La mentalidad que deben tener los adultos mayores para potenciar su longevidad, según la ciencia

Existen varios estereotipos que rodean a la idea de envejecer, y muchos de ellos, no son particularmente positivos. Hay quienes creen que llegar a la vejez es sinónimo de decaimiento físico y mental, y que es una etapa asociada directamente a enfermedades como la demencia, la osteoartritis, o la diabetes.

Sin embargo, existe evidencia científica que demuestra que esto no en todos los casos es así, de hecho, la cantidad de personas que mejoran sus habilidades y rendimiento en la vejez es similar al número de individuos que decaen, según un reciente estudio.

Hay un factor que puede ser decisivo para la salud que una persona tendrá en la longevidad: la actitud con la que nos enfrentamos a esta etapa de la vida.

Investigaciones sugieren que a medida que una persona envejece, mantener una mentalidad positiva, puede beneficiar a la salud. Un grupo de expertos en el envejecimiento declaró, en un artículo de The New York Times, más sobre este fenómeno.

La mentalidad que deben tener los adultos mayores para potenciar su longevidad, según la ciencia

Sentirse valorado por el entorno, ¿cómo influye?

Cuando una persona siente que importa dentro de su círculo social y que tiene algo para aportar al resto, a menudo se sentirá impulsada a ahondar en comportamientos saludables. Las personas longevas no son una excepción de esto.

“Si sientes que importas, es más probable que mantengas tus relaciones sociales, que te cuides, que apoyes a los demás y que sigas invirtiendo en la vida”, afirmó Jennifer B. Wallace, periodista y autora del libro Importar: el secreto para una vida de conexiones profundas y con propósito.

La Dra. Linda Fried, experta en geriatría, comentó que muchos de sus pacientes que declararon sentirse muy enfermos en realidad no tenían una razón física, sino que l a causa estaba directamente relacionada a “no tener un motivo para levantarse por la mañana”.

Es por esta razón, que la experta comenzó a recomendar a sus pacientes longevos que participen en actividades como voluntariados, para causas que sean de su interés.

La mentalidad que deben tener los adultos mayores para potenciar su longevidad, según la ciencia

A raíz de eso, la doctora pudo comenzar a investigar los efectos de esto sobre la salud física y mental de los adultos mayores, y descubrió que las personas que se ofrecieron en voluntariados aumentaron sus niveles de actividad y se sintieron más fuertes físicamente , después de unos meses de incorporar la actividad a sus rutinas.

En cuanto a los aspectos cognitivos y emocionales, estas personas mejoraron ligeramente sus puntajes obtenidos en pruebas de intelecto y entregaron respuestas más positivas en un cuestionario que evaluó su percepción sobre dejar un legado y la importancia de contribuir a la comunidad.

Cabe destacar que el voluntariado no es la única opción de obtener un sentido de importancia y pertenencia, sino que es un ejemplo concreto que ha demostrado resultados positivos. También se puede probar ir de forma habitual a una cafetería, tener un perro y pasearlo en un parque de mascotas, asistir a lugares de encuentro, entre otras opciones.

“Encontrar entornos donde te sientas importante te protege de la soledad y la sensación de insignificancia que pueden aparecer en la jubilación”, agregó la experta, en conversación con The New York Times.

La mentalidad que deben tener los adultos mayores para potenciar su longevidad, según la ciencia

Mantener una actitud positiva en la vejez: ¿Qué efectos puede tener sobre la salud?

Mantener pensamientos positivos al enfrentar la vejez es beneficioso para este grupo etario. Así lo postuló un estudio publicado en 2022, que reveló que las mujeres mayores de 50 años que se mantenían optimistas, vivían un promedio de 5% más y, además, tenían más probabilidades de llegar a los 90 años en comparación a las personas negativas.

Otro estudio más reciente informó que las personas de 50 años o más que tienen ideas y actitudes positivas respecto al envejecimiento, tenían más probabilidades de mantener o incluso mejorar ligeramente su rendimiento en pruebas de capacidad física y cognitiva.

La mentalidad que deben tener los adultos mayores para potenciar su longevidad, según la ciencia

El efecto que se produce es similar al anterior: la visión que se adopta respecto al futuro parece afectar la salud de una persona, ya que esto tiene la capacidad de influir en su comportamiento. Así lo explicó Becca Levy, profesora de psicología de la Universidad de Yale y autora del estudio reciente.

Cuando una persona siente mantiene ilusión por algo, también es más probable que siga instrucciones médicas, realice más actividad física y dedique tiempo a mantener relaciones sociales. Todo esto es beneficioso para la salud.

De todas maneras, no se pueden negar las dificultades emocionales que muchas veces conlleva esta etapa de la vida: perder a un ser querido y tener que lidiar con el diagnóstico de una enfermedad, pueden afectar la perspectiva que alguien tiene sobre sí mismo.

Es necesario atravesar por todas las emociones relacionadas a la tristeza, el enojo y la frustración que un proceso como este puede conllevar, lo importante, es tener claridad de que esas sensaciones se pueden superar y no son permanentes.

Un consejo de expertos para mantener la motivación y la actitud positiva

La psicóloga de la salud, Deepika Chopra (que además es autora del libro El poder del optimismo real) recomendó realizar un esfuerzo por incorporar en la rutina diaria algo que nos provoque ilusión todos los días.

Puede ser salir a dar un paseo, llamar a una persona importante o emocionarse por lo que vas a comer en la hora de la cena: “Si podemos dirigir conscientemente nuestra atención hacia algo pequeño, un pequeño momento positivo del futuro cada día, entrenamos al cerebro para anticipar que aún hay cosas buenas por venir”, declaró la experta.