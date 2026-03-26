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    Los 12 alimentos más contaminados del 2026 por pesticidas y “químicos eternos”

    El informe, publicado por una organización ambiental en base a datos oficiales de EE.UU., identifica las frutas y verduras con mayores componentes químicos.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Los 12 alimentos más contaminados del 2026 por pesticidas y “químicos eternos”. Foto: AP/Matias Delacroix Matias Delacroix

    La espinaca, las frutillas y las uvas, alimentos habituales en la dieta diaria, encabezan la lista de los productos agrícolas con mayor presencia de residuos de pesticidas en 2026.

    Así lo revela la última edición de la “Guía del comprador sobre pesticidas en productos agrícolas, elaborada por el Grupo de Trabajo Ambiental (EWG por sus siglas en inglés) y difundida por CNN, que cada año identifica la llamada “Docena Sucia”.

    El ranking incluye a las espinacas en el primer lugar, seguidas por la col rizada. El listado sigue con alimentos como frutillas, uvas, nectarines, duraznos, guindas, manzanas, moras, peras, papas y arándanos.

    Los 12 alimentos más contaminados del 2026 por pesticidas y “químicos eternos”. Foto: Sebastián Rodríguez/AGENCIAUNO SEBASTIAN RODRIGUEZ

    Qué dice el informe de estos alimentos

    De acuerdo con el informe, las espinacas “presentaron una mayor cantidad de residuos de pesticidas por peso que cualquier otro tipo de producto agrícola” y contenían, en promedio, “cuatro o más tipos diferentes de pesticidas”.

    Las muestras de cada tipo de producto agrícola arrojaron un promedio de cuatro o más pesticidas, a excepción de las papas, que promediaron dos.

    Para llegar a estos resultados, el EWG analizó 54.344 muestras de 47 frutas y verduras, basándose en pruebas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

    Incluso después de ser lavadas y preparadas como lo haría un consumidor, las pruebas detectaron rastros de 264 pesticidas, de los cuales 203 estaban presentes en los alimentos que componen esta lista.

    Los 12 alimentos más contaminados del 2026 por pesticidas y “químicos eternos”. Foto: Money SHARMA / AFP MONEY SHARMA

    Desde el propio EWG advierten que el problema no es solo la presencia de un pesticida, sino la combinación de varios.

    El consumo de productos con múltiples residuos “resulta preocupante”, dicen en CNN ya que la exposición acumulativa podría aumentar los riesgos para la salud.

    Diversos estudios, citados en el informe, han vinculado los pesticidas con partos prematuros, malformaciones congénitas, abortos espontáneos y daño genético. También se han asociado a enfermedades cardíacas, cáncer y otros trastornos.

    En esa línea, la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) advierte que “la exposición a pesticidas durante el embarazo puede conllevar un mayor riesgo de defectos de nacimiento, bajo peso al nacer y muerte fetal”.

    El factor de los “químicos eternos”

    Uno de los hallazgos más relevantes del informe de este año es la presencia de PFAS en alimentos, conocidos como “químicos eternos”.

    Según el EWG, más del 60 % de las muestras de la “Docena Sucia” contenían este tipo de sustancias.

    Estas sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas reciben ese nombre porque pueden permanecer en el ambiente durante años, décadas o incluso siglos.

    “El pesticida PFAS actúa como ingrediente activo en estos productos porque resulta eficaz para eliminar organismos; y esa es la razón por la cual suscita tanta preocupación para la salud pública”, explicó a CNN Bernadette Del Chiaro, vicepresidenta sénior de operaciones en California del EWG.

    Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), estos compuestos se han vinculado al cáncer, la obesidad, enfermedades tiroideas, colesterol alto, daño hepático, disminución de la fertilidad y alteraciones del sistema inmunológico.

    “Lamentablemente, no existe forma de contener el daño”, afirmó Del Chiaro.

    Los 12 alimentos más contaminados del 2026 por pesticidas y “químicos eternos”. Foto: Unsplash

    El debate y cómo reducir riesgos

    Desde la industria, las conclusiones del informe son cuestionadas.

    Un portavoz de la Alianza para la Alimentación y la Agricultura (AFF) aseguró que “la mera presencia de un residuo no significa automáticamente que algo sea inseguro” y que los agricultores cumplen con “estrictas leyes y regulaciones” para garantizar alimentos seguros.

    En la misma línea, CropLife America afirmó a CNN que más del 99 % de los productos analizados se encuentran dentro de los límites de seguridad establecidos por la EPA, considerados el “estándar de oro”.

    Aun así, desde el propio EWG recomiendan no dejar de consumir frutas y verduras, sino priorizar la variedad y reducir la exposición.

    Además, subrayaron que “cualquier lavado, por básico que sea, siempre será mejor que no lavar nada”, reforzando la importancia de medidas simples para disminuir riesgos en los alimentos.

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