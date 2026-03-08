El alimento que pudo reducir los niveles de colesterol “malo” durante un estudio

Probablemente has escuchado hablar sobre el colesterol “malo” y el colesterol “bueno”. El colesterol se divide en dos; HDL y LDL, este último, es el que sufre de mala reputación.

La diferencia entre ambos es la siguiente: el LDL transporta esta sustancia cerosa y grasienta a las arterías, lo que podría causar obstrucción , aumentar el riesgo de enfermedades cardiacas, accidentes cerebrovasculares, y enfermedad arterial periférica.

Por otro lado, el HDL se encarga de eliminar el exceso de colesterol en los vasos sanguíneos y lo transporta al hígado donde puede iniciar su proceso de eliminación. Es decir, que un nivel alto de este colesterol actúa como un protector del sistema cardiovascular, mientras que el otro produce el efecto contrario.

Según cifras de World Heart Federation, el colesterol alto causa 3,6 millones de muertes al año. Los expertos recomiendan realizar cambios en el estilo de vida para prevenir los niveles elevados, algunos factores principales son: reducir grasas saturadas y trans, aumentar la fibra soluble, realizar ejercicio regular, perder peso, no fumar y limitar el alcohol.

Sin embargo, un reciente ensayo clínico publicado en Nature Communications reveló que existe un alimento en específico que podría ayudar a reducir drásticamente el colesterol malo hasta en un 10%: la avena.

¿Cómo lograron descubrir que la avena es un “superalimento”?

El estudio realizó una prueba que contó con la participación de 15 hombres y 17 mujeres. Todos ellos padecían síndrome metabólico, una condición que aumenta la presión arterial, los niveles de azúcar en sangre, la grasa corporal alrededor de la cintura y que produce niveles anormales de triglicéridos.

La prueba consistió en realizar un cambio de dieta drástico en algunos de los voluntarios: 17 participantes recibieron indicaciones para seguir una pauta baja en calorías compuesta casi exclusivamente de avena.

En las tres comidas principales del día, y durante un plazo de 48 horas, las personas consumieron 100 gramos de copos de avena hervidos en agua, que complementaron con frutas y verduras. En el régimen alimenticio, no tuvieron permitido agregar ni sal, ni azúcar ni edulcorantes.

Los otros 15 participantes de la muestra también recibieron una dieta saludable, reducida en calorías, pero que no incluía avena. Lo que sí tuvieron en común ambos grupos, es que se les redujeron las calorías que normalmente consumían día a día a la mitad durante el periodo de estudio.

Después de completar las 48 horas con la dieta, los niveles de colesterol total disminuyeron un 8% en el grupo que se alimentó a base de la avena, mientras que sus niveles de LDL disminuyeron alrededor de un 10%. Además, experimentaron pérdida de peso y ligeras reducciones de la presión arterial.

El efecto de la avena sobre los niveles de colesterol se mantuvo hasta por seis semanas en algunos de los participantes, incluso cuando estos retomaron sus dietas habituales.

La autora principal del estudio, la científica en alimentos Marie Christine Simon, señaló que este efecto producido por el alimento no se compara a la reducción que producen los fármacos modernos. De todas maneras, es una alternativa natural que merece ser estudiada más a profundidad.

¿Por qué la avena puede reducir el colesterol malo?

La avena tiene una fibra llamada beta-glucano, que ayuda a atrapar parte del colesterol dentro del intestino. Posteriormente, se elimina cuando vas al baño.

Dentro del intestino, hay bacterias que son beneficiosas (microbiota), y c uando estas entran en contacto con la avena producen una sustancia que ayuda al cuerpo a procesar de mejor manera los dos tipos de colesterol: HDL y LDL

Los investigadores pudieron llegar a esa conclusión tras analizar muestras fecales y plasma sanguíneo de los participantes y descubrir un aumento de las bacterias vinculadas a un mejor metabolismo.

Entonces… ¿comer avena es la solución para reducir el colesterol?

No necesariamente.

Debido a lo pequeña y limitada que fue la muestra, los resultados podrían no ser aplicables a toda la población general. Hay que considerar que los participantes padecían de síndrome metabólico.

Sin embargo, los investigadores consideran que el proceso biológico que descubrieron merece ser estudiado a mayor profundidad para confirmar los hallazgos y explorar a fondo cómo este alimento puede influir en las bacterias intestinales, el colesterol y la pérdida de peso.