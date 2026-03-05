SUSCRÍBETE
    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    La idea de que la vida pudo llegar a la Tierra dentro de meteoritos expulsados desde otros planetas ha intrigado durante décadas a los científicos. Un nuevo estudio vuelve a poner esa hipótesis bajo la lupa.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    Nadie sabe con certeza cómo comenzó la vida en la Tierra. Sin embargo, una de las hipótesis más intrigantes sostiene que los primeros microbios no se originaron aquí, sino que llegaron desde el espacio a bordo de meteoritos.

    Incluso se dice que dichos meteoritos podrían haber venido desde Marte.

    Según un artículo de The New York Times, esa idea (conocida como litopanspermia) propone que los impactos de asteroides en otros planetas pueden expulsar fragmentos de roca al espacio.

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento la-tercera

    Si esos fragmentos contienen microorganismos y logran sobrevivir al viaje, eventualmente podrían caer en otro mundo y sembrar vida.

    La teoría sigue siendo especulativa, en gran parte porque aún no se ha encontrado evidencia concluyente de vida pasada o presente en Marte.

    Sin embargo, un nuevo experimento de científicos de la Universidad Johns Hopkins sugiere que al menos una parte del proceso podría ser viable.

    ¿Qué dice el estudio?

    El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences NEXUS, analizó si los microbios podrían sobrevivir a uno de los momentos más violentos del trayecto: el impacto inicial que los expulsaría desde la superficie de un planeta.

    Para recrear esas condiciones, los investigadores dispararon placas metálicas a gran velocidad contra muestras de bacterias, generando presiones similares a las que produce el impacto de un asteroide en un planeta como Marte.

    El organismo elegido para la prueba fue Deinococcus radiodurans, una bacteria famosa por su extraordinaria resistencia.

    Descubierta en el desierto de Atacama, esta bacteria puede soportar radiación intensa, deshidratación severa y sustancias químicas agresivas.

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    Por esa razón, los científicos la consideran un buen candidato para sobrevivir a un viaje espacial.

    En el laboratorio, las bacterias fueron colocadas entre dos placas de acero y luego golpeadas por otra placa lanzada a velocidades de hasta 480 kilómetros por hora.

    Los impactos generaron presiones de entre uno y tres gigapascales, equivalentes a entre 10 y 30 veces la presión que existe en el fondo de la Fosa de las Marianas, el punto más profundo de los océanos.

    ¿Sobrevivieron las bacterias al impacto?

    Los resultados sorprendieron incluso a los investigadores. “Nos habría entusiasmado ver un 1% de supervivencia, la verdad”, dijo Lily Zhao, estudiante de doctorado que lideró los experimentos.

    Sin embargo, las bacterias resistieron mucho mejor de lo esperado. A una presión de 1,4 gigapascales, cerca del 95% de los microbios sobrevivió.

    Incluso cuando los científicos aumentaron la presión a 2,4 gigapascales, alrededor del 60% seguía vivo.

    Solo cuando las presiones alcanzaron los 2,9 gigapascales la supervivencia cayó a menos del 10%.

    Curiosamente, el equipo ni siquiera logró determinar el límite máximo de resistencia de los microorganismos.

    El aparato experimental comenzó a fallar antes de que todas las bacterias murieran. “Los metales se estaban descomponiendo y fracturando antes que las células”, explicó Zhao.

    ¿Qué implica este descubrimiento?

    Estos resultados no prueban que la vida en la Tierra tenga origen marciano, pero sí sugieren que los microbios podrían sobrevivir a la expulsión provocada por impactos de asteroides.

    Hace miles de millones de años, Marte era muy distinto al planeta frío y seco que conocemos hoy.

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    Los científicos creen que tenía lagos, ríos e incluso océanos. En ese escenario, los impactos de asteroides podrían haber lanzado rocas con microorganismos al espacio.

    Si alguno de esos fragmentos terminó cayendo en la Tierra primitiva, la historia de la vida podría ser más interplanetaria de lo que imaginamos.

    Portada del dia

