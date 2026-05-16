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    Confirman muerte de líder militar de Hamas en Gaza tras ataque israelí

    El comandante Izz al Din Haddad es el tercero en este cargo que muere por acción del ejécito israelí tras el inicio de las hostilidades el 7 de octubre de 2023.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    Este sábado se confirmó el deceso de Izz al Din Haddad, el líder del ala militar de Hamas en la Franja de Gaza, horas después de que Israel anunció un ataque en su contra el viernes.

    La muerte de Haddad, fue anunciada por el ejército israelí recientemente. Asimismo, según Al Jazeera, fuentes de Hamas también confirmaron el fallecimiento del comandante general de las Brigadas Al-Qassam, aunque aún no lo han comunicado de manera oficial como organización.

    Haddad asumió el cargo en mayo del año pasado tras la muerte de Mohamed Sinwar, también después de morir por un ataque israelí, quien a su vez ya había reemplazado a Mohammed Deif por esta misma causa en julio de 2024.

    Según las Fuerzas de Defensa de Israel, Haddad estuvo involucrado en la planificación de los ataques del 7 de octubre en Israel por parte de Hamas.

    Además, dijeron que “a lo largo de la guerra, Haddad estuvo involucrado en la retención de muchos rehenes israelíes en cautiverio de Hamas y gestionó el sistema de cautiverio de rehenes de Hamas rodeándose de rehenes en un intento de prevenir su eliminación”.

    El ataque fue ordenado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz, quienes enviaron un comunicado conjunto justificando la operación.

    Según el Ministerio de Salud Pública de Gaza y la organización Media Luna Roja, durante el ataque dirigido al líder militar de Hamas en una zona residencial, al menos otras seis personas fallecieron y decenas de personas quedaron heridas.

    Este hecho se da en el contexto de un alto al fuego declarado el pasado 10 de octubre entre Hamas e Israel y también en el marco del aniversario 78 de lo que los palestinos llaman Nabka, por el desplazamiento masivo de su población en 1948 durante la instauración del estado israelí.

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    Más sobre:GazaIzz al Din HaddadIsraelHamas

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