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    Con avión de exploración aeromarítima: continúan labores de búsqueda de pescador desaparecido en desembocadura del río Maule

    El tripulante del bote a motor "Maule Bravo" cayó y desapareció durante la tarde del jueves mientras se encontraba realizando pesca artesanal en el sector de La Barra.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Con avión de exploración aeromarítima: continúan labores de búsqueda de pescador desaparecido en desembocadura del río Maule Armada de Chile

    Continúan este viernes las labores de búsqueda del tripulante de la embarcación Maule Bravo desaparecido tras caer durante la tarde del jueves a la desembocadura del rio Maule.

    Según detalló la subteniente litoral Priscila Jiménez, “una vez conocida la emergencia, en forma simultánea fueron desplegadas dos unidades marítimas, además de un boto de goma y patrullas por el sector norte y sur de la desembocadura del río Maule”.

    Durante la presente jornada se suma a esta labor un avión de exploración aeromarítima perteneciente al Grupo Aeronaval de Talcahuano, además del apoyo de organizaciones civiles presentes en el área”, añadió respecto a las acciones para este viernes.

    El hecho fue conocido durante la noche del viernes, luego que la Capitanía de Puerto de Constitución recibiera un llamado telefónico informando la caída del tripulante del bote a motor, el que se encontraba en el sector de La Barra realizando pesca artesanal.

    El Ministerio Público inició una investigación de la situación e instruyó la acción de la Armada y de equipos de la Policía de Investigaciones (PDI). En particular, colaboran en la investigación la Brigada de Homicidios (BH) de Linares y peritos del Laboratorio de Criminalística de Talca

    La Fiscalía del Maule informó la misma noche del jueves que los demás tripulantes del Maule Bravo llegaron a salvo al puerto.

    Más sobre:Río MauleLa BarraPescadorMaule BravoConstituciónArmada de ChilePDI

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