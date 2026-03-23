La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio

A medida que envejecemos, es muy común que aparezcan ciertas enfermedades: osteoporosis, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, entre otras. Pero, una de las afecciones más comunes son las enfermedades neurodegenerativas, como la demencia y el Alzheimer.

De hecho, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 57 millones de adultos mayores padecen demencia, y aproximadamente 1,8 millones de personas mueren a causa de ella anualmente. Cabe mencionar que la enfermedad no tiene cura.

Sin embargo, hay un grupo específico de personas que han llamado la atención de la comunidad científica, porque parecen ser inmunes a este tipo de enfermedades y tienen una memoria excepcional. Los científicos los denominan los súper ancianos.

¿Qué es un súper anciano y qué hace que alguien sea considerado uno?, básicamente, quien recibe este nombre es una persona de 80 años o más pero que tiene la capacidad de memoria de alguien 30 años más joven.

La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio

Sin embargo, a pesar de que se haya logrado tener claridad sobre lo que diferencia a un adulto mayor común y corriente de un super anciano, aún no existía mayor claridad sobre por qué estas capacidades se daban solo en ciertas personas.

Un artículo que se publicó recientemente en Nature reveló una potencial explicación a este cuestionamiento que se ha transformado en un gran debate para la neurociencia actual: ¿el cerebro humano puede llegar a generar nuevas neuronas?

La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio

¿Qué descubrió la investigación sobre los súper ancianos?

Para llevar a cabo el estudio, los investigadores analizaron el tejido cerebral de personas fallecidas de distintas edades. Algunos de los órganos que fueron donados pertenecían a adultos jóvenes, adultos mayores, personas con enfermedad de Alzheimer y súper ancianos.

Esto permitió a los expertos comparar directamente los cambios en el cerebro según la etapa de vida de las personas. Los investigadores se centraron específicamente en estudiar una parte en particular del cerebro, llamada hipocampo.

El hipocampo es una estructura del cerebro que es fundamental para el aprendizaje y la memoria. Tiene la particularidad de ser considerada el principal lugar donde se originan las neuronas nuevas.

Al llevar a cabo los análisis, descubrieron que los cerebro de los superancienos tenían aproximadamente el doble de neuronas nuevas que los adultos mayores con memoria “normal” y 2,5 veces más que los adultos con enfermedad de Alzheimer.

La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio

Es importante comprender lo siguiente respecto a las células, para entender bien los resultados del estudio: los científicos, antes de intentar comprender más las capacidades de los súper ancianos, primero detectaron indicios de neurogénesis en los cerebros de adultos de entre 20 a 40 años que habían fallecido y tenían funciones cognitivas normales.

Identificaron marcadores genéticos para tres tipos de células: las células madre neurales, los neuroblastos y las neuronas inmaduras.

“Es casi como si las células madre neurales fueran bebés, los neuroblastos adolescentes y las neuronas inmaduras casi adultas”, explicó Orly Lazarov, profesora de neurociencia, quien dirigió la investigación, en conversación con The New York Times.

La presencia de los tres tipos podría indicar que las células madre están activas y se dividen en el cerebro, y que esas nuevas células inmaduras están madurando hasta convertirse en neuronas adultas.

Posteriormente, al analizar los cerebros de los súper adultos, descubrieron que ellos presentaban una cantidad mayor de neuronas inmaduras en el hipotálamo en comparación a todos los demás cerebros de la muestra.

Además, esas neuronas presentes en los súper adultos poseían características genéticas y epigenéticas que, según los realizadores del estudio, son causantes de la resistencia al envejecimiento.

“El superanuestrosocrático (super anciano) no solo se produce porque hay más células jóvenes, sino porque existe un tipo de programación genética” que permite su preservación, explicó Tamar Gefen, profesora de psiquiatría que contribuyó a la investigación.

¿Cómo cambia el panorama investigativo esta

La hipótesis que planteó esta investigación podría ayudar a explicar (y entender) aspectos que son únicos de los cerebros de los súper ancianos.

La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio

Además, podría ayudar a desarrollar más investigaciones en cuanto al Alzheimer , ya que los investigadores también descubrieron que las personas con esta enfermedad tenían más células madres neuronales en comparación a los demás adultos mayores, pero, al mismo tiempo, tenían muchos menos neuroblastos y neuronas inmaduras.

Una interpretación de este nuevo hallazgo es que, en las personas con enfermedad de Alzheimer, la neurogénesis se ve interrumpida y las células madre se desactivan, impidiendo que progresen a la siguiente etapa de desarrollo, por lo que se preserva la reserva de células madre, según lo señaló el artículo de divulgación de The New York Times.

“Si eso es cierto, realmente se abre una nueva vía para el campo de la investigación, que podría permitir tratar el Alzheimer reactivando las células madre latentes”, declaró el Dr. Hongjun Song.