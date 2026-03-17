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    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    La Asociación Estadounidense del Corazón, junto con otras organizaciones, publicó una nueva guía para controlar el colesterol LDL. Conoce los niveles ideales, cómo reducir el colesterol malo y prevenir enfermedades cardiovasculares, como infartos y ACV.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo Tendencias / La Tercera

    A medida que la medicina avanza, los especialistas actualizan las guías de manejo de distintas enfermedades y condiciones. Esta vez, fue el turno del colesterol “malo” que, en exceso, provoca problemas graves en la salud, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

    En esta línea, y en conjunto con otras diez organizaciones, la Asociación Estadounidense del Corazón publicó una nueva guía que permitirá que los profesionales de la salud puedan hacer mejores recomendaciones para controlar el colesterol de sus pacientes y así disminuir los casos de enfermedades cardiovasculares.

    Y es que, según los especialistas, más del 80% de estas enfermedades pueden ser prevenibles con un manejo preventivo y temprano.

    ¿Cómo controlar el colesterol “malo”, de acuerdo a las nuevas guías? Esto es lo que indican los médicos.

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo (Referencial) Tendencias / La Tercera

    Cómo controlar el colesterol malo, según los médicos

    La indicación general de las nuevas guías para el manejo del colesterol LDL —considerado como “malo”— es que las personas con riesgo de padecer enfermedades cardíacas deben comenzar sus esfuerzos por reducir el colesterol a partir de los 30 años y no parar hasta la vejez.

    Además, se actualizaron cuáles son los niveles de colesterol sanos: la cifra ahora está por debajo de lo que solía recomendarse anteriormente. Lo ideal es que todas las personas tengan menos de 100 en sus resultados de LDL.

    Quienes tienen riesgos de infarto o derrame, deben mantener sus niveles por debajo de 70 y, quienes ya sufrieron un infarto o derrame o padecen la enfermedad arterial periférica, deben reducir el LDL por debajo de 55.

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo Tendencias / La Tercera

    En paralelo, el grupo de especialistas recomendó que a partir de los 10 años es una etapa adecuada para comenzar a medir los niveles del colesterol LDL. Esta medida preventiva podría ayudar a identificar una afección genética que hace que el colesterol se eleve a niveles extremos y así se puede tratar a los niños de inmediato para evitar problemas en el futuro.

    Además, sugirieron que los médicos realicen pruebas de colesterol entre los 18 y 20 años y se repitan al menos cada cinco años. Si es que en el primer exámen los niveles de LDL son elevados, la frecuencia de los controles debe aumentar.

    La lógica de las guías es simple: cuanto más tiempo una persona viva con niveles elevados del colesterol LDL, mayor será la probabilidad de que padezca una enfermedad cardiovascular.

    Cómo reducir el colesterol LDL

    Según distintos especialistas consultados por el New York Times, la primera medida fundamental para reducir los niveles de colesterol “malo” en el cuerpo es hacer cambios en la dieta y ejercicio. Un estilo de vida saludable, equilibrado y mantenido en el tiempo puede ser suficiente para reducir considerablemente los riesgos de padecer enfermedades.

    Pero para quienes necesitan un apoyo extra, están los fármacos, como las estatinas, que deben ser indicados por un profesional de la salud.

    No obstante, las nuevas guías aseguran que “no se debe confiar” en los suplementos que suelen promocionarse como “buenos” para reducir el colesterol y la grasa, como canela, cúrcuma, aceite de pescado o ajo. Según un ensayo clínico, ninguno de ellos resultó ser mejor que un placebo.

    En este contexto, es importante acudir a un profesional de la salud que pueda guiar al paciente hacia un tratamiento eficaz y seguro. La automedicación nunca será una buena alternativa.

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