Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

Para el doctor David Jenkins, profesor de ciencias nutricionales de la Universidad de Toronto, la alimentación saludable es una “inversión financiera inteligente” . Durante toda su carrera, el académico comprobó que los alimentos realmente tienen el poder de mejorar la salud, y también de empeorarla.

En esta línea, y tomando en cuenta los estudios de ciertos alimentos, el Dr. Jenkins desarrolló “la dieta de cartera”, un tipo de alimentación que reduce considerablemente el colesterol y tiene importantes beneficios para el corazón.

Algunas investigaciones de esta dieta demostraron que se puede reducir los niveles de LDL, también conocido como “colesterol malo” en un 30% , y que también pierden fuerza las probabilidades de sufrir una enfermedad coronaria y un accidente cerebrovascular.

¿En qué consiste este tipo de dieta?

Desde el New York Times, explicaron que la dieta de cartera ideada por el Dr. Jenkins es muy similar a la dieta mediterránea. Los protagonistas son la fibra, grasas saludables y las proteínas vegetales .

En cambio, recomienda no consumir con frecuencia productos animales con mucha grasa saturada, como las carnes rojas y procesadas o la mantequilla.

Algunos de los alimentos que el doctor recomienda incluir en la alimentación habitual son:

Frutos secos y semillas.

Legumbres. En especial los de soja, como tofu, tempeh y leche de soja.

Aceite de oliva extra virgen.

Aceite de canola.

Palta.

Avena.

Cebada.

Berenjena.

Chía.

Suplementos de fibra como el psilio.

Todos los vegetales y frutas en general.

De acuerdo al médico, lo ideal es consumir diariamente:

50 gramos de proteínas vegetales.

45 gramos (en peso) de frutos secos y semillas.

45 gramos (en peso) de aceites de cocina o palta, ricos en grasas monoinsaturados.

20 gramos de fibra viscosa.

2 gramos de esteroles vegetales.

Aunque son cifras puntuales, en realidad no es necesario cumplirlas meticulosamente. Son solo una guía para entender cómo debiese estar distribuida la comida durante el día para cumplir con mínimos beneficiosos para el cuerpo.

“Cuantos más alimentos saludables para el corazón y de origen vegetal pueda comer, menos espacio tendrá en su ‘cartera’ para alimentos que aumentan el colesterol , como aquellos con alto contenido de grasas saturadas”, explicó el Dr. Jenkins.

Qué dice la ciencia sobre la dieta de la cartera

En 2003, el Dr. Jenkins realizó un ensayo con su equipo para probar los beneficios de este tipo de dieta: dividieron a 46 adultos con el colesterol alto en tres grupos.

El primero tenía una dieta baja en grasas saturadas. El segundo también tenía una dieta baja en grasas saturadas pero también tomó estatina (un medicamento para reducir el colesterol). Finalmente, el tercero siguió la dieta de la cartera.

Después de un mes, los resultados mostraron que el tercer grupo redujo los niveles de LDL en un 29%, casi tanto como el 31% del segundo grupo. En cambio, el primero solo disminuyó en un 8%.

Todavía se quieren más investigaciones en grupos más grandes para probar su efectividad de forma masiva y a largo plazo.