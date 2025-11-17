BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    La dieta de la cartera, creada por el Dr. David Jenkins, ayuda a reducir el colesterol malo hasta en un 30% según un estudio. ¿Qué alimentos hay que priorizar en la dieta?

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Para el doctor David Jenkins, profesor de ciencias nutricionales de la Universidad de Toronto, la alimentación saludable es una “inversión financiera inteligente”. Durante toda su carrera, el académico comprobó que los alimentos realmente tienen el poder de mejorar la salud, y también de empeorarla.

    En esta línea, y tomando en cuenta los estudios de ciertos alimentos, el Dr. Jenkins desarrolló “la dieta de cartera”, un tipo de alimentación que reduce considerablemente el colesterol y tiene importantes beneficios para el corazón.

    Algunas investigaciones de esta dieta demostraron que se puede reducir los niveles de LDL, también conocido como “colesterol malo” en un 30%, y que también pierden fuerza las probabilidades de sufrir una enfermedad coronaria y un accidente cerebrovascular.

    ¿En qué consiste este tipo de dieta?

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué es la dieta de la cartera para bajar grasa y colesterol malo

    Desde el New York Times, explicaron que la dieta de cartera ideada por el Dr. Jenkins es muy similar a la dieta mediterránea. Los protagonistas son la fibra, grasas saludables y las proteínas vegetales.

    En cambio, recomienda no consumir con frecuencia productos animales con mucha grasa saturada, como las carnes rojas y procesadas o la mantequilla.

    Algunos de los alimentos que el doctor recomienda incluir en la alimentación habitual son:

    • Frutos secos y semillas.
    • Legumbres. En especial los de soja, como tofu, tempeh y leche de soja.
    • Aceite de oliva extra virgen.
    • Aceite de canola.
    • Palta.
    • Avena.
    • Cebada.
    • Berenjena.
    • Chía.
    • Suplementos de fibra como el psilio.
    • Todos los vegetales y frutas en general.
    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    De acuerdo al médico, lo ideal es consumir diariamente:

    • 50 gramos de proteínas vegetales.
    • 45 gramos (en peso) de frutos secos y semillas.
    • 45 gramos (en peso) de aceites de cocina o palta, ricos en grasas monoinsaturados.
    • 20 gramos de fibra viscosa.
    • 2 gramos de esteroles vegetales.

    Aunque son cifras puntuales, en realidad no es necesario cumplirlas meticulosamente. Son solo una guía para entender cómo debiese estar distribuida la comida durante el día para cumplir con mínimos beneficiosos para el cuerpo.

    “Cuantos más alimentos saludables para el corazón y de origen vegetal pueda comer, menos espacio tendrá en su ‘cartera’ para alimentos que aumentan el colesterol, como aquellos con alto contenido de grasas saturadas”, explicó el Dr. Jenkins.

    Qué dice la ciencia sobre la dieta de la cartera

    En 2003, el Dr. Jenkins realizó un ensayo con su equipo para probar los beneficios de este tipo de dieta: dividieron a 46 adultos con el colesterol alto en tres grupos.

    El primero tenía una dieta baja en grasas saturadas. El segundo también tenía una dieta baja en grasas saturadas pero también tomó estatina (un medicamento para reducir el colesterol). Finalmente, el tercero siguió la dieta de la cartera.

    Después de un mes, los resultados mostraron que el tercer grupo redujo los niveles de LDL en un 29%, casi tanto como el 31% del segundo grupo. En cambio, el primero solo disminuyó en un 8%.

    Todavía se quieren más investigaciones en grupos más grandes para probar su efectividad de forma masiva y a largo plazo.

    Lee también:

    Más sobre:SaludDietaDieta de la carteraBajar grasaBajar de pesoColesterolColesterol maloAlimentaciónNutrimentoAlimentosReducir el colesterolQué es la dieta de la carteraCómo bajar grasaCómo reducir el colesterolColesterol altoLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senador Núñez reconoce preocupación por estrecho margen de Jara con Kast y suma guiños a electorados de Parisi y Matthei

    Bangladesh condena a muerte a su exprimera ministra Hasina por la represión de 2024

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Codina por segunda vuelta entre Jara y Kast: “El escenario hoy día es un escenario muy distinto a la elección anterior”

    El dramático final de la viuda de la primera víctima fatal del desastre nuclear de Chernobyl

    “Chile Vamos ha cumplido su ciclo”: el duro balance de Cristián Monckeberg (RN) tras la derrota de Matthei

    Lo más leído

    1.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    2.
    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    3.
    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    4.
    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    5.
    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo Rusia ha convertido aulas escolares de clases en campos de entrenamiento militar, según reportes

    Cómo Rusia ha convertido aulas escolares de clases en campos de entrenamiento militar, según reportes

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Servicios

    Confirman fecha del próximo Black Friday con cuatro días de descuentos

    Confirman fecha del próximo Black Friday con cuatro días de descuentos

    Temblor hoy, lunes 17 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 17 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Senador Núñez reconoce preocupación por estrecho margen de Jara con Kast y suma guiños a electorados de Parisi y Matthei
    Chile

    Senador Núñez reconoce preocupación por estrecho margen de Jara con Kast y suma guiños a electorados de Parisi y Matthei

    Confirman fecha del próximo Black Friday con cuatro días de descuentos

    Codina por segunda vuelta entre Jara y Kast: “El escenario hoy día es un escenario muy distinto a la elección anterior”

    Dólar reacciona con una fuerte caída a las elecciones y se ubica en su nivel más bajo en más de un año
    Negocios

    Dólar reacciona con una fuerte caída a las elecciones y se ubica en su nivel más bajo en más de un año

    Bolsa de Santiago registra su mayor salto en siete meses y alcanza nuevos máximos históricos tras las elecciones

    Resultado electoral: mercado anticipa dólar a la baja, bolsa al alza y expectativas económicas mejorando en el corto plazo

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones
    Tendencias

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Por qué la ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, fue condenada a pena de muerte

    Cómo fue la detención de Wilmer “Pipo” Chavarría, el presunto líder de la banda criminal Los Lobos de Ecuador

    ¿Cuántos puestos subió Garin?: así quedaron los chilenos tras la nueva actualización del ranking ATP
    El Deportivo

    ¿Cuántos puestos subió Garin?: así quedaron los chilenos tras la nueva actualización del ranking ATP

    Ante Perú, en Sochi: el Nicolás Córdova técnico alcanzará al Nicolás Córdova futbolista en la Roja

    Dos goles, pero al debe por los puntos: el renacer de Ben Brereton con la Roja tras el llamado de Nicolás Córdova

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    El dramático final de la viuda de la primera víctima fatal del desastre nuclear de Chernobyl
    Mundo

    El dramático final de la viuda de la primera víctima fatal del desastre nuclear de Chernobyl

    Estados Unidos declarará al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera

    La  fuerza internacional y la división de la franja: la nueva fase del plan de Trump para Gaza se enfrenta a grandes interrogantes

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver
    Paula

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó