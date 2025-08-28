“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso. Foto: REUTERS.

La exestrella del tenis, Serena Williams, ha estado en el ojo público siempre. No solo recibió comentarios sobre su desempeño en el deporte, sino también sobre su cuerpo. En una reciente entrevista con Vogue, se sinceró sobre ese lado “no tan bueno” de la fama.

“He escuchado comentarios negativos, junto con una enorme cantidad de comentarios positivos sobre mi cuerpo, toda mi vida”, reveló la extenista. “A falta de una mejor manera de decirlo, ya no me importa lo que digan de mi cuerpo. Pero lo que me importa es la transparencia” .

Y es que Williams tomó la decisión de utilizar un fármaco adelgazante: se trata de GLP-1 Zepbound, similar a Ozempic, que está indicado para tratar el sobrepeso y la obesidad.

La tenista se convirtió en una figura de campaña de la marca, además, su esposo es uno de sus inversores.

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso. Foto: REUTERS.

Serena Williams y el uso de un medicamento adelgazante

Según rescató el diario El País, Serena Williams comenzó a usar el fármaco Zepbound a principios de 2024 y, hasta ahora, ha bajado 14 kilos. “Me siento genial, muy bien y sana. Me siento ligera, física y mentalmente”, expresó la extenista en otra entrevista con la revista People.

La deportista relató que comenzó a utilizar esta inyección adelgazante dado que, después de tener a su primera hija, Olympia —que nació en 2017— no lograba bajar de peso por cuenta propia, incluso en ese año, donde todavía competía arduamente en las canchas.

“Fui la superatleta definitiva, siempre compitiendo y manteniéndome en un estado de salud excepcional toda mi vida, pero nunca pude volver a estar donde necesitaba estar, hiciera lo que hiciera”.

Aunque hacía ejercicio , tenía una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable, no lograba llegar al estado que ella des eaba. Por ello, “decidí que era hora de probar algo diferente”.

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Al principio, sintió temor de que las personas pensaran que estaba tomando un “atajo”. Williams declaró que “mucha gente tiene este estigma y dice cosas como: ‘Ay, la gente floja lo hace’ o ‘Si te esfuerzas lo suficiente, no lo necesitas’”.

No obstante, “sé a ciencia cierta, por experiencia propia, que esto simplemente no es cierto. A veces necesitas ayuda. Tu historia es tu historia, y está bien tomar la decisión si quieres. Yo lo hice y estoy muy contenta” .

Qué es tirzepatida, el fármaco similar a Ozempic para bajar de peso

Zepbound es la marca comercial de tirzepatida agonista del receptor, un medicamento GLP-1 . De ahí, su similitud con Ozempic, aunque este último fármaco utiliza el principio activo semaglutida.

El uso de tirzepatida está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, el sobrepeso con comorbilidades y la obesidad.

Se inyecta de forma subcutánea una vez a la semana.

De acuerdo a algunos ensayos clínicos de 72 semanas, los adultos sin diabetes que utilizaron este fármaco lograron perder un 18% de su peso corporal.

Entre sus efectos secundarios están: