Tiene una pequeña aguja, pero sus efectos sobre el cuerpo son gigantes. Ozempic —cuyo principio activo es la semaglutida— es, sin duda, el medicamento de moda. Y su llegada a Chile no ha pasado desapercibida: está a la venta en farmacias nacionales y hay pacientes que ya lo están ocupando para tratar su condición.

Actualmente, la inyección Ozempic está pensada inicialmente para pacientes diabéticos, pero también la utilizan quienes quieren bajar de peso.

Después de ver a celebridades con cambios radicales en sus figuras, hay quienes están dispuestos a pagar su alto precio (alrededor de los $200.000), y también soportar algunos de los efectos secundarios que puede tener.

Y es que Ozempic no es inocuo, y menos si la persona que lo está utilizando está automedicándose o no cuenta con el acompañamiento de un especialista de salud que se asegure de que todo marche bien.

Ozempic en Chile: lo que tienes que saber sobre este medicamento para bajar de peso. Foto: AFP.

¿Qué efectos puede tener sobre la salud? ¿Quiénes deberían o no utilizar este fármaco para bajar de peso? Esto es todo lo que tienes que saber sobre el medicamento de moda.

El panorama de Ozempic en Chile

En conversación con La Tercera, la Dra. Ana Claudia Villarroel, diabetóloga y nutrióloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile explica que en la actualidad, la especialidad que trata a pacientes con diabetes es la que más experiencia tiene al indicar Ozempic como tratamiento.

En esa línea, cuenta que “en Chile se aprobó Ozempic para diabetes, y todavía no está aprobado para exceso de peso por el Instituto de Salud Pública (ISP)”.

No obstante, quienes quieren usar la semaglutida para estos casos, lo pueden hacer de todas maneras con un profesional de la salud, pues los lineamientos mundiales, como la FDA y la EMA, sí han aprobado su uso para aquello.

Pero tampoco se trata de ir a consulta y recibir Ozempic como un simple trámite: según explica la Dra. Villarroel, la semaglutida está permitida en pacientes que tienen un índice de masa corporal de 27 hacia arriba con patologías asociadas al síndrome metabólico.

Y quienes no tienen ninguna patología, pero sí un índice de masa corporal de 30 para arriba , también podrían acceder a este tratamiento de forma segura.

Ozempic en Chile: lo que tienes que saber sobre este medicamento para bajar de peso. Foto: REUTERS.

Sobre los resultados, la experta asegura que sí ha observado cambios importantes en los pacientes: muchos han logrado bajar “hasta un 5 por ciento más del peso inicial”, aunque resalta que quienes no viven con diabetes suelen tener mejores resultados en el peso.

“Aunque esto no significa que no tengan una baja sumamente exitosa”, agrega.

¿Qué médicos pueden recetar Ozempic?

Depende del uso, explica la Dra. Villarroel. “Como antidiabéticos, es probablemente un poco más fácil utilizarlo por un médico que no es especialista en diabetes, porque las guías clínicas están muy difundidas y está en la planificación de pregrado, cuando se están formando los médicos”.

No obstante, si es que se quiere usar Ozempic para bajar de peso, la experta declara que es esencial que sea un especialista en nutrición el que se encargue de la planificación, tratamiento y seguimiento.

Cuáles son los efectos secundarios de Ozempic

De acuerdo a la diabetóloga, los efectos secundarios suelen ser, en su mayoría, gastrointestinales , y se resumen en:

Náuseas.

Vómitos.

Aumento de la sensación de acidez.

Reflujo gastroesofágico.

Deposiciones más pastosas.

Diarrea.

“Después están los otros que son más infrecuentes. Podría existir un poco de decaimiento”, dice la doctora, no obstante, también aclara que otros síntomas pueden estar relacionados a una menor ingesta de nutrientes.

Ozempic en Chile: lo que tienes que saber sobre este medicamento para bajar de peso

Y es que uno de los efectos buscados de Ozempic para quienes quieren bajar de peso es la sensación de plenitud al imitar la hormona natural llamada GLP-1 que le dice al cerebro que ya se está satisfecho.

Por ello, para la doctora es “fundamental” usar la semaglutida con indicación médica, pues la persona podría dejar de consumir macro y micronutrientes esenciales, por lo que el médico podrá detectar cualquier deficiencia y guiar al paciente.

De hecho, “la proteína es uno de los nutrientes que más quedan en déficit”, entonces, los profesionales tienen la labor de enseñar a los pacientes a nutrirse correctamente, pese a la sensación de plenitud.

“Cuando alguien que está usando Ozempic y empieza a decir que se le cayó el pelo, las uñas y otras señales, puede ser porque se automedicaron, se pusieron una dosis cualquiera y no recibieron instrucción de lo que tienen que comer”.

Ozempic en Chile: lo que tienes que saber sobre este medicamento para bajar de peso. Foto: REUTERS.

Por ello, la recomendación principal es “evitar la automedicación. Yo les aseguro que si lo hacen así, no les va a resultar. Además, estarán perdiendo dinero, porque el fármaco es muy caro y, si no se usa como corresponde, no se verá el efecto o la personas se sentirá tan mal que lo dejará de usar”.

“Lo otro es que vayan idealmente a un profesional que tenga conocimientos de nutrición, como puede ser un nutriólogo, un diabetólogo, y hacer un tratamiento multidisciplinario, que es lo que rinde más y lo que hace que baje más de peso”.