Teatro Viajeinmóvil celebra sus dos años con estreno de comedia negra con tintes sobrenaturales

Hay lugares que conservan la memoria de quienes los habitaron. Espacios donde el pasado permanece escondido bajo las paredes, esperando el momento para volver a manifestarse. Eso parece ocurrir en La Corriente. Energía para tu hogar, el nuevo montaje de Teatro Boutique que llega en junio a Teatro Viajeinmóvil.

La obra, escrita por Sofía Arévalo y dirigida por Alexandra Ellwanger, sitúa su acción en una flamante tienda de electrodomésticos levantada sobre los restos de un antiguo teatro marcado por una tragedia nunca resuelta.

Todo está preparado para la inauguración. Las luces funcionan. Los trabajadores ocupan sus puestos. La expectativa es alta. Pero a medida que avanza la noche, algo comienza a descomponerse. Ningún cliente aparece. Los aparatos electrónicos fallan sin explicación aparente. El ambiente se vuelve cada vez más opresivo. Entre los empleados surgen rumores sobre el terreno que ocupan y sobre un pasado que parece negarse a desaparecer.

Con humor negro, elementos del thriller y una atmósfera inquietante, la obra –protagonizada por María José Silva, Bastián Panades y la propia Sofía Arévalo– explora las huellas invisibles que dejan los espacios y la forma en que ciertos relatos regresan una y otra vez para exigir ser escuchados a través elementos que cobran vida. Edad sugerida: +10 años.

“Los objetos, en este caso, son artefactos electrodomésticos. Trabajamos con el ruido de los motores, las vibraciones, los enchufes, la electricidad y nuestra relación cotidiana con la corriente, entendiendo también la palabra en todos sus significados”, cuenta Sofía Arévalo.

Las funciones de La Corriente. Energía para tu hogar se realizarán los viernes 6, 13, 20 y 27 de junio a las 18:00 horas en la sala ubicada en Pasaje Adela 2151, Independencia. La función de estreno incluirá una instancia de mediación y encuentro con el equipo artístico. Entradas a la gorra –con aporte voluntario– y con inscripción previa en el sitio web de Teatro Viajeinmóvil.

Dos años construyendo comunidad

Junio será también un mes especial para Teatro Viajeinmóvil. El próximo 29 de junio la sala cumplirá dos años desde su apertura en la comuna de Independencia, consolidándose como un espacio de encuentro para compañías emergentes, proyectos comunitarios y propuestas escénicas de diversas disciplinas.

“Estos dos años han sido una experiencia magnífica. Hemos construido un vínculo muy fuerte con las juntas de vecinos, los clubes de adultos mayores, las escuelas y los jardines infantiles de la comuna. Eso se refleja en que hoy tenemos una sala llena de vida y un público que siente este espacio como propio”, señala Jaime Lorca, director de Viajeinmóvil.

Como parte de esta celebración, el sábado 21 de junio se presentará la muestra final del III Taller de Teatro para la Comunidad, proceso formativo gratuito desarrollado durante los últimos meses por personas con y sin experiencia previa en las artes escénicas.

La presentación será una creación colectiva construida por sus participantes y abierta a todo público, reafirmando uno de los ejes fundamentales del proyecto: entender el teatro no sólo como espectáculo, sino también como herramienta de encuentro, expresión y construcción comunitaria.

Todas las actividades se realizan bajo la modalidad “a la gorra” (aporte voluntario) y requieren inscripción o reserva previa a través del sitio web de Teatro Viajeinmóvil.

“El sistema de entrada a la gorra nos sirve fundamentalmente para que exista un acceso responsable y democrático al teatro. Nos ayuda en la formación de públicos”, asegura Lorca. “

Hay muchas personas que jamás entrarían a una sala porque llegaron a cierta edad y nunca tuvieron interés o acercamiento a esta experiencia, y difícilmente van a pagar una entrada para algo que desconocen. También hay personas jóvenes que sí quieren hacerlo, pero no siempre tienen la posibilidad económica. Esta modalidad permite que el público se interese, conozca algo nuevo y pueda apreciar un arte que muchas veces ve por primera vez”, concluye.

Teatro Viajeinmóvil cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.