CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Sufre un rival de Argentina en el Mundial: Austria pierde a una de sus estrellas por lesión

    Christoph Baumgartner presentó molestias físicas en la previa del amistoso contra Túnez. Los resultados de los exámenes determinaron que no podrá estar presente en Norteamérica 2026.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @baumi_14 / Instagram.

    Uno de los Rivales de Argentina en el Mundial de Norteamérica 2026 ha sufrido una sensible baja. Christoph Baumgartner, una de las figuras de Austria, integrante del Grupo J, quedó descartado para enfrentar la competencia.

    El jugador del Leipzig presentó molestias físicas previo al duelo amistoso que sostuvo su selección contra Túnez que lo obligó a perderse ese encuentro. Con el pasar de las horas acudió a un centro médico para someterse a los chequeos de rigor que dieron un duro resultado para el futbolista de 26 años.

    Las pruebas arrojaron una lesión muscular en el muslo derecho cuyo tiempo de recuperación le impide ser parte de la Copa que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.

    Esta es, sin ninguna duda, una noticia muy amarga para Chistoph y para nosotros como equipo. Es un jugador muy importante y una personalidad capital dentro del equipo”, señaló el seleccionador Ralph Rangnick.

    Ahora todo nuestro esfuerzo se centra en mandarle todo el apoyo para que se recupere bien”, complementó el entrenador.

    Cabe mencionar que el futbolista del Leipzig llegaba en un gran momento personal. En la Bundesliga se inscribió con 17 goles en la última temporada, además de haber entregado ocho asistencias.

    Además, a nivel de selecciones, Baumgartner se venía mostrando como una de las figuras más destacadas del ataque austriaco en el proceso liderado por Rangnick.

    El gran susto de Alaba

    Otro jugador que causó alarma en la selección de Austria fue David Alaba. El capitán también terminó siendo sometido a exámenes médicos tras el partido contra Túnez tras presentar algunas molestias físicas.

    Por fortuna, la resonancia magnética no arrojó resultados negativos, por lo que el jugador del Real Madrid podrá liderar la defensa del equipo y ser parte de los jugadores que estarán presentes en la Copa.

    Por lo pronto, el técnico Ralph Rangnick tendrá que evaluar qué jugador ocupará el puesto de Christoph en el avión que los trasladará a Estados Unidos.

    El debut de Austria en el Mundial de Norteamérica 2026 está programado para el 16 de junio, cuando enfrente a Jordania en San Francisco. Luego chocará contra Argentina el día 22 del mismo mes en Dallas, para cerrar la fase de grupos contra Argelia cinco días más tarde en Kansas City.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundial 2026Christoph BaumgartnerAustria

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    José Pérez Asencio, el ejecutivo bancario que cayó en medio de megaoperativo contra el Tren de Aragua

    PNL reitera que no son parte del Gobierno tras salida de exsubsecretaria Quintana: “El gabinete lo diseña el Presidente”

    Italia ahora quiere cambiar el nombre de la electricidad: de Volt a Volta

    Senador Sanhueza defiende salida de subsecretarios de Seguridad: “Lo que busca el ministro Arrau es un equipo con más confianza”

    Teatro Viajeinmóvil celebra sus dos años con estreno de comedia negra con tintes sobrenaturales

    Pánico encabeza edición 2026 de Open Blondie

    Lo más leído

    1.
    La pelea que le vale una reprimenda de Gago y su adiós a la U: los días más complejos de Franco Calderón

    La pelea que le vale una reprimenda de Gago y su adiós a la U: los días más complejos de Franco Calderón

    2.
    “Tengo la medalla y 1 millón de euros por ganarla”: Claudio Bravo defiende su título de la Champions con el Barcelona

    “Tengo la medalla y 1 millón de euros por ganarla”: Claudio Bravo defiende su título de la Champions con el Barcelona

    3.
    Billetera histórica: Joaquín Niemann se convierte en uno de los golfistas que más dinero acumula en premios en 166 años

    Billetera histórica: Joaquín Niemann se convierte en uno de los golfistas que más dinero acumula en premios en 166 años

    4.
    El millonario cheque que se embolsa Alejandro Tabilo tras quedarse en los octavos de final de Roland Garros

    El millonario cheque que se embolsa Alejandro Tabilo tras quedarse en los octavos de final de Roland Garros

    5.
    Por declaraciones machistas: tenista paraguayo recibe la mayor multa de la historia de Roland Garros

    Por declaraciones machistas: tenista paraguayo recibe la mayor multa de la historia de Roland Garros

    6.
    Juvenal Olmos sorprende y asume como gerente deportivo en club de Tercera División

    Juvenal Olmos sorprende y asume como gerente deportivo en club de Tercera División

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    ¿Llueve esta primera semana de junio? Las probabilidades para la Región Metropolitana y zona central

    ¿Llueve esta primera semana de junio? Las probabilidades para la Región Metropolitana y zona central

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    José Pérez Asencio, el ejecutivo bancario que cayó en medio de megaoperativo contra el Tren de Aragua
    Chile

    José Pérez Asencio, el ejecutivo bancario que cayó en medio de megaoperativo contra el Tren de Aragua

    PNL reitera que no son parte del Gobierno tras salida de exsubsecretaria Quintana: “El gabinete lo diseña el Presidente”

    Senador Sanhueza defiende salida de subsecretarios de Seguridad: “Lo que busca el ministro Arrau es un equipo con más confianza”

    Cuál será la próxima empresa de US$ 1 billón según el CEO y fundador de Nvidia, Jensen Huang
    Negocios

    Cuál será la próxima empresa de US$ 1 billón según el CEO y fundador de Nvidia, Jensen Huang

    Cuenta Pública: gremios empresariales valoran anuncios de Kast, pero echan de menos materias que no fueron abordadas

    Sistema de Finanzas Abiertas: una evolución al servicio de las personas

    “Ya no es excepcional verlo en personas de 35 a 45 años”: el cáncer colorrectal que aumenta su incidencia en Chile
    Tendencias

    “Ya no es excepcional verlo en personas de 35 a 45 años”: el cáncer colorrectal que aumenta su incidencia en Chile

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    Qué es el ébola, el virus altamente contagioso que se está “extendiendo rápidamente”, según la OMS

    Sufre un rival de Argentina en el Mundial: Austria pierde a una de sus estrellas por lesión
    El Deportivo

    Sufre un rival de Argentina en el Mundial: Austria pierde a una de sus estrellas por lesión

    La cábala de Lionel Messi que ilusiona a Argentina en la previa del Mundial de Norteamérica 2026

    Por declaraciones machistas: tenista paraguayo recibe la mayor multa de la historia de Roland Garros

    Review de Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro, el espíritu de Arkham en plástico y 4K
    Tecnología

    Review de Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro, el espíritu de Arkham en plástico y 4K

    AMD celebra 10 años de AM4 y renueva su línea de procesadores y tarjetas gráficas en Computex 2026

    Computex 2026: ASUS celebra 20 años de Republic of Gamers con ROG XBOX Ally X20 y nueva línea de hardware

    Teatro Viajeinmóvil celebra sus dos años con estreno de comedia negra con tintes sobrenaturales
    Cultura y entretención

    Teatro Viajeinmóvil celebra sus dos años con estreno de comedia negra con tintes sobrenaturales

    Pánico encabeza edición 2026 de Open Blondie

    “Me quedé con apenas 47 lucas”: Felipe Parra revela qué hizo con el dinero que ganó en el Festival de Olmué

    Italia ahora quiere cambiar el nombre de la electricidad: de Volt a Volta
    Mundo

    Italia ahora quiere cambiar el nombre de la electricidad: de Volt a Volta

    Netanyahu asegura que “los pilares del régimen terrorista de Irán” están “resquebrajados” por la ofensiva con Estados Unidos

    Zelenski pide que Europa cuente “con su propia defensa antibalística” tras la última oleada de ataques de Rusia

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad
    Paula

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable