Sufre un rival de Argentina en el Mundial: Austria pierde a una de sus estrellas por lesión

Uno de los Rivales de Argentina en el Mundial de Norteamérica 2026 ha sufrido una sensible baja. Christoph Baumgartner, una de las figuras de Austria, integrante del Grupo J, quedó descartado para enfrentar la competencia.

El jugador del Leipzig presentó molestias físicas previo al duelo amistoso que sostuvo su selección contra Túnez que lo obligó a perderse ese encuentro. Con el pasar de las horas acudió a un centro médico para someterse a los chequeos de rigor que dieron un duro resultado para el futbolista de 26 años.

Las pruebas arrojaron una lesión muscular en el muslo derecho cuyo tiempo de recuperación le impide ser parte de la Copa que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.

“Esta es, sin ninguna duda, una noticia muy amarga para Chistoph y para nosotros como equipo. Es un jugador muy importante y una personalidad capital dentro del equipo”, señaló el seleccionador Ralph Rangnick.

“Ahora todo nuestro esfuerzo se centra en mandarle todo el apoyo para que se recupere bien”, complementó el entrenador.

Cabe mencionar que el futbolista del Leipzig llegaba en un gran momento personal. En la Bundesliga se inscribió con 17 goles en la última temporada, además de haber entregado ocho asistencias.

Además, a nivel de selecciones, Baumgartner se venía mostrando como una de las figuras más destacadas del ataque austriaco en el proceso liderado por Rangnick.

💔 Christoph Baumgartner wird dem Nationalteam bei der WM fehlen.



ℹ️ Das steht nach der heutigen MRT-Untersuchung fest. Der 26-Jährige zog sich eine Verletzung der Muskulatur im rechten Oberschenkel zu.



Wir wünschen dir nur das Beste, Baumi! #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/bEz8g6r1Oo — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) June 2, 2026

El gran susto de Alaba

Otro jugador que causó alarma en la selección de Austria fue David Alaba. El capitán también terminó siendo sometido a exámenes médicos tras el partido contra Túnez tras presentar algunas molestias físicas.

Por fortuna, la resonancia magnética no arrojó resultados negativos, por lo que el jugador del Real Madrid podrá liderar la defensa del equipo y ser parte de los jugadores que estarán presentes en la Copa.

Por lo pronto, el técnico Ralph Rangnick tendrá que evaluar qué jugador ocupará el puesto de Christoph en el avión que los trasladará a Estados Unidos.

El debut de Austria en el Mundial de Norteamérica 2026 está programado para el 16 de junio, cuando enfrente a Jordania en San Francisco. Luego chocará contra Argentina el día 22 del mismo mes en Dallas, para cerrar la fase de grupos contra Argelia cinco días más tarde en Kansas City.