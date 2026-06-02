PNL reitera que no son parte del Gobierno tras salida de exsubsecretaria Quintana: “El gabinete lo diseña el Presidente”

El secretario general del Partido Nacional Libertario (PNL), Juan Antonio Urzúa, se refirió durante la mañana de este lunes a la decisión del ministro de Seguridad, Martín Arrau, de solicitar la renuncia a los dos subsecretarios de su cartera, señalando que “se entiende que Arrau diseña su equipo en aras de conseguir objetivos en el corto plazo”.

Arrau solicitó la renuncia de Andrés Jouannet que estaba a cargo de la subsecretaría de Seguridad y Ana Victoria Quintana, militante del PNL que había congelado su militancia para asumir su cargo como subsecretaria de Prevención del Delito.

“Nosotros desde sus inicios señalamos que no éramos parte de Gobierno. Tenemos la mejor opinión de Ana Victoria Quintana, pero el gabinete lo diseña el Presidente”, sostuvo Urzúa.

Además, según añadió, “nosotros como PNL vamos a seguir apoyando en lo que corresponda, de acuerdo a nuestros principios, y críticos en otras materias, como lo relativo a los indultos”

En la misma línea, el diputado del partido, Pier Karlezi, expresó que “nosotros nos mantenemos en nuestra misma posición siempre ,de ser un apoyo en todo lo bueno, en todo lo que corresponda al programa de gobierno de José Antonio Kast, y criticar las cosas que no nos parecen bien”.

“Le deseamos el mayor de los éxitos a quienes sean los nuevos subsecretarios, pero sí estamos conscientes que vamos a ser críticos si no vemos una acción concreta del Gobierno para solucionar la crisis de seguridad que se encuentra hoy día en nuestro país”, añadió.