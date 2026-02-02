SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    PNL congela militancia de Ana Victoria Quintana, quien es carta para asumir la subsecretaria de prevención del delito

    En medio del proceso de conformación del nuevo Ejecutivo, el timonel del PNL, Johannes Kaiser, señaló que la decisión responde a la intención de mantener la independencia de la colectividad, sin privar a algunos militantes de conformar cargos de carácter técnico en el gobierno entrante.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Johannes Kaiser Diego Martin

    El diputado y presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, anunció durante la jornada de este lunes el congelamiento de la militancia de la abogada y exfiscal, Ana Victoria Quintana, debido a que esta una posible carta para asumir la subsecretaria de Prevención del Delito en el próximo gobierno de José Antonio Kast.

    En medio del proceso de conformación del nuevo Ejecutivo, el timonel del PNL señaló que la decisión responde a la intención de mantener la independencia de la colectividad. Si bien reiteró que el partido no formará parte del próximo gobierno, no impedirá que algunos de sus militantes puedan asumir cargos de carácter técnico.

    “Quería informarles que Ana Victoria Quintana, exfiscal, ha decidido congelar su militancia en el Partido Nacional Libertario en razón de estar abierta a poder ser llamada a una eventual subsecretaría en el futuro gobierno”, anunció.

    En esa misma línea, Kaiser destacó la trayectoria de Quintana para ocupar el cargo, quien, según señaló, “tiene un magíster en derechos humanos y está especializada en la Fiscalía de delitos sexuales y género”.

    Adicionalmente, el timonel del PNL afirmó que sería una “irresponsabilidad” impedir que una de las “mejores cartas” de la colectividad, que incluso postularon para el Ministerio de Justicia, llegue a participar eventualmente en el gobierno entrante. “El Partido Nacional Libertario no le va a negar a Chile las capacidades de una persona que ha combatido tanto al crimen organizado”, apuntó.

    Sobre las conversaciones con miras al nombramiento, precisó que el presidente electo aún no ha tomado una decisión definitiva sobre quien asumirá aquel rol.

    Kaiser descartó que su partido asuma como oposición en el próximo gobierno. Según el diputado, serán los encargados de “apurar a que avancen con su programa de gobierno lo antes posible y lo profundicen lo más posible”.

    Quién es Ana Victoria Quintana

    Ana Victoria Quintana Olguín (51) es abogada de la Universidad Central con 20 años de trayectoria en el área de investigación y litigación con especialidad en Delitos Sexuales y Género en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. Además, es magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.

    Desde el 2000 fue abogada del departamento jurídico de Maltrato Infantil de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Menores (Sename) y en 2004 se convirtió en fiscal, puesto que desempeñó por 18 años.

    Actualmente, se dedica al área privada como abogada de la Unidad de Convivencia de Universidad San Sebastián.

