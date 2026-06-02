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    Carlos Palacios aterriza la opción de volver a Colo Colo: “Depende del técnico; no sé si el club me quiere”

    Tras un mal semestre en el que no jugó en Boca Juniors producto de una lesión, el delantero no sabe si el club argentino contará con él para el resto del año.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Carlos Palacios está en Chile. Luego de la eliminación de la Copa Libertadores, Boca Juniors le dio 15 días libres al plantel para luego comenzar la preparación para el segundo semestre del año. Por este motivo, el delantero vino a descansar al país y apenas se bajó del avión se le consultó sobre su futuro, ya que no ha jugado en todo este 2026 producto de una sinovitis crónica, la que incluso le obligó a pasar por el quirófano en febrero. Actualmente, el formado en Unión Española se está integrando poco a poco a los entrenamientos del elenco xeneize.

    Ante la pregunta sobre si podría volver a Colo Colo, club desde donde se fue como campeón a finales de 2024, Palacios comenzó intentando evadir una respuesta clara: “No lo sé, lo tiene que decidir él (Fernando Ortiz) depende de él, del club. No sé qué es lo que quieren y si me quieren, en realidad no tengo idea”, comenzó diciendo a TNT Sports en el aeropuerto.

    “No sé qué va a pasar conmigo”

    Sin embargo, no escondió su incertidumbre por su situación actual en Boca Juniors: “Tengo contrato, pero no sé qué va a pasar conmigo, así que bueno, ahí siempre las puertas van a estar abiertas para todos”.

    Pero ante la consulta directa sobre si le gustaría volver a Colo Colo, ahí fue claro: “Siempre, o sea siempre dije cuando me fui que en algún momento iba a volver. Si se tiene que dar ahora, se va a dar y si no, más adelante. Pero de que voy a volver en algún momento, voy a volver“.

    Foto: Javier Salvo/Photosport JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

    Las palabras de La Joya llegan justo semanas antes de que se abra el libro de pases de mitad de año. Su nombre es vinculado al Cacique, equipo que marcha como líder de la Liga de Primera 2026, pero que igual cuenta con rendimientos bajos, y uno de ellos es el de Claudio Aquino, quien llegó a principios del año pasado precisamente como reemplazante de Palacios, pero que aún no se logra consolidar en el equipo.

    En la temporada anterior, con Jorge Almirón, no rindió al nivel que se esperaba, mientras que hoy con Fernando Ortiz incluso perdió la titularidad a causa de lesiones y bajo rendimiento. Registra 15 partidos oficiales este año, de los que fue alineado desde el arranque en apenas cinco. Suma 710 minutos en cancha, dos goles y una asistencia.

    No obstante, la decisión final sobre cualquier movimiento de Carlos Palacios la tomará Boca, elenco en el que tiene contrato hasta 2029.

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