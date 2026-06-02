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    Golpe al Tren de Aragua: detienen a 20 personas en investigación por lavado de 85 millones de dólares

    "Yo diría que esta es la primera vez que les pegamos donde ellos más lo recienten que, en el fondo, es en el patrimonio", afirmó el fiscal regional Héctor Barros.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La Fiscalía Metropolitana Sur, la Policía de investigaciones y Gendarmería ejecutaron un megaoperativo con la detención de 20 personas en una indagatoria por una multimillonaria operación de lavado de activos y mercados ilegales del Tren de Aragua.

    Los detenidos estaban vinculados a delitos de extorsiones, trata de personas fines de explotación sexual y contrabando.

    Entre ellos, figura el ejecutivo bancario venezolano José Pérez Asencio.

    De acuerdo a la indagatoria, el sujeto de 33 años manejaba los dineros que generaba la célula producto de sus actividades ilícitas.

    El megaoperativo consideró el allanamiento a dependencias del banco Santander.

    “Ante consultas recibidas respecto de un procedimiento realizado hoy por funcionarios de la Policía de Investigaciones en una de nuestras sucursales, informamos que Banco Santander ha colaborado plenamente con las diligencias solicitadas por la autoridad competente”, señaló la entidad en un comunicado.

    La institución bancaria recalcó que mantiene “una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la Ley o de la normativa vigente”.

    “En caso de verificarse responsabilidades individuales, se adoptarán todas las medidas que correspondan conforme a nuestros protocolos internos y a la legislación aplicable”, indicaron.

    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    “Operaciones internacionales para el Tren de Aragua”

    Por su parte, el fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Héctor Barros, entregó información general del procedimiento, evitando entregar mayores detalles para no entorpecer las diligencias que se siguen desarrollando.

    “En este caso en particular se pidieron diecinueve órdenes de detención para personas que están en nuestro país y se logró la detención de 18 personas más dos personas en situación de flagrancia y además hay dinero incautado y algunas cuentas congeladas”, informó.

    Barros precisó que los antecedentes del caso serían expuestos en la correspondiente audiencia de formalización del ejecutivo y los demás imputados.

    “El lavado que él hace o en lo que se vincula tiene que ver con operaciones internacionales en este caso en particular para el Tren de Aragua. De eso estamos hablando, no estamos hablando que el banco o a través del banco hacía esto, sino que él tenía muchas cuentas muchas cuentas abiertas en distintos bancos y a partir de ahí empezaba a operar", explicó.

    El fiscal regional sostuvo que sobre 78 mil millones de pesos (más de 85 millones de dólares) salieron de Chile a través de plataformas de criptomonedas utilizadas por el grupo.

    “Es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país vinculado con el Tren de Aragua y yo diría que esta es la primera vez que les pegamos donde ellos más lo recienten que, en el fondo, es en el patrimonio”, sostuvo el persecutor.

    La célula se dedicaba a realizar extorsiones a locatarios del barrio Bellavista y productores de eventos y estaría vinculada al quíntuple homicidio ocurrido en 2024 en Lampa.

    De acuerdo al proceso investigativo desarrollado por los equipos especializados de la PDI, el dinero obtenido fue insertado al sistema financiero formal a través de transferencias bancarias y depósitos en efectivo para posteriormente ser transferido a cuentas bancarias de empresas de fachada.

    Más sobre:Tren de AraguaCrimen organizadoDelincuenciaSeguridadHéctor BarrosOperación Tokio

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