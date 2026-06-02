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    FNE da luz verde a la operación: la participación de mercado de Toesca de cara a la fusión con Frontal Trust

    El 26 de mayo la FNE aprobó la operación que implicará la absorción de Frontal Trust por parte de Toesca.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    En 1 de enero Toesca Holding SpA y Toesca Capital Spa informaron al mercado del acuerdo con los accionistas de Frontal Trust Administradora General de Fondos para la firma de una promesa de compraventa que consideró la adquisición del 100% de la propiedad de esta última. A cuatro meses del anunció, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) dio el visto bueno a la operación.

    Frontal gestiona en torno a US$800 millones con foco en los sectores inmobiliario, deuda privada, infraestructura, private equity y agribusiness. Por su parte, Toesca administra unos US$980 millones repartidos en 25 fondos, entre públicos y mutuos, con activos en Chile, Colombia, Perú y Estados Unidos.

    El 2 de marzo pasado Toesca y Frontal Trust notificaron al organismo de la operación, y el 26 de mayo la FNE resolvió aprobarla. Según la resolución, ambas partes plantearon a la FNE que su mercado relevante es la gestión de activos alternativos para clientes calificados, mediante fondos de inversión en base a una estrategia de inversión activa.

    El estudio de la FNE realizó un análisis respecto de la gestión de fondos de inversión para inversionistas calificados, mediante inversión en instrumentos alternativos, en base a una estrategia de inversión activa, “concluyendo que, incluso bajo la definición de mercado más conservadora plausible, la materialización de la operación no implica riesgos para la competencia”.

    El informe especificó que la participación de mercado de Toesca en la gestión de activos alternativos en base a gestión activa, medida como activos bajo administración, abarcaba un rango de 0-5% para los fondos públicos y privados.

    En el caso de Frontal Trust, para fondos públicos el rango era de 5-10% y de 10-20% en fondos privados.

    Una vez se fusionen ambas gestoras, la participación de Toesca en activos vía fondos públicos subiría a 5-10%, y en fondos privados a un rango de 10-20%.

    A pesar de la operación, no sería la gestora con la mayor participación de mercado en estos activos. LarraínVial, según la FNE, tiene una cuota de 20-30% en fondos públicos, y de 10-20% en vehículos privados.

    En el caso de Ameris, su participación de mercado en activos alternativos para clientes calificados gestionados de forma activa alcanza a un rango de 10-20% en fondos públicos y privados.

    Actores como Independencia, Asset, Moneda, Volcom, MBI o BTG Pactual tienen porcentajes inferiores.

    Según la FNE, a partir de la información indicada “es posible observar que no se superan los umbrales de concentración establecidos en la Guía de Análisis Horizontal”.

    “De forma adicional, fue posible constatar que no concurren circunstancias especiales que ameriten un análisis en mayor profundidad. En consecuencia, dados los antecedentes tenidos a la vista por esta división durante la investigación, se concluye que la operación no resulta apta para reducir sustancialmente la competencia en los segmentos relativos a la actividad de gestión de activos desarrollada por las partes”, dice el documento.

    Por tanto, la FNE llegó a “la convicción” de que la transacción “no cuenta con la aptitud para reducir sustancialmente la competencia”, por lo que “se recomienda aprobar la operación”.

    Más sobre:FondosToescaFrontal TrusFNEFondos de InversiónActivos Alternativos

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