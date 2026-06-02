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    Esquemas Juveniles al siguiente nivel: Javiera Mena celebra los 20 años de su obra cumbre en el Movistar Arena

    La artista ofrecerá su primer concierto en el recinto del Parque O'Higgins presentando de forma completa el registro que marcó un hito en el pop local del siglo XXI. Lee aquí las coordenadas.

    Por 
    Equipo de Culto
    Esquemas Juveniles al siguiente nivel: Javiera Mena celebra los 20 años de su obra cumbre en el Movistar Arena

    Hay discos que definen una época. Esquemas juveniles es, sin duda, uno de los pilares del pop en América Latina. Para celebrar las dos décadas de este debut y una obra definitiva en el pop chileno del siglo XXI, Javiera Mena anuncia el concierto más importante y ambicioso de su carrera: su primer show en solitario en el Movistar Arena, programado para el próximo 9 de diciembre.

    “Esta cita, producida por Mena en conjunto con Lotus. se perfila como la consagración de un repertorio que cambió las reglas del juego en la música hispana hace exactamente dos décadas”, dice un comunicado. Nacido desde la autogestión más profunda —cuando Mena se alzaba como la primera de la época de internet y los discos aún se vendían de mano en mano en la mítica disquería Sonik o en conciertos del Cine Arte Alameda—, este álbum de melancolía bailable que Javiera creó junto al productor Cristian Heyne dejó una huella potente en el catálogo local.

    “Hacer un Movistar Arena sola con Esquemas Juveniles se siente como cerrar un círculo hermoso y gigante. Cuando yo compuse esas canciones, mi universo era diminuto y todo nacía desde un teclado Casio. Pensar que ese minimalismo hoy nos va a llevar a un escenario tan grande como el Movistar es muy fuerte”, reflexiona Javiera Mena sobre este hito a través del mismo comunicado.

    El concierto estará enfocado en rescatar el sonido y el respeto por las versiones originales de himnos como Sol de Invierno y Al Siguiente Nivel. Para esta noche, que promete un despliegue técnico y visual de primer nivel, Javiera se presentará junto a su banda y una atmósfera de nostalgia luminosa gracias a la participación de importantes invitados —amigos con los que construyó la escena independiente desde cero— y grandes sorpresas que se irán revelando con el tiempo.

    “El concierto va a ser un viaje fluido. Vamos a pasar de mi pequeña pieza con mi computador a muchos universos diferentes, en donde exploraré desde la ternura de las baladas hasta la apertura de la electrónica. Mi carrera siempre ha sido transitar entre esos dos mundos: la melancolía y la pista de baile”, adelanta la artista.

    Las entradas para ser parte de este hito histórico estarán disponibles en Puntoticket con una preventa exclusiva para afiliados de Caja Los Andes el próximo 4 de junio, para luego dar paso a la venta general a partir del 5 de junio.

    Más sobre:Javiera MenaMovistar ArenaEsquemas juvenilesGepeMúsicaMúsica culto

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