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    Italia ahora quiere cambiar el nombre de la electricidad: de Volt a Volta

    El gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni busca así rendir homenaje al físico y químico italiano Alessandro Volta, a casi 200 años de su muerte.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Giorgia Meloni, primera ministra de Italia.

    El gobierno italiano está impulsando el cambio de nombre de la unidad internacional de potencial eléctrico, de “voltio” a “volta”, en honor al físico y químico italiano Alessandro Volta, a casi 200 años de su muerte.

    A Volta, a quien se le atribuye la invención de la batería eléctrica (1799) y el descubrimiento del metano (1766), le dio su nombre a la unidad “voltio”, aunque en una forma anglicizada.

    El subsecretario responsable de la innovación tecnológica, Alessio Butti, viajó a París y, al margen de la reunión ministerial del G7 sobre tecnología digital, se puso en contacto con la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), la institución que define las unidades de medida a nivel mundial, para iniciar un proceso oficial.

    El subsecretario Alessio Butti y la directora General de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, la Dra. Annette Koo. Foto: Facebook Alessio Butti

    Este organismo es uno de los tres responsables de supervisar y mantener el Sistema Internacional de Unidades. Aquí se conserva el cilindro de platino-iridio, que hasta 2019 fue la unidad de medida para definir el kilogramo. Esta unidad de medida se calcula ahora en función de la constante de Planck. Y es aquí donde Butti propone sustituir la definición de voltio por la de volta.

    Según el diario Corriere della Sera, la denominación actual “voltio” es una excepción en el sistema internacional: todas las demás unidades conmemorativas conservan el apellido del científico en su totalidad: El vatio (de James Watt), el amperio (de André-Marie Ampère), el newton (de Isaac Newton) y el pascal (de Blaise Pascal).

    El diario indicó que Volta, uno de los más grandes científicos italianos de todos los tiempos, se le eliminó la “A” cuando se le nombró como la unidad para el potencial eléctrico, la fuerza electromotriz y la tensión eléctrica. “Probablemente fue una elección inconsciente de anglicización: en inglés, los nombres casi nunca terminan en vocal abierta, y ‘voltio’ probablemente sonaba más natural. Restablecer la ‘A’ significaría alinearse con una convención ya establecida para otras unidades de medida”, indicó el periódico.

    La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reacciona en una conferencia de prensa en Roma, el 9 de enero de 2026. Foto: Xinhua Alberto Lingria

    “La propuesta italiana va mucho más allá de la cuestión lingüística y representa el deseo de otorgar un importante reconocimiento histórico a uno de los padres de la ciencia moderna, cuyo trabajo cambió radicalmente la relación de la humanidad con la electricidad y el progreso tecnológico”, dijo Butti en un comunicado.

    “Promocionar a Alessandro Volta significa recordar que Italia no es solo heredera de una gran tradición científica , sino un país que desea seguir contribuyendo, con autoridad, a los principales procesos de innovación tecnológica internacional”, añadió.

    Italia ha emprendido un proceso oficial por etapas: primero, un cambio de nombre nacional; luego, comunicación internacional; y finalmente, la construcción de un consenso global antes de la votación formal en la Conferencia General de la BIPM, prevista para octubre de 2026.

    Italia quiere estar preparada, ya que se acerca el año 2027, el bicentenario de la muerte de Volta. El físico y químico italiano falleció el 5 de marzo de 1827, justo después de cumplir 82 años, en su finca de Camnago, en Como, Italia, ahora llamada “Camnago Volta” en su honor.

    Más sobre:ItaliaelectricidadVoltaVoltioAlessio ButtiGiorgia MeloniMundo

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