Pánico encabeza edición 2026 de Open Blondie

Uno de los eventos más históricos de la capital chilena, Open Blondie, confirma su edición 2026 que se realizará el 31 de octubre en el Club Hípico.

Con 7 pistas, algunas al aire libre y otras outdoor, se llevará a cabo la fiesta, que tiene como eje central la temática de noche de brujas; está es sin duda una de las instancias más icónicas de increíbles disfraces realizadas en Santiago, que congrega a miles de personas.

Además de las pistas de baile, la música en vivo cada año es la que da inicio a la jornada a partir de las 19:00 horas, y este año será la banda Pánico quienes encabezan las presentaciones.

Pánico fue conformado en 1994, siendo reconocidos por su capacidad de romper esquemas y mezclar géneros como el punk, el rock, el funk y la electrónica, dando vida a un sonido único que los llevó a conquistar tanto escenarios locales como internacionales. Desde sus inicios en Santiago, rápidamente trascendieron las fronteras chilenas, estableciéndose en Francia, donde se consolidó como una de las bandas de culto más influyentes de la escena alternativa.

El show en Open Blondie de Pánico, será una oportunidad para escuchar sus clásicos indiscutibles como “Transpiralo”, “Las Cosas Van Más Lento”, “Lupita”, “Chica Bonita”, “Rosita quiere ser una pornostar”, “Quiero estar anfetaminado”, “Demasiada confusión”, entre muchos otros temas.

Otros de los artistas que aterrizarán en Open Blondie son el proyecto de música EBM, Darkwave y electro-industrial Jesus Complex, la banda de post punk rusa Ploho, y el reconocido grupo español de electroclash, punk y electrónica Putilatex.

Además de las pistas de baile y los artistas que mostrarán lo mejor de su repertorio en vivo, los asistentes podrán encontrar activaciones como Punto de maquillaje, Salón de las pesadillas, entre otros que próximamente serán confirmados.

La venta de entradas ya comenzó, agotando inmediatamente preventa lanzamiento e internet. Ahora es posible encontrar preventa general vía Blondietickets.cl hasta agotar stock.