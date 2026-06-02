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    Culto

    Sentir las voces: Candelabro agota las entradas para su primer Caupolicán

    La banda chilena del momento se presentará en su show más grande hasta la fecha en el histórico recinto del teatro San Diego, el próximo 8 de diciembre. Las entradas se vendieron en menos de 9 horas.

    Por 
    Equipo de Culto

    Un nuevo hito se suma en la carrera de los chilenos Candelabro. El grupo agotó en menos de 9 horas las más de 4.500 entradas para su próxima presentación en el Teatro Caupolicán.

    Aquel show, fijado para el 8 de diciembre, es el concierto más masivo e importante de su carrera hasta la fecha.

    Este hito se suma a otros acontecimientos claves de la temporada: su comentada presentación en Lollapalooza 2026 y el exitoso lanzamiento en La Cúpula de Deseo, Carne y Voluntad, elegido por Culto como el mejor disco chileno de la temporada 2025,

    Ahora, el sold out del Teatro Caupolicán confirma la dimensión que ha alcanzado el proyecto y el lugar que la banda ha logrado construir dentro de la música chilena actual.

    El disco Deseo, carne y voluntad está nominado a las categorías Álbum del Año y Mejor Álbum Rock en los Premios Pulsar, a entregarse en ceremonias del 4 y 7 de junio. Mientras, por estos días la banda está de gira por España.

    Ignacia Heyermann
    Más sobre:CandelabroTeatro CaupolicánConciertosDeseo, carne y voluntadMúsicaMúsica Culto

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