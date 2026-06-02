Sentir las voces: Candelabro agota las entradas para su primer Caupolicán

Un nuevo hito se suma en la carrera de los chilenos Candelabro. El grupo agotó en menos de 9 horas las más de 4.500 entradas para su próxima presentación en el Teatro Caupolicán.

Aquel show, fijado para el 8 de diciembre, es el concierto más masivo e importante de su carrera hasta la fecha.

Este hito se suma a otros acontecimientos claves de la temporada: su comentada presentación en Lollapalooza 2026 y el exitoso lanzamiento en La Cúpula de Deseo, Carne y Voluntad, elegido por Culto como el mejor disco chileno de la temporada 2025,

Ahora, el sold out del Teatro Caupolicán confirma la dimensión que ha alcanzado el proyecto y el lugar que la banda ha logrado construir dentro de la música chilena actual.

El disco Deseo, carne y voluntad está nominado a las categorías Álbum del Año y Mejor Álbum Rock en los Premios Pulsar, a entregarse en ceremonias del 4 y 7 de junio. Mientras, por estos días la banda está de gira por España.