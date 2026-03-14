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    Un show intenso y con duro dardo a Kast: Candelabro despliega un poderoso regreso a Lollapalooza

    Una de las bandas más destacadas del nuevo rock chileno se presentó en uno de los escenarios centrales del evento. Precedidos del éxito de su disco Deseo, carne y voluntad, el grupo ratificó su buen momento y su calado como músicos Además de dedicarle Ultraderecha, su versión de Los Prisioneros, al presidente Kast "y sus amiguitos".

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    Un año puede bastar para cambiar una carrera. Le pasó a Candelabro, quienes debutaron en Lollapalooza en 2024, cuando eran una banda en ascenso. Pero con la publicación de su buen disco Deseo, carne y voluntad, destacado por Culto como el mejor disco chileno de 2025, su estatus cambió. Por eso este año fueron ubicados en uno de los escenarios centrales del evento.

    Pese a los casi 30 grados que se hacían sentir a esa hora en la elipse del Parque O’Higgins el público, en su mayoría juvenil, se acercó al escenario con anticipación. “¡Candelabro!¡Candelabro!” gritaba el respetable como cántico de estadio.

    El arranque con Dedo Chico, uno de los temas del disco debut Ahora o nunca (2023) gatilló la reacción en las primeras filas, como si fuera un show en una sala pequeña.

    En vivo Candelabro hace gala del rodaje que han ganado en directo lo que ha permitido macerar su propuesta. Haz de mi, uno de los cortes de Deseo, carne y voluntad suena más cruda que en el álbum y permite al grupo jugar con la estructura; el buen bajista Carlos Muñoz puede frasear a gusto. El cantante y guitarrista Matías Avila interpreta con intensidad y ha logrado una sincronización telepática con el guitarrista Luis Ayala.

    Cuando este arranca con el intrincado riff de Domingo de Ramos, el público de inmediato salta y canta con fuerza la línea inicial: “¡Desalambraaaaaar!”. El guiño al himno nacional tocado por el saxofonista Nahuel Alavia le da un toque que suena conmovedor.

    El dúo de bronces de Alavia, junto a María Lobos, es una de las claves del sonido del grupo y por lo mismo, tienen sus momentos en el show. El álbum es el corazón del show, incluyendo las gráficas que juegan con retratos del grupo y el cordero de la portada, trabajado por la también cantante Javiera Donoso.

    Cuando tocan la reflexiva Fracaso, la gráfica juega con la idea de un antiguo santuario pagano mientras flota una estrella con la corona de espinas. La línea “Habrá que levantarse a construir, habrá que levantarse a trabajar”, suena contingente y así lo entiende el respetable. Gritan una consigna contra el presidente Kast. Y sigue con un momento especial.

    “Esta va para él y sus amiguitos”, dice Matías Ávila al introducir su versión de Ultraderecha de Los Prisioneros grabada en Estudio La Salitrera y con el destacado ingeniero Gonzalo “Chalo” González (quien grabó la canción original). En las pantallas pasaron Kast, el premier israelí Benjamin Netanyahu, el presidente argentino Javier Milei y el excarabinero Claudio Crespo. Un momento intenso que enciende al público.

    Siguen con la enérgica Pecado, con una palabra previa de Ávila a los ghettos verticales y una alocución cargada de observación social. Un momento que genera la explosión del público a tono con el ritmo ska de la canción. Aplauso para el final de la presentación, de las mejores de Lollapalooza hasta ahora.

    Pero Ávila tenía un último mensaje. “Recuerden que la cultura es no juntarse con pedófilos en EE.UU.”, insiste, en otra alusión al presidente electo. Un mensaje social dentro de un show con sabor a consagración.

    Candelabro demostró con su presentación que calza con total comodidad su nuevo estatus en el rock chileno, merced a un buen trabajo musical, una trabajada puesta en escena, la competencia de sus músicos y si repertorio profundamente chileno. Hágase su voluntad.

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