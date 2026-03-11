SUSCRÍBETE
    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando

    La banda puntal de la nueva camada de rock chileno publicó sendas versiones de temas de los sanmiguelinos: Ultraderecha y Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    Coincidiendo con la asunción al mando de la nación del presidente José Antonio Kast, la banda chilena Candelabro publicó dos versiones de temas clásicos de Los Prisioneros.

    El septeto, una de las bandas más destacadas en el nuevo rock chileno por su buen disco Deseo, carne y voluntad, presenta interesantes lecturas de Ultraderecha y Latinoamérica es un pueblo al sur de EE.UU.

    Ultraderecha, es original del álbum homónimo de 2003 lanzado por Warner Music. Uno de los temas en que Jorge González recogió la inquietud de Claudio Narea por componer temas en la senda del sonido de trío de los ochenta.

    Candelabro Foto: Pablo Vásquez Rocha.

    Candelabro interpreta la canción muy parecida a su versión original. Las guitarras de Matías Ávila y Luis Ayala se mueven alrededor de lo que tocó en su momento Claudio Narea. Es además una lectura más directa, que prescinde de algunos puentes de la grabación original e incorpora armonías de saxofón así como los peculiares quiebres de ritmo propios de su estilo.

    Respecto a Latinoamérica..., original del disco La Voz de los 80, se puede escuchar una propuesta más aventurera. El grupo se mueve por beats distintos. El quiebre justo antes de la entrada a la voz, recuerda mucho al estilo de Congreso y luego sigue con el ritmo ska original del tema. El estribillo propone alternativas de armonía bastante interesantes.

    También propone una actualización de la letra de acuerdo a la contingencia; “Y el inocente pueblo de Latinoamérica llorará si muere Donald Trump o Elon Musk/y le sigue paso a paso la vida a Jeffrey Epstein”.

    Por supuesto se escuchan las armonías de saxos (tocados por María Lobos y Nahuel Alavia) y para el final, hay un claro guiño al riff que cierra La Voz de los 80′, tal como sucedió en la sesión Tiny Desk de 31 Minutos. Y también al himno de Estados Unidos, con teclado y quena.

    Posiblemente el público podrá escuchar pronto estas versiones. Candelabro será parte del festival Lollapalooza, con una presentación en el escenario Cenco Malls, uno de los principales, este sábado 14 de marzo a las 16:15 horas.

    Escucha las versiones de Candelabro de Los Prisioneros a continuación

