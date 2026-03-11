SUSCRÍBETE
    Campanas, cañones y un largo solo de guitarra: los cinco momentos que marcarán el show de AC/DC en Chile

    Un repertorio dominado por clásicos, una campana de una tonelada que anuncia Hells Bells, el extenso solo de Angus Young y los tradicionales cañones del final: cinco momentos que explican por qué el show de AC/DC es uno de los espectáculos más contundentes del rock actual. El mismo que veremos este 11 y 15 de marzo en el Parque Estadio Nacional.

    Felipe Retamal 
    Felipe Retamal
    Campanas, cañones y un largo solo de guitarra: los cinco momentos que marcarán el show de AC/DC en Chile

    *Un set cargado de clásicos

    El setlist que tocó AC/DC en en Sao Paulo, Brasil, antes de llegar a Chile, tiene 21 canciones y se concentra en su etapa clásica de los 70 y comienzos de los 80, con solo algunas piezas posteriores.

    Básicamente, hay un equilibrio de sus momentos más significativos. De la era en que el cantante fue Bon Scott (1974-1980), se suelen interpretar 10 temas, en que pasan ineludibles como T.N.T, High Voltage e incluso joyas como Riff Raff.

    En tanto, de la era Brian Johnson (1980-presente), se suelen sumar unas 11 canciones. Pasan clásicos como Back in Black, Thunderstruck, Shoot to Thrill y solo dos cortes de su último álbum, Power Up (2020); Demon Fire y Shot in the Dark.

    *Arranque contundente

    En el set que ha venido tocando el grupo antes de llegar a Chile, suelen arrancar con If You Want Blood (You’ve Got It). El grupo sale a escena tras un video introductorio donde se ve a un auto a toda velocidad, mientras recorre un camino hacia el estadio del concierto. Un clip que además tiene guiños a la historia del grupo.

    Luego siguen con Back in Black, un clásico absoluto de la banda. Momento en que Brian Johnson camina hacia la pasarela central para saludar al público, en las contadas interacciones que tiene durante el show. “Venimos para tocar rock and roll, bueno, vamos”, dijo en Brasil, antes de dar el paso a Angus Young. Ahí toca el clásico riff del tema que dio nombre al disco de 1980.

    10 Marzo 2026 Conferencia Productores AC/DC, en el escenario del Estadio Nacional donde se presentaran la banda. Foto: Andres Perez Andres Perez

    *Una campana del infierno

    Un clásico de los shows de AC/DC que suele ser celebrado por los fans. El canto metálico de una campana comienza a sonar mientras desciende desde la parte superior del escenario. El momento es la introducción a Hells Bells, uno de los imprescindibles de la banda.

    La campana pesa alrededor de una tonelada y en su parte superior lleva inscrito el clásico logotipo de la banda en color rojo. Durante el concierto, se mantiene elevada en el escenario hasta que llega su momento, alrededor del lugar siete en el repertorio.

    *El largo momento de Angus Young

    Héroe de la guitarra y hombre clave de AC/DC, el show tiene un momento para lucir la habilidad de Angus Young, el menudo guitarrista del eterno uniforme escolar y Gibson SG entre las manos.

    Aunque Young despliega sus solos con toda la energía, y más, que le permiten sus 70 años. Su gran momento llega casi al final del show, justo antes del encore. Al tocar Let there be rock, uno de los clásicos de la era Bon Scott, Angus concentra la atención al tocar su solo mientras camina por la lengua central que se extiende hacia el público. Un momento en que puede superar largamente los 10 minutos, alternando entre sus fraseos bluseros y sus frenéticos licks marca de la casa.

    10 Marzo 2026 Conferencia Productores AC/DC, en el escenario del Estadio Nacional donde se presentaran la banda. Foto: Andres Perez Andres Perez

    *Cañones en el escenario

    Seis cañones, distribuidos en dos tandas de tres, son parte del espectáculo. Se trata de otro elemento clásico de los shows de AC/DC, usados para el segmento final, cuando interpretan For Those About to Rock (We Salute You).

    Los cañones se montan sobre una tarima y se “disparan” en un momento específico de la canción. Además, funcionan como una referencia a la portada del álbum del mismo nombre, de 1981, el que precisamente lucía un cañón. Incluso en su primer lanzamiento se adjuntaba un llavero con forma de cañón para los fans.

    En cuanto a los detalles del show, la apertura de puertas del Estadio Nacional ocurrirá a las 16:00 horas. Se espera que AC/DC salga a tocar a las 21:00. Para la salida, habrá extensión del horario de servicio de parte de la red Metro (estaciones en L3, L5 y L6) hasta las 01.00 de la mañana.

    Más sobre:AC/DCConciertosParque Estadio NacionalLa Tercera PMAngus YoungBrian JohnsonHells BellsLet there be rockFor Those About to Rock (We Salute You)MúsicaMúsica Culto

