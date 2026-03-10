SUSCRÍBETE
    300 toneladas de metal, cañones y una campana gigante: cómo se armó el escenario de AC/DC para su show en Chile

    La banda ya se encuentra en Chile para sus conciertos del 11 y 15 de marzo. El grupo tocará en un escenario montado sobre el Parque Estadio Nacional. Las proporciones del show eran tan grandes que no cabían completamente dentro en el coliseo central, djieron esta tarde sus organizadores. Dale "Opie" Skjerseth y Will Keating, encargados de producción del tour, aseguraron que será "el concierto del año".

    Por 
    Daniel Cañete
    10 Marzo 2026

    AC/DC ya han arribado a Chile y el escenario del Parque Estadio Nacional está listo para recibirlos en un show que promete ser enorme. Los conciertos del Power Up Tour se llevarán a cabo en Santiago los días 11 y 15 de marzo.

    10 Marzo 2026 Conferencia Productores AC/DC, en el escenario del Estadio Nacional donde se presentaran la banda. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Detrás del escenario se puede ver la estructura del Estadio Nacional. Pese a las diferencias de tamaño, la tarima se ve igual de imponente que el coloso de Ñuñoa. Uno de los elementos más notorios del montaje son las largas filas de parlantes y luces. Según la productora DG Medios, casi la totalidad de los elementos del ensamblaje son de la producción de la banda.

    La producción de AC/DC está a cargo de Dale “Opie” Skjerseth y Will Keating. El primero es un director y manager de producción con más de 40 años de carrera que ha trabajado con bandas como Guns N’ Roses, Black Sabbath y Ozzy Osbourne, entre otros. Por su lado, Will Keating es el director de producción designado específicamente para la gira Power Up Tour.

    10 Marzo 2026 Conferencia Productores AC/DC, en el escenario del Estadio Nacional donde se presentaran la banda. Foto: Andres Perez Andres Perez

    El montaje consta de más de 300 toneladas de elementos de ensamblaje. Según la producción de AC/DC esto ha llevado a que el traslado se tenga que hacer en varios camiones. 300 toneladas de metal y 24 toneladas de audio son algunas de las cosas que lleva la caravana de la banda. “Ese ha sido su modelo desde el primer día, llevar todo a todos lados”, enfatizó Dale “Opie” Skjerseth”

    Es más, DG Medios señaló que el tamaño del escenario era tal que no se podía instalar dentro del Estadio Nacional. Para adaptar el terreno, se tuvo que cubrir completamente el pasto del Parque. Hasta el momento se han vendido una totalidad de 84 mil tickets, un récord según la empresa productora.

    10 Marzo 2026 Conferencia Productores AC/DC, en el escenario del Estadio Nacional donde se presentaran la banda. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Según los productores de la banda, el sonido será completamente análogo. Sobre los sectores de Cancha, se levantan seis pilares de metal con parlantes que asegurarán que los riffs de guitarras lleguen a los oídos de todos los asistentes.

    Otro de los elementos más vistosos del escenario son las luces. Sobre las tablas de los artistas se posan tres cuadros de luces verdes, rojas y azules, que a su vez en su interior tienen 32 focos cada una. Además, de las luces que hay en otros sectores de la tarima.

    Otros de los elementos que destacan cercanos al escenario son los cañones. En total se podían ver seis de estas piezas repartidas a la derecha e izquierda de la tarima.

    10 Marzo 2026 Conferencia Productores AC/DC, en el escenario del Estadio Nacional donde se presentaran la banda. Foto: Andres Perez Andres Perez

    También se podían distinguir tres pantallas detrás de la tarima donde tocarán los artistas. En ellas, se transmitirán imágenes envolventes que son parte esencial del espectáculo. Además de las pantallas que estarán a los costados del escenario que acercarán la imagen a las personas que estén más alejadas.

    Uno de los momentos que más esperan los fanáticos es la canción Hells Bells. Ya que, posee un elemento distintivo para la banda: la campana gigante. El mítico instrumento tiene un peso de más de una tonelada y por encima tiene inscrito el nombre de la banda en rojo. Durante el concierto, se mantiene elevada en el escenario y suena en el icónico tema del álbum Back in black.

    10 Marzo 2026 Conferencia Productores AC/DC, en el escenario del Estadio Nacional donde se presentaran la banda. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Además, para las personas que quieran tener un recuerdo del concierto, en el fondo de la cancha habrán containers con decoración del concierto. En ellos, se pueden ver graffitis de la banda y el logo de AC/DC. Una parada para tomar un par de fotos para recordar la fecha.

    Los productores suben las expectativas del show cuando aseguran que será “el concierto del año”. “Un gran show de rock, uno de los más grandes, con un gran sonido de guitarras de unos tipos que llevan juntos por un largo tiempo, con muchos hits y muchos álbumes a sus espaldas”, dice Will Keating.

