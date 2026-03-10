Con Toy Story 5, Coco 2, proyectos cancelados y controversias: viaje por el presente y futuro de Pixar

El 6 de marzo fue subido en The Wall Street Journal un reportaje sobre el presente y futuro creativo de Pixar, el legendario estudio de animación que creó franquicias como Toy Story, Los Increíbles y Cars, junto a Disney. La nota explica que, aunque sentó las bases del cine animado moderno en 3D, la productora ha pasado recientemente por años de cambios en su equipo creativo que han afectado el contenido e impacto de sus proyectos originales (sin contar secuelas), los cuales cambiarán su enfoque para los próximos años.

En el artículo entrevistan a Pete Docter, actual director creativo del estudio, quien lleva alrededor de ocho años en el cargo y más de 30 de trayectoria en Pixar como director, guionista y productor. En su currículum directoral se encuentran filmes elogiados como Monsters, Inc. (2001), Up (2009) e Intensa Mente (2015), aunque hoy en día sus labores son principalmente administrativas. De hecho, él explicó a The Wall Street Journal que no quería dirigir el estudio, pero “alguien tenía que hacerlo” tras la renuncia de John Lasseter a su empleo en 2018.

En el reportaje, Docter dice que “la razón de por qué el estudio está sufriendo para encontrar su próxima franquicia exitosa podría ser él mismo”. Los últimos éxitos en taquilla de Pixar se limitan a secuelas. El éxito arrollador de Intensa Mente 2 (2024) permitió paliar las pobres recaudaciones de Elio (2025) y Elementos (2023), sus últimos estrenos originales. Por eso, el director se refirió a los futuros proyectos del estudio y los cambios de enfoque que emprenderán, en busca de estrenar películas “transversales”, redituables y que no rompan con lo que hizo grande al estudio en primer lugar.

Nuevo enfoque: menos personal, más universal

Según The Wall Street Journal, Docter está impulsando a que Pixar vuelva a utilizar “conceptos universalmente identificables” (como “juguetes que hablan” o “monstruos en el armario”), en vez de historias más personales y “autobiográficas” que fueron utilizadas para películas como Luca (2021), Turning Red (2022) y Elio, cintas muy inspiradas en las vivencias de sus directores.

“Con el paso del tiempo, me di cuenta de que mi trabajo es asegurarme de que las películas atraigan a todos”, aseguró Docter. Siguiendo esa idea, la nota asegura que Hoppers: Operación Castor (2026), el estreno más reciente del estudio, “suavizó” el lado más proambiental de su historia para “lograr un mayor equilibrio”.

Polémicas LGBTQ+ y cancelaciones

Este nuevo foco ha traído controversias al estudio, tanto entre los propios trabajadores de Pixar como en el público. La más grande de todas ocurrió con Elio, luego de que una primera versión de la película se exhibiera a audiencias de prueba y estas dijeran que “les gustó, pero no pagarían para ver el largometraje en un cine”.

Esto hizo que el estudio pidiera una revisión del proyecto en 2023, a pesar de que más de la mitad de la animación estaba terminada. Esto derivó en la salida de su director Adrian Molina, cuya vida inspiró la construcción de Elio, el protagonista del filme.

La película fue finalizada por dos directores más (Domee Shi y Madeline Sharafian), pero parte de su visión también fue modificada para el estreno final. Al final, Elio sufrió un retraso de quince meses por las reescrituras y el trabajo adicional. El resultado fue horrible para Pixar, ya que fue el peor estreno en taquilla de la historia del estudio.

Según The Wall Street Journal, una de las ideas descartadas fue insinuar que Elio era homosexual. Versiones preliminares incluían al personaje montando una bicicleta rosa y una escena en la que el protagonista se imaginaba a sí mismo criando a un hijo con el chico que le gustaba.

Pixar desechó esta parte de la historia, lo que generó polémica en el estudio por partida doble, ya que durante ese mismo periodo se eliminaron diálogos y escenas de la serie Gana o pierde (2025), realizada por el estudio para Disney Plus, que presentaban a uno de sus personajes como una chica transgénero. Los temas LGBTQ+ parecen ser apartados que el estudio quiere esquivar, al menos por ahora.

Respecto a eso y según el diario estadounidense, Pete Docter afirmó que Pixar se dio cuenta de que algunos padres no querían que el entretenimiento los obligara a tener una conversación con sus hijos para la que no estaban preparados. Su declaración literal fue la siguiente: “Estamos haciendo una película, no cientos de millones de dólares en terapia”.

Este periodo turbulento a nivel creativo coincidió con la cancelación de una película en desarrollo que se iba a titular Be Fri (abreviatura de “best friends”). Esta se inspiraba en la experiencia adolescente de su director con una “ruptura platónica” y fue cancelada luego de tres años de desarrollo. Según The Wall Street Journal, contaba con la participación de 50 personas, aproximadamente.

El futuro: más secuelas que historias originales

No es un secreto que el calendario de Pixar revelado para sus próximos estrenos tiene más nombres conocidos que nuevos. El estudio, famoso hace años por priorizar historias originales por sobre secuelas de sus franquicias, cambió su enfoque en esta materia hace años. Jim Morris, presidente de Pixar, quien dirige la parte comercial del estudio, dijo que el motivo del cambio es simple: “solo para que seamos lo suficientemente rentables; francamente, para persistir”.

En 2026 se estrenará la próxima película de la saga.

Este calendario es el siguiente: se espera el estreno de Toy Story 5 para el 18 de junio de 2026, Los Increíbles 3 está programada para 2028 y Coco 2 saldrá en 2029. El reportaje de The Wall Street Journal también revela que Pixar está desarrollando una tercera parte de Monsters, Inc., trece años después del último largometraje de esta saga.

Pese a esto, el artículo de The Wall Street Journal también menciona la producción de dos proyectos originales que se suman al catálogo de futuros estrenos, para intentar hallar un equilibrio entre el regreso a “conceptos comerciales amplios” y la expansión de su fórmula. El primero es Ono Ghost Market, que originalmente iba a ser una serie de streaming, pero se está trabajando como un largometraje inspirado en mitos asiáticos y centrado en bazares sobrenaturales donde interactúan vivos y muertos. El reportaje aclara que Pixar aún no presenta públicamente el proyecto.

El diario estadounidense también afirma que el estudio se encuentra trabajando en su primer musical, que será dirigido por Domee Shi, directora de Turning Red y Elio. No se sabe más información al respecto.

Cabe recordar que el próximo estreno original de Pixar será Gatto (2027), una película sobre un felino ladrón que vive en Venecia y tendrá una animación que se asemeja a la estética de pinturas al óleo. Tiene su lanzamiento planeado para el próximo año bajo la dirección de Enrico Casanova, director de Luca.