    ¿Quién es horsegiirL? La DJ alemana que se autopercibe como caballo y que estará en Lollapalooza Chile

    Con una carrera ascendente desde 2023 y un éxito viral en TikTok, el Parque O’Higgins recibirá a la primera DJ que no es persona, sino caballo, según ella misma lo plantea en entrevistas. Stella Stallion, nombre “real” de un personaje que aún no revela su verdadera naturaleza, se ha ganado un espacio en la escena internacional de música electrónica y “happy hardcore” con desfachatez, carisma y una máscara de caballo bastante realista.

    Por 
    Vicente Fontecilla
    ¿Quién es horsegiirL? La DJ alemana que se autopercibe como caballo y que estará en Lollapalooza Chile

    Lollapalooza Chile 2026 recibirá a artistas de todo el mundo que han dejado huella en muchos y variados géneros musicales. Dicho esto, si hay algo que tienen en común Sabrina Carpenter, Tyler, the Creator, Skrillex y Los Bunkers, por ejemplo, es que son personas. En ese sentido, la DJ alemana horsegiirL rompe una convención asumida, ya que se autopercibe como mitad caballo-mitad humana.

    horsegiirL. Extraída de Los40Chile

    horsegiirL es el nombre artístico del personaje Stella Stallion, una artista berlinesa que irrumpió en la escena alemana de música electrónica en 2023, principalmente a través de TikTok y otras redes sociales. La cantante luce vestidos llamativos y una máscara realista de caballo que oculta su rostro. En ningún momento se quita esta última pieza.

    La canción que gatilló esto fue My Barn My Rules, una canción acelerada que mezcla dance, happy hardcore y una letra centrada en su identidad equina. El hit fue una colaboración con el productor MCR-T.

    Con el paso de los meses, dio a conocer su propuesta artística al mundo en una entrevista con la versión británica de Vogue, en la que evidenció que no revelará su identidad real tras la máscara. Lo más cercano a sus orígenes que se conoce es que, según sus palabras, “lleva siendo famosa desde hace varios años en el mundo animal, pero empezó hace poco a hacer la transición a las arenas humanas”.

    horsegiirL. Extraída de Nylon

    Solo soy una chica del granero (...). He estado haciendo música y cantando en espectáculos country durante mucho tiempo, ¿sabes? Mi transición al ámbito humano comenzó hace aproximadamente un año, cuando una famosa cantante pop llamada Whitney Horseton me descubrió en un festival de la cosecha. Todo ha sucedido muy rápido desde entonces", declaró la DJ. Evidentemente, Whitney Horseton es un juego de palabras con “Whitney Houston”.

    Daniel Rodgers, el periodista tras ese diálogo, afirmó que el equipo de horsegiirL le pidió firmar un documento que prohibía la realización de “cosas serias y periodísticas” sobre el maquillaje e identidad equina de Stella.

    Así, durante la conversación, la DJ habló sobre su estilo de moda con chaquetas Jean-Paul Gaultier (se autodenomina una “Farm Fatale”), la “competencia” entre caballos y cebras, vestidos ecológicos, sus influencias musicales (Crazy Frog y Hampton and the Hamsters), lo “falsos” y “performativos” que son los unicornios y su fanaticada de animales (que es igual de grande que su comunidad de fans humanos). Eso parece decir más que cualquier cosa.

    horsegiirL. Extraída de i-D

    Poco más se sabe sobre horsegiirL. En sus redes sociales, canciones y vida pública no revela nada más allá de su personaje. No ha necesitado hacerlo tampoco, ya que su éxito ha tenido un alcance internacional creciente.

    Su sencillo My Barn My Rules tiene más de 33 millones de reproducciones en Spotify. También ha lanzado varios singles con varios millones de oyentes, entre los cuales destacan My Little White Pony, eat, sleep, slay y Farmcore (colaboración con Joost). En todas las letras refuerza su punto: los caballos son mejores que los humanos.

    Su estilo musical destaca por letras irreverentes, ritmos frenéticos y mezclas entre pop electrónico, dance, electrónica, gabber y happy hardcore. Lógicamente, también destaca su extravagante performance escénica, que representa subversión y una ruptura total con los cánones de belleza. El anonimato le permite esta irreverencia de una forma casi total. Actualmente forma parte del sello discográfico Live from Earth.

    horsegiirL. Extraída de People Magazine

    Su ascenso a la fama fue tan meteórico que hasta Clash Music reportó que, a inicios de 2024, la cantante originaria de Sunshine Farms (según sus palabras) estuvo de vacaciones en Ecuador, donde acampó cerca de la base del Volcán Cotopaxi (“donde los caballos salvajes andan libres”, según el medio) y participó en una ceremonia con ayahuasca.

    horsegiirL llega vigente a 2026 con un nuevo single llamado only the best, que la acerca más al sonido indie, aunque sin dejar de lado sus fuertes raíces en la música electrónica.

    Stella ha tocado en lugares prestigiosos como la discoteca Berghain (en Alemania) y festivales globales como Coachella (en 2024). También figuró en la gala de los BRIT Awards 2025. En su calendario para 2026 tiene agendados festivales como el DGTL (en Ámsterdam), el Bilbao BBK Live (en España) y, por supuesto, Lollapalooza Chile.

    horsegiirL. Extraída de The Independent

    Los farmers (nombre que da horsegiirL a sus fans) chilenos podrán ver a la DJ en el Perry Stage del Parque O’Higgins, entre las 19:00 y las 20:00. Lollapalooza se alista para recibir este espectáculo sin precedentes en la historia del festival.

    ¿Quién es horsegiirL? La DJ alemana que se autopercibe como caballo y que estará en Lollapalooza Chile
    Cultura y entretención

    ¿Quién es horsegiirL? La DJ alemana que se autopercibe como caballo y que estará en Lollapalooza Chile

    Silvana Estrada, figura de la canción mexicana: “Violeta Parra nos hizo libres en un montón de sentidos”

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

