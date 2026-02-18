SUSCRÍBETE
    Lollapalooza Chile 2026 revela sus horarios: los estelares, los topes de shows y cuándo empieza cada jornada

    Los organizadores de la cita en el Parque O'Higgins ya entregaron los horarios de la cita, con estelares como Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Tyler, the Creator y Los Bunkers cerrando los días de fiesta.

    Equipo de Culto
    Lollapalooza Chile 2026 revela sus horarios: los estelares, los topes de shows y cuándo empieza cada jornada

    Lollapalooza Chile da a conocer los horarios oficiales de su edición 2026, que regresará al Parque O’Higgins este viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo. Con apertura de puertas programada para las 13:00 horas cada jornada y programación hasta pasada la medianoche en los escenarios centrales Cenco Malls, Banco de Chile, Perry’s, Cúpula y Kidzapalooza, el festival “promete tres días de encuentros musicales imperdibles que reúnen a lo mejor del pop, la electrónica, el rock y la escena local”, según presenta un comunicado.

    El viernes 13 de marzo tendrá como uno de sus hitos principales la presentación de Sabrina Carpenter, quien cerrará el Cenco Malls Stage entre las 22:15 y las 23:35 horas. La jornada incluirá además a Kygo, Young Cister, Doechii, Interpol, Deftones y Tom Morello, junto a nombres como Ben Böhmer, BUNT., Gondwana y The La Planta, marcando un cruce entre pop global, rock alternativo, electrónica y escena latinoamericana.

    Sabrina Carpenter

    Para el sábado 14, el cierre estará a cargo de Tyler, The Creator, programado entre las 22:15 y las 23:30 horas en el escenario principal. Ese día también destacan Lorde, Turnstile, Peggy Gou, RØZ y el DJ japonés Yousuke Yukimatsu, además de presentaciones de Orishas, KATSEYE y Balu Brigada, consolidando una de las jornadas más diversas del fin de semana.

    Los shows de los cabeza de cartel de Lollapalooza Chile 2026 estarán marcados por presentaciones de larga duración, con sets extendidos que permitirán recorrer en profundidad sus repertorios y ofrecer montajes de alto nivel técnico y visual. De esta manera, artistas como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator , Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi e Interpol tendrán con espacios protagónicos en cada jornada.

    En esta edición, los artistas chilenos asumirán un rol protagónico en los cierres: Young Cister será el encargado de bajar el telón el viernes 13, mientras que Los Bunkers harán lo propio el sábado 14, consolidando la presencia nacional en los momentos clave de Lollapalooza Chile 2026.

    “Recomendamos revisar previamente los horarios y planificar el día con anticipación, considerando traslados entre escenarios y tiempos de acceso, para no perderse ninguno de los momentos clave del fin de semana”, dice el texto.

    8 Noviembre Concierto MTV unplugged Los Bunkers Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    El domingo 15 de marzo marcará el cierre del festival con Chappell Roan en el Cenco Malls Stage entre las 22:30 y la medianoche. La jornada final contará, además, con Skrillex, Lewis Capaldi, Addison Rae, Danny Ocean, TV Girl, Quilapayún, RIIZE y Brutalismus 3000, configurando un último día que combina pop, electrónica y propuestas emergentes.

    Los horarios completos se encuentran disponibles en https://lollapaloozacl.com/. Las entradas y pases diarios continúan a la venta a través de Ticketmaster.

    COMENTARIOS

