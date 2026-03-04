SUSCRÍBETE
    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”

    El emblemático grupo cubano se presentará en el Alternative Stage de Lollapalooza el sábado 14 de marzo. En conversación con Culto, Yotuel Romero, integrante de la banda, opina sobre la situación actual de Cuba -"los hijos de Fidel y de Raúl sacan su Mercedes Benz y se lo enseñan al pueblo"- y adelanta una colaboración con el rapero nacional Bubaseta.

    Daniel Cañete
    El grupo cubano Orishas se prepara para su presentación en Lollapalooza Chile 2026 el sábado 14 de marzo. Los artistas cerrarán la jornada del Alternative Stage con su show programado para las 22:30 horas. El espectáculo marcará el regreso del grupo después de siete años.

    La banda ha tenido una larga trayectoria representando su identidad cubana por el mundo. Desde su álbum debut A lo cubano (1998) han transcurrido más de 25 años. En conversación con Culto, Yotuel Romero, integrante de Orishas, habló de la compleja situación actual de Cuba tras el bloqueo estadounidense y adelantó proyectos, entre ellos, una canción con el rapero nacional Bubaseta.

    -¿Cómo ha sido su experiencia con el público chileno?

    En el corazón de Orishas viven dos chilenos pequeñitos. La primera esposa de Roldán [González] era chilena, así que tenemos una camada de chilenos-parisinos-cubanos y Chile siempre fue un país importante para nosotros como Orishas. Nuestra conexión con el pueblo chileno es impresionante, entonces nos sentimos como uno más en casa

    -¿Qué recuerda de sus conciertos en Chile?

    La energía del público, el fanático tan fiel a la banda y sobre todo esa conexión en el directo que siempre ha sido increíble. Te puedo decir que uno de los mejores públicos que hemos tenido en la historia de Orishas es chileno.

    -¿Esa energía ha cambiado con el tiempo?

    Yo creo que se ha incentivado mucho más al cabalgar los años. Eso ha sido gracias a que el fanático ha sentido que en cada disco la banda se superaba más y que conectaba más con ellos. Ahora tenemos una canción que estamos preparando con un artista chileno que yo creo que va a ser una de las canciones que va a gobernar Chile en este nuevo verano.

    -¿Qué artista chileno estará en la canción?

    Hay un artista chileno: Bubaseta.

    -¿Qué podemos esperar de su presentación en Lollapalooza?

    Una banda que Chile nunca había visto antes, renovamos la banda. Tenemos una banda impresionante, músicos con una energía en directo brutal. Poner a prueba esta banda en Chile va a ser increíble, ya que es uno de los públicos necesarios para testear estos músicos que tenemos. Va a ser un show apoteósico, histórico y sobre todo, cargado de mucha energía y recuerdo.

    -¿Qué opina de las medidas de bloqueo que Estados Unidos ha impuesto en Cuba y de la situación de la isla en los últimos años?

    Llevamos en Cuba así más de 67 años. No podemos olvidarnos que hay un sector de Cuba, que es el pueblo, que vive mal, y otro sector, que son los dirigentes, que viven bien. No sé si habrás visto cómo sacan los Mercedes en plena crisis, los hijos de Fidel y los de Raúl sacan su Mercedes Benz y se lo enseñan a un pueblo. Ahora hay internet y podemos ver toda esta ostentosidad que hacen un pueblo realmente humilde, triste y acabo. Acabado no por la falta de petróleo, acabado por doctrinas que nos llevaron a la debacle.

    Puedes preguntarle a cualquier cubano desde cuándo no tiene luz en Cuba y te puede decir que prácticamente desde hace 50 años. Este momento que hay ahora del petróleo que todo el mundo habla, el único daño o el daño más fuerte que hace es que por primera vez, en toda la historia del régimen cubano, ellos están sin luz, sin hoteles.

    Espero que esta agonía acabe pronto y que la libertad de Cuba sea el foco y sea lo que los cubanos quieren.

    -Pasando a otros temas, Bad Bunny estuvo en el Super Bowl LX. ¿El show representó lo latino?

    Hay algo muy importante que yo siempre realzo en el hecho de que Bad Bunny haya hecho esto. El movimiento urbano latino que representa Bad Bunny en el Super Bowl, pero que está representada por muchos artistas como Orishas, Daddy Yankee, Tego Calderón. Este movimiento empezó solo, sin apoyo de compañías ni multinacionales. Verlo ahí, en ese evento tan importante, me sentí contento de decir “hasta donde hemos logrado los latinos que empezamos creyendo en este movimiento urbano, que nadie creía y mira dónde está”. Ese es el mensaje más importante.

    -¿Qué proyectos futuros verán pronto la luz?

    Estamos preparando el nuevo disco. El nuevo disco de Orishas que estamos trabajando con varia gente importantes, con varios artistas. Y nada, con ilusión de seguir haciendo música, shows y seguir representando nuestra cubanía. Y por qué no, tal vez enfocar en un futuro en una Cuba libre para tantos cubanos que esperan nuestra música allá.

    -Sin contar a Bubaseta, ¿tienen el ojo puesto en algún artista chileno o alguno que admiren?

    Nos gusta mucho Mon Laferte, me parece que tiene una capacidad vocal increíble. Hay una rapera que también habíamos escuchado bastante que tiene buena lírica.

    -¿Ana Tijoux?

    Sí, exactamente. Seguimos abiertos a escuchar nueva música y seguir soñando.

