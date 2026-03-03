SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    A fondo en Amélie y los Secretos de la Lluvia: “Los niños pueden entender más de lo que creemos”

    Nominada a Mejor película animada a los Oscar –y recién estrenada en salas chilenas–, la cinta gira en torno a una niña belga que desarrolla una fuerte conexión con su cuidadora en Japón. Maïlys Vallade y Liane-Cho Han, su dupla de directores, conversan con Culto sobre su trastienda y los temas del filme. “Nos encanta trabajar de forma impresionista”, señalan.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    A fondo en Amélie y los Secretos de la Lluvia: “Los niños pueden entender más de lo que creemos”

    Hay muchas películas sobre el paso de la niñez a la adolescencia. Lo mismo con el salto entre la adolescencia y la adultez. Pero hay considerablemente menos cintas sobre la transición entre el término de la lactancia y el inicio de la primera infancia, ese momento en que los niños dejan de pensar en que todo gira en torno a ellos y adquieren una percepción diferente de su entorno.

    Amelie y los secretos de la lluvia, el filme nominado a los Oscar que acaba de llegar a los cines chilenos, se instala justo en esa bisagra. Basado en la novela Metafísica de los tubos, de la escritora Amélie Nothomb, el largometraje gira en torno a una niña belga que vive en Japón junto a su familia. Se presenta a sí misma como un “dios” que analiza con detención a su círculo compuesto por sus papás, sus dos hermanos y la joven niñera que la cuida, Nishio-san. El día en que cumple dos años sale de su estado vegetativo y empieza a moverse con libertad por un mundo que ofrece tanto de dulce como de agraz.

    Maïlys Vallade y Liane-Cho Han, la dupla de directores detrás de la producción, detallan que dedicaron cerca de de cinco años a definir los pilares de su adaptación cinematográfica, partiendo por el hecho de que su versión se narraría única y exclusivamente desde el punto de vista de ese joven personaje.

    “Nos llevó mucho tiempo escribir, reescribir, analizar y comprender que estaríamos en su perspectiva durante toda la película. Cuando entendimos eso, tuvimos que encontrar la manera de comprender la narrativa que tendríamos, ya que la película también está muy estructurada. Y también elegir un camino. El libro es pequeño, con muchas temáticas y otros personajes, y tuvimos que fusionarlos y desarrollar el trasfondo”, cuenta Vallade.

    Esa determinación derivó en que, a medida que los estados de ánimos de Amélie cambian, la paleta de colores de la cinta también sufriera modificaciones. El resultado está cruzado por la experiencia que ambos alcanzaron mientras trabajaban en los departamentos de arte y animación de Long way North (2015) y Calamity (2020), ambas del francés Rémi Chayé. “Nos encanta trabajar de forma impresionista e impulsar la forma sensorial para conectar con un toque muy intenso de color”, destaca la cineasta.

    Así lo explica su compañero: “Cuando Amélie nace, por supuesto, la visión del bebé no es muy clara, es muy borrosa, los colores están muy sobreexpuestos. Cuando descubre la belleza del mundo, usamos colores ácidos, sobresaturados, para realzar la belleza a través de sus ojos. Y cuando el mundo se derrumba a sus pies durante el otoño, los colores se vuelven más apagados, más atenuados, para realmente encajar con su punto de vista. Su punto de vista, sus sentimientos, su estado emocional nos guiaron para encontrar el concepto correcto”.

    Uno de los ejes que definen el largometraje es el vínculo entre Amélie y Nishio-san. Un lazo que se vuelve tan estrecho que la niña decide aprender a hablar japonés antes que el idioma de sus padres. La tercera parte de esa dinámica la conforma Kashima-san, la severa casera del lugar.

    “Kashima-san no es la dueña en el libro, lo que provocó que la historia de este triángulo de mujeres compuesto de Amélie, Nishio-san y Kashima-san cambiará mucho. Es un cambio muy grande con respecto al libro, y también respecto a la lucha intergeneracional entre Nishio-san y Kashima-san”, indica Vallade.

    Y agrega: “En este libro en particular lo difícil fue encontrar nuestro camino. Decidimos que todo girara en torno a la relación de Nishio-san y Amélie, porque la identidad japonesa de Amélie es con Nishio-san, y en torno al tema de la muerte y el duelo. Así que elegimos muchas escenas y creamos algunas escenas en torno a esos temas”.

    A los directores los unen las búsquedas pictóricas pero sobre todo un convencimiento mayor. “Nos gustaría hablarles a adultos y niños, y encontrar un equilibrio. Tratar de hablar sobre cosas de la vida realmente difíciles y dar una clave positiva para comprender cómo superar los traumas”, enfatiza la directora, junto con asegurar que “tratamos de crear un relato universal sobre la mirada de una niña pequeña sobre este mundo que a veces resulta muy difícil de entender”.

    “El libro no es para niños, es para adultos. Como dijo Maïlys, es un gran desafío, porque en este mundo cada uno tiene su propia opinión sobre lo que un niño puede entender o manejar. Nosotros estamos convencidos de que los niños pueden entender más de lo que creemos. Sólo hay que encontrar el ángulo adecuado para abordar esos temas tan difíciles, pero no debemos ocultárselos”, señala Han.

    A la luz de los reconocimientos conseguidos, esos objetivos parecen haber llegado a buen puerto. Estrenada en el Festival de Cannes 2025, obtuvo el Premio del Público en el Festival de Annecy, fue nominada a siete apartados de los Annie y actualmente postula al Oscar a Mejor película animada, categoría en la que se mide ante Las guerreras K-pop, Arco, Zootopia 2 y Elio.

    Liane-Cho Han recoge la observación de su dupla y reflexiona: “Esta película trata temas universales, como la aceptación, el hecho de que todo tiene un final y que, a pesar de los desafíos de la vida, como la desilusión o la muerte, la vida todavía merece ser vivida. Ese es uno de los mensajes principales: que deberíamos abrirnos más al mundo en lugar de encerrarnos en nosotros mismos porque tenemos demasiado miedo de sufrir o demasiada ira para dejarlo ir”.

    Lee también:

    Más sobre:CineAmélie y los Secretos de la LluviaAmélie NothombMaïlys ValladeLiane-Cho HanMetafísica de los TubosLittle Amélie or the Character of RainFestival de CannesFestival de Cannes 2025Premios OscarOscar 2026Cine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gremio del gas natural afirma que el sistema chileno opera estable pese a conflicto en Medio Oriente

    Marisol Rojas y Silvana Donoso: las ministras que asumieron como presidentas de las cortes de Santiago y Valparaíso

    Winter is coming: Game of Thrones llega a la gran pantalla con la historia de Aegon I Targaryen

    Contraloría detecta que médicos emitieron más de 12 mil licencias de forma irregular en Hospital de Concepción

    “¡No somos ni fuimos parte de este mal gobierno!”: DC entra en guerra civil tras ser invitada al cónclave de Boric

    La cita bilateral entre subsecretarios que sí se concretó en medio del quiebre de traspaso de Boric y Kast

    Lo más leído

    1.
    Rafael Araneda revela que se intentó contar con Asskha Sumathra en la Quinta Vergara el día después de su show

    Rafael Araneda revela que se intentó contar con Asskha Sumathra en la Quinta Vergara el día después de su show

    2.
    La deuda con el Chile marginado y con el hip hop: ¿pueden Ana Tijoux y Pablo Chill-E marcar un nuevo canon en Viña?

    La deuda con el Chile marginado y con el hip hop: ¿pueden Ana Tijoux y Pablo Chill-E marcar un nuevo canon en Viña?

    3.
    Los Fabulosos Cadillacs celebrarán sus 40 años con shows en Viña del Mar y Concepción

    Los Fabulosos Cadillacs celebrarán sus 40 años con shows en Viña del Mar y Concepción

    4.
    Paul McCartney, Man on the Run o el retrato de los días más difíciles de una estrella

    Paul McCartney, Man on the Run o el retrato de los días más difíciles de una estrella

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Copa del Rey

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Copa del Rey

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool en TV y streaming

    Marisol Rojas y Silvana Donoso: las ministras que asumieron como presidentas de las cortes de Santiago y Valparaíso
    Chile

    Marisol Rojas y Silvana Donoso: las ministras que asumieron como presidentas de las cortes de Santiago y Valparaíso

    Contraloría detecta que médicos emitieron más de 12 mil licencias de forma irregular en Hospital de Concepción

    “¡No somos ni fuimos parte de este mal gobierno!”: DC entra en guerra civil tras ser invitada al cónclave de Boric

    Gremio del gas natural afirma que el sistema chileno opera estable pese a conflicto en Medio Oriente
    Negocios

    Gremio del gas natural afirma que el sistema chileno opera estable pese a conflicto en Medio Oriente

    Jorge Trujillo será el director del Servicio de Impuestos Internos en el gobierno de Kast

    El poco margen que tendrá nuevo gobierno ante una escalada de conflicto en Irán: FEES acumula menos de US$4.000 millones

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile
    Tendencias

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile

    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    En vivo: Barcelona va en busca de una milagrosa clasificación ante Atlético de Madrid en la Copa del Rey
    El Deportivo

    En vivo: Barcelona va en busca de una milagrosa clasificación ante Atlético de Madrid en la Copa del Rey

    La Roja cestera cae ante Venezuela como local y se aleja del Mundial de básquetbol: “Siempre nos pasa lo mismo”

    ¿Por qué no habrá hinchas de Colo Colo en el partido ante Audax Italiano en La Florida?

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro
    Tecnología

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Winter is coming: Game of Thrones llega a la gran pantalla con la historia de Aegon I Targaryen
    Cultura y entretención

    Winter is coming: Game of Thrones llega a la gran pantalla con la historia de Aegon I Targaryen

    Penélope Cruz y el casting que casi la hace perder una oportunidad en Hollywood

    A fondo en Amélie y los Secretos de la Lluvia: “Los niños pueden entender más de lo que creemos”

    Ali Larijani: el líder iraní que promete una “lección” a Estados Unidos
    Mundo

    Ali Larijani: el líder iraní que promete una “lección” a Estados Unidos

    Abatir a Jamenei: Cómo la inteligencia israelí y la CIA decapitaron al régimen islámico

    Estados Unidos alerta de una “amenaza inminente” de ataques con misiles y drones en el este de Arabia Saudí

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”