A fondo en Amélie y los Secretos de la Lluvia: “Los niños pueden entender más de lo que creemos”

Hay muchas películas sobre el paso de la niñez a la adolescencia. Lo mismo con el salto entre la adolescencia y la adultez. Pero hay considerablemente menos cintas sobre la transición entre el término de la lactancia y el inicio de la primera infancia, ese momento en que los niños dejan de pensar en que todo gira en torno a ellos y adquieren una percepción diferente de su entorno.

Amelie y los secretos de la lluvia, el filme nominado a los Oscar que acaba de llegar a los cines chilenos, se instala justo en esa bisagra. Basado en la novela Metafísica de los tubos, de la escritora Amélie Nothomb, el largometraje gira en torno a una niña belga que vive en Japón junto a su familia. Se presenta a sí misma como un “dios” que analiza con detención a su círculo compuesto por sus papás, sus dos hermanos y la joven niñera que la cuida, Nishio-san. El día en que cumple dos años sale de su estado vegetativo y empieza a moverse con libertad por un mundo que ofrece tanto de dulce como de agraz.

Maïlys Vallade y Liane-Cho Han, la dupla de directores detrás de la producción, detallan que dedicaron cerca de de cinco años a definir los pilares de su adaptación cinematográfica, partiendo por el hecho de que su versión se narraría única y exclusivamente desde el punto de vista de ese joven personaje.

“Nos llevó mucho tiempo escribir, reescribir, analizar y comprender que estaríamos en su perspectiva durante toda la película. Cuando entendimos eso, tuvimos que encontrar la manera de comprender la narrativa que tendríamos, ya que la película también está muy estructurada. Y también elegir un camino. El libro es pequeño, con muchas temáticas y otros personajes, y tuvimos que fusionarlos y desarrollar el trasfondo”, cuenta Vallade.

Esa determinación derivó en que, a medida que los estados de ánimos de Amélie cambian, la paleta de colores de la cinta también sufriera modificaciones. El resultado está cruzado por la experiencia que ambos alcanzaron mientras trabajaban en los departamentos de arte y animación de Long way North (2015) y Calamity (2020), ambas del francés Rémi Chayé. “Nos encanta trabajar de forma impresionista e impulsar la forma sensorial para conectar con un toque muy intenso de color”, destaca la cineasta.

Así lo explica su compañero: “Cuando Amélie nace, por supuesto, la visión del bebé no es muy clara, es muy borrosa, los colores están muy sobreexpuestos. Cuando descubre la belleza del mundo, usamos colores ácidos, sobresaturados, para realzar la belleza a través de sus ojos. Y cuando el mundo se derrumba a sus pies durante el otoño, los colores se vuelven más apagados, más atenuados, para realmente encajar con su punto de vista. Su punto de vista, sus sentimientos, su estado emocional nos guiaron para encontrar el concepto correcto”.

Uno de los ejes que definen el largometraje es el vínculo entre Amélie y Nishio-san. Un lazo que se vuelve tan estrecho que la niña decide aprender a hablar japonés antes que el idioma de sus padres. La tercera parte de esa dinámica la conforma Kashima-san, la severa casera del lugar.

“Kashima-san no es la dueña en el libro, lo que provocó que la historia de este triángulo de mujeres compuesto de Amélie, Nishio-san y Kashima-san cambiará mucho. Es un cambio muy grande con respecto al libro, y también respecto a la lucha intergeneracional entre Nishio-san y Kashima-san”, indica Vallade.

Y agrega: “En este libro en particular lo difícil fue encontrar nuestro camino. Decidimos que todo girara en torno a la relación de Nishio-san y Amélie, porque la identidad japonesa de Amélie es con Nishio-san, y en torno al tema de la muerte y el duelo. Así que elegimos muchas escenas y creamos algunas escenas en torno a esos temas”.

A los directores los unen las búsquedas pictóricas pero sobre todo un convencimiento mayor. “Nos gustaría hablarles a adultos y niños, y encontrar un equilibrio. Tratar de hablar sobre cosas de la vida realmente difíciles y dar una clave positiva para comprender cómo superar los traumas”, enfatiza la directora, junto con asegurar que “tratamos de crear un relato universal sobre la mirada de una niña pequeña sobre este mundo que a veces resulta muy difícil de entender”.

“El libro no es para niños, es para adultos. Como dijo Maïlys, es un gran desafío, porque en este mundo cada uno tiene su propia opinión sobre lo que un niño puede entender o manejar. Nosotros estamos convencidos de que los niños pueden entender más de lo que creemos. Sólo hay que encontrar el ángulo adecuado para abordar esos temas tan difíciles, pero no debemos ocultárselos”, señala Han.

A la luz de los reconocimientos conseguidos, esos objetivos parecen haber llegado a buen puerto. Estrenada en el Festival de Cannes 2025, obtuvo el Premio del Público en el Festival de Annecy, fue nominada a siete apartados de los Annie y actualmente postula al Oscar a Mejor película animada, categoría en la que se mide ante Las guerreras K-pop, Arco, Zootopia 2 y Elio.

Liane-Cho Han recoge la observación de su dupla y reflexiona: “Esta película trata temas universales, como la aceptación, el hecho de que todo tiene un final y que, a pesar de los desafíos de la vida, como la desilusión o la muerte, la vida todavía merece ser vivida. Ese es uno de los mensajes principales: que deberíamos abrirnos más al mundo en lugar de encerrarnos en nosotros mismos porque tenemos demasiado miedo de sufrir o demasiada ira para dejarlo ir”.