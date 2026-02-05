SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Ugo Bienvenu, director de Arco: “Hice esta película para que las personas sueñen con el mundo en el que quieren vivir”

    Nominada a Mejor película animada en los Oscar, la cinta llega a las salas chilenas precedida de elogios y reconocimientos. Sin embargo, el realizador francés es cauteloso ante la atención que ha recibido en los últimos meses. Crítico de los filmes de ciencia ficción, aquí explica a Culto su proceso creativo y su mirada sobre el presente y el futuro de la humanidad.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Ugo Bienvenu, director de Arco: “Hice esta película para que las personas sueñen con el mundo en el que quieren vivir”

    ¿La ciencia ficción puede estar ejerciendo influencia en los acontecimientos recientes del mundo? El dibujante y cineasta francés Ugo Bienvenu piensa que sí. En entrevista con Culto, asegura que entre 2018 y 2019 el planeta empezó a vivir en una “película de ciencia ficción realmente mala”, provocando que reconsiderara completamente su rol como artista.

    “Quizá nuestro trabajo como escritores de ciencia ficción sea difundir cosas mejores en el futuro para que puedan suceder (en la realidad). Porque si queremos que suceda lo mejor, primero tenemos que imaginarlo”, indica a través de Zoom desde su país natal.

    Crítico de las encarnaciones de ese género en la pantalla grande, el realizador de la elogiada Arco (que acaba de llegar a los cines chilenos a través de Mubi) cuenta que sus principales referentes están en la filosofía y en la literatura. Menciona a Günther Anders (“definió exactamente lo que estamos pasando ahora mismo”, sostiene, junto con destacar su fundamental La obsolescencia del hombre) y a Alexis de Tocqueville. Luego, cuando cita a escritores de ciencia ficción, alude al estadounidense Clifford D. Simak y al estadounidense de origen chino Ted Chiang.

    “No me gustan las películas de ciencia ficción porque a menudo se olvidan de la naturaleza, y para mí lo más hermoso de la vida es la naturaleza. Cuando voy al cine, quiero ver cosas hermosas. Quiero sentir placer con mis ojos”, plantea, junto con afirmar que “siento que la ciencia ficción en el cine es muy floja: siempre nos ponen los mismas imágenes en la cara”.

    Bajo ese prisma, su incursión en ese tipo de relatos se aleja de las convenciones. A nivel visual, Arco es un colorido viaje que comienza con un niño con una capa que semeja un arcoiris. A su llegada al mundo en el que transcurre el grueso de la historia, la Tierra en el año 2075, la paleta es rica y variada en tonos. A nivel narrativo, evita las estridencias al momento de desmenuzar la historia de Iris, una niña de diez años que ve caer y se encuentra con ese niño proveniente del futuro.

    Hijo de un diplomático, Bienvenu vivió en México, Guatemala y Chad, y según sus propias palabras, “me ha impactado Japón”. “Creo que por sobre todo mi forma de colorear las cosas, desde hace 15 años, realmente viene de México (...) Siempre hay un montón de colores mezclados de una manera extraña, como en el Día de los Muertos. Yo mezclo colores así inconscientemente”.

    Y enfatiza: “En Europa olvidamos que hace no mucho tiempo vivíamos en un mundo marrón y verde. Y que los colores eran escasos, de hecho. Y yo todavía tengo esta falta de colores en mi mundo, pero me gusta plasmarlos en mi trabajo”.

    Aunque este es apenas su primer largometraje (es conocido como ilustrador de historietas y animador de videos musicales y cortometrajes), es un creador que posee ideas claras. Al observar el panorama actual del planeta, concluye: “Es difícil contar una historia sin dramatizar. Y yo ahora ya no quiero dramatizar. Quiero ser parte de los niños que construyen castillos de arena en la playa, no de los que los rompen”.

    “Como sabes, traer luz es mucho más difícil que romper cosas. Y ahora quiero ser parte de quienes intentan encontrar y traer luz a este mundo, y transmitir buena energía y también recordarnos de qué estamos hechos. Los humanos estamos hechos de sentimientos, de emociones. Esto es lo que nos hace a todos iguales. De hecho, tenemos que trabajar en lo que nos une y no en lo que nos divide. Porque, primero, eso es demasiado fácil. Y segundo, no nos llevará a ninguna parte”.

    Esa mirada es la que ha ganado reconocimiento en los últimos meses: tras obtener una nominación a los Globos de Oro, consiguió la candidatura a Mejor película animada en los Oscar. Allí se encontrará con cintas de Disney (Zootopia 2), Pixar (Elio), Netflix (Las guerreras K-pop) y con la francesa Amelie y los secretos de la lluvia. Aunque enfrenta a gigantes, en todo el proceso ha contado con el respaldo de una comprometida y afamada colaboradora: Natalie Portman, quien produce Arco a través de de su compañía, MountainA.

    -¿Hay alguna historia que haya leído o visto de niño que lo haya influenciado en la creación de Arco?

    Creo que Peter Pan y Bambi. Por supuesto, todas las películas de Miyazaki. Pero, como dije, Günther Anders, quien escribió un libro llamado La obsolescencia del hombre, es realmente importante. Y sobre todo la observación de la vida, la observación de nuestros hábitos. Como siempre fui un extraño que llegaba a una nueva ciudad, a un nuevo país, lo primero que tenía que hacer era entender las reglas de la nueva sociedad en la que estaba ingresando. Cuando eres un niño no tienes que preguntar: oye, ¿quieres jugar conmigo? Tienes que preguntar: ¿puedo jugar contigo? Tienes que entender las reglas. Yo siempre trataba de hacer lo segundo.

    “Lo que me impactó cuando era niño fueron las variaciones de moralidad, que cada lugar al que iba tenía una moralidad diferente. No en todos era diferente, pero sí ligeramente diferente. Esto es realmente importante porque, de hecho, ahora nuestra moralidad está cambiando muy rápido, pero nuestros cuerpos no. Por lo tanto, existe una tensión entre la rapidez de la evolución de la moralidad y la tecnología, y la capacidad de asimilarlas que tienen nuestros cuerpos. Existe un conflicto entre estas cosas”.

    -En los últimos años ha habido otras películas animadas que han abordado el cambio climático. Pienso, por ejemplo, en Flow (2024) o en Robot salvaje (2024). ¿Cuán consciente era de que estaba abordando este tema en Arco?

    El cambio climático se debe a que, de niño, odiaba las películas que me mentían. Y también odiaba que los adultos me mintieran. Lo sabía al instante. Ahora puedo ver a los niños en sus habitaciones de ese modo; quería hacer una película y no mentirles. Quería mostrárselas y decirles: bueno, este es el mundo en el que viven. Y no es porque no sea tan bueno como nos gustaría. No es porque sea una mierda y no podamos crear un mundo mejor. Hice está película para despertar la imaginación de la gente y decirles: soñemos el mundo en el que quieren vivir, empecemos a dibujar, a imaginar y a soñar. Las cosas siempre comienzan de a poco, y es tu trabajo hacerlas realidad. Esta película trata de dar confianza en que puedes hacer realidad ese pequeño dibujo. Sólo necesitas luchar por ello y no huir del mundo en el que vives.

    “No vi Robot salvaje y vi Flow hace un mes. Cuando hago películas, no veo películas, así que no veo una desde hace casi cinco años. Y cuando hago libros, no leo libros. Cuando hago libros, veo películas. Y cuando hago películas, leo libros (...) Yo no quiero hacer películas como si fueran cócteles. No me gusta mezclar cosas que me gustan de otras personas o ingredientes y luego agitarlos. Dejo que mi inconsciente procese las cosas, e intento apropiarme de ellas de alguna manera”.

    -¿Cómo describiría la contribución de Natalie Portman?

    Ha sido una guardaespaldas increíble para la película. Cuando llegó al estudio, le mostramos los primeros 45 minutos de la animación y quedó muy conmovida. Junto a Sophie Mas, nos preguntó: ¿Qué necesitan de nosotros? Y yo le contesté: necesito que seas una nueva guardaespaldas de esta película, quiero que me ayudes a proteger la idea. Y le dije: esto es un recuerdo del futuro, tenemos que ser muy cuidadosos y entregarlo tal como llegó. Y ella lo entendió, como si no tuviera nada más que decir. Y simplemente nos ayudó, porque la idea era frágil. Todos querían que hiciera una película más impactante, con timelapses, porque había viajes en el tiempo. Ella dijo: no, entiendo, lo haremos artesanalmente, lo haremos con precisión. Los diamantes son pequeños. Si los golpeas demasiado, puedes romperlos. Y las ideas son lo mismo. Hay que trabajarlas con mucho cuidado.

    -¿Cómo se enteró de la nominación a Mejor película animada? ¿Cuáles son sus expectativas?

    Estaba junto a mi esposa. Tenemos una casa nueva y estábamos con las personas que la están construyendo. Ese día había muchísimos arcoíris en París y empecé a recibir fotos de arcoíris por todo París de mis fanáticos. Y entre estos mensajes, estaba este: te nominaron. Yo estaba con la persona de la construcción y él no lo entendía. Y le dije: bueno, me nominaron. Fue muy conmovedor... Y no espero mucho. Ya es algo enorme. Para serte honesto, para mí lo único que importa es poder hacer el trabajo que me apasiona. Y si esto (la nominación) me ayuda, está bien. Pero también sé que los premios te ponen una carga. Así que ya veremos. Ya veremos cómo gestionar todo esto cuando llegue el momento. Pero no pienso en ello. Me toma demasiado tiempo pensar en ello.

    Lee también:

    Más sobre:CineArcoUgo BienvenuNatalie PortmanMubiFestival de CannesFestival de Cannes 2025Premios OscarOscar 2026Globos de OroGlobos de Oro 2026Festival de AnnecyAnnecyCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Conaf refuerza monitoreo de incendios forestales en seis regiones ante aumento de temperaturas

    Argentina y EE.UU. firman acuerdo comercial y de inversiones

    Carabineros decomisa casi un centenar de camisetas falsas de Coquimbo Unido

    Subtel ordena a proveedores de internet bloquear a Magis TV y todas sus versiones

    Crean una red social solo para bots de Inteligencia Artificial: por qué los científicos sienten que es un peligro

    Raphael regresa a Chile con show en el Gran Arena Monticello

    Lo más leído

    1.
    Desde Joaquin Phoenix hasta el Dalai Lama: personas fuera del rubro musical que han ganado un Grammy

    Desde Joaquin Phoenix hasta el Dalai Lama: personas fuera del rubro musical que han ganado un Grammy

    2.
    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña

    3.
    El Caballero de los Siete Reinos: el regreso a Westeros sin dragones que conquista la pantalla y las librerías

    El Caballero de los Siete Reinos: el regreso a Westeros sin dragones que conquista la pantalla y las librerías

    4.
    Kidd Voodoo adelanta su nueva era con show gratuito en Viña del Mar

    Kidd Voodoo adelanta su nueva era con show gratuito en Viña del Mar

    5.
    Elle Fanning y Michelle Pfeiffer como hija y madre: mira el trailer de nueva serie de Apple TV

    Elle Fanning y Michelle Pfeiffer como hija y madre: mira el trailer de nueva serie de Apple TV

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Conaf refuerza monitoreo de incendios forestales en seis regiones ante aumento de temperaturas
    Chile

    Conaf refuerza monitoreo de incendios forestales en seis regiones ante aumento de temperaturas

    Carabineros decomisa casi un centenar de camisetas falsas de Coquimbo Unido

    Cinco sujetos detenidos por venta ilegal de medicamentos: incautaron 9 mil dosis en la región Metropolitana

    Argentina y EE.UU. firman acuerdo comercial y de inversiones
    Negocios

    Argentina y EE.UU. firman acuerdo comercial y de inversiones

    Subtel ordena a proveedores de internet bloquear a Magis TV y todas sus versiones

    Rio Tinto y Glencore desisten de fusión que los ubicaba en el top mundial del cobre

    Crean una red social solo para bots de Inteligencia Artificial: por qué los científicos sienten que es un peligro
    Tendencias

    Crean una red social solo para bots de Inteligencia Artificial: por qué los científicos sienten que es un peligro

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Joaquín Niemann se mantiene en el top 10 tras el segundo día de competencia en el LIV Golf de Riad
    El Deportivo

    Joaquín Niemann se mantiene en el top 10 tras el segundo día de competencia en el LIV Golf de Riad

    Garnero aplaude la gestión de Buljubasich en la UC: “Estamos muy contentos con el mercado de pases que hizo el club”

    En vivo: El Betis de Pellegrini recibe al Atlético de Madrid por los cuartos de final de la Copa del Rey

    La Switch 2 recibe a Indiana Jones, Fallout y Final Fantasy VII Rebirth en un Nintendo Direct cargado de anuncios
    Tecnología

    La Switch 2 recibe a Indiana Jones, Fallout y Final Fantasy VII Rebirth en un Nintendo Direct cargado de anuncios

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Raphael regresa a Chile con show en el Gran Arena Monticello
    Cultura y entretención

    Raphael regresa a Chile con show en el Gran Arena Monticello

    Ugo Bienvenu, director de Arco: “Hice esta película para que las personas sueñen con el mundo en el que quieren vivir”

    Cómo llegan Bad Bunny y Green Day al show del Super Bowl

    Lula afirma que la vuelta de Maduro a Venezuela “no es prioritaria” y sí “fortalecer la democracia”
    Mundo

    Lula afirma que la vuelta de Maduro a Venezuela “no es prioritaria” y sí “fortalecer la democracia”

    Presidente de Cuba ofrece diálogo abierto con Estados Unidos, pero advierte que no aceptará “presiones” de Donald Trump

    El drama que conmueve a EE.UU.: Las claves del aparente secuestro de la madre de la presentadora de TV Savannah Guthrie

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra
    Paula

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca