Rafael Araneda: “Intento cada día de Festival de Viña dar la mejor versión de mí, pero yo no puedo cambiar”

La madrugada del sábado 28 de febrero, Rafael Araneda (56) se bajó del escenario de la Quinta Vergara con una conquista importante. Tras animar durante seis noches la edición 2026 del Festival de Viña del Mar junto a Karen Doggenweiler, en la faena más expuesta de cada febrero para una figura pública chilena, materializó diez ediciones a bordo del evento, convirtiéndose en el presentador con más años en la fiesta veraniega después de Antonio Vodanovic.

En la misma conferencia de prensa de la última noche festivalera que sirve de balance, Araneda habló de un “cierre de ciclo” después de esas diez versiones a la cabeza del espectáculo, no sólo como una manera de redondear la estadística, sino que también por algo más concreto: este 2026 finalizó su contrato con Mega luego de dos años animando el certamen.

Sentado en el Hotel Sheraton Miramar en la mañana posterior al cierre de Viña 2026, el periodista hace una aclaración y subraya que mejor quiere hablar de “abrir un ciclo”. “Porque no sé lo que viene”, argumenta, destacando luego que quiere tomarse el futuro inmediato desde lo positivo.

En esa misma posición, analiza con Culto no sólo su década en la Quinta Vergara, sino que también lo acontecido en Viña 2026, desde la polémica con la comediante Asskha Sumathra y su estilo de animación, hasta si realmente este verano significó su adiós definitivo a la vitrina más popular del país.

-En estos diez años, ¿cuál diría que es la huella que ha dejado como animador de Viña?

Es difícil que uno elija eso. Yo los diez años me los tomo por un lado más profesional y personal, en términos de haber aprendido mucho, más que yo dejar algo. El Festival a mí me ha dado mucho, he recibido mucho, he recibido mucha experiencia, mucho conocimiento, he recibido grandes lecciones, profesionales, humanas. He recibido mucho cariño y he tenido la posibilidad de trabajar con distintos equipos. Lo que más me llena es la posibilidad de ser parte de un grupo profesional extraordinario, eso es lo que me generan los diez años, más que pretendo dejar yo algo, a mí no me corresponde decirlo. Sí tengo muy claro lo que me ha dado.

-Pero me imagino que también en diez años ha intentado imponer su estilo sobre la Quinta Vergara, una forma de animar propia

Desde la verdad, desde despegarse siempre lo más posible, y especialmente y por la formación que tenemos con la Karen, porque los dos venimos desde el mundo del periodismo, nos conocimos en la calle reporteando, y ahí viene eso, de no presentar un libreto, sino que hacerse un poco más cargo de las emociones, de lo que ahí está sucediendo, y creo que definitivamente viene como dupla ese legado. Yo siempre hablo de dupla. Y te diría que como dupla, hay un sello. Y ese fiato, ese sello de la dupla, que se ha visto bastante espontáneo, es eso, espontaneidad, llevarle a la gente lo que no están viendo, lo que no saben.

-¿Y eso le pasaba antes con otras duplas en Viña? ¿O le pasó sólo ahora con Karen Doggenweiler?

No, siempre me ha pasado y lo he intentado, pero como tenemos la misma estructura profesional, como nos conocemos tanto, fluye muy fácil. La Karen y yo tenemos un deseo de que lo primero es el contenido, lo primero es el artista, lo primero es el público, lo primero es el espectáculo. Nosotros somos un puente, nosotros no somos un show, y en ese sentido creo que la formación de ambos nos permite dejar ese centro.

-¿Cree que encontró a su partner ideal? Da la sensación que se permiten ciertas licencias que antes no habían, como el chiste que le lanzó Doggenweiler a Esteban Düch acerca de “la empanada”. ¿Cree que es su compañera ideal y logró una química que antes no existía?

Definitivamente sí, nos llevamos muy bien, se nota, decir lo contrario sería una mentira; o sea, está a la vista, lo pasamos muy bien y disfrutamos mucho de lo que hacemos. La verdad es que yo te diría que por ahí va el sello para mí, en estos diez años ha sido entender que uno es puente, que uno no es el centro, que hay que respetar tiempos, artistas, que es una ecuación a ratos para la gente justa o injusta, y hay que tener el aplomo para representar a una producción, a un equipo, a una dirección que toma decisiones, y que hay que ejecutarlas, porque en cada uno de los movimientos se activan una cantidad de maniobras que hacen otros compañeros de trabajo. Yo trabajo con conciencia de equipo, de que el trabajo de todos es super importante, y que el buque es enorme o el avión es enorme.

-Y en esa conciencia de equipo, ¿a veces debe acatar instrucciones que no está de acuerdo y dar la cara frente al público bajo altos costos, porque es usted al que van a criticar o pifiar por una decisión?

Sí, puede ser, pero eso también sería deslindar o no hacerse cargo de responsabilidad propia. Uno acepta trabajar en equipo y eso tiene los costos de dar la cara por terceros, pero en definitiva somos un equipo y aquí las críticas y los aplausos son para todo, porque yo no puedo pretender que el aplauso, la ovación, me la lleve yo. Y cuando hacemos algo mal, yo digo no, no es culpa de la producción o de la dirección.

“No me gusta lo que pasó con Asskha Sumathra, que Daniel Merino (director ejecutivo de Viña) salió a decir que era responsabilidad de ellos. Yo conozco la interna y sé lo que pasó. Asskha la relató haciendo honor a la verdad en la conferencia de prensa, no como en otras instancias de Viña que uno ve que hay personas que cambian la realidad de lo que ahí sucede. No voy a entrar en detalles, pero son muchas”.

Mea culpa por Asska Sumathra

-Entrar al show de Asskha Sumathra de la forma en que se hizo me imagino que no fue una decisión de ustedes, pero los animadores son los que quedan expuestos a pifias y críticas

Sí, pero yo insisto, somos un equipo y aceptamos las críticas también, entendemos que no todo se puede estar detallando y explicando, entendemos el fenómeno de la red social, sabemos que es un dedo para arriba y un dedo para abajo, no hay punto medio, y es con lo que hoy en día se convive. Y al que no le guste convivir con eso, que no venga, que no esté.

-Ser el animador de Viña es uno de los roles más expuestos de Chile

Es una semana híper expuesta. Entonces, el que no lo quiera hacer o el que no acepte esas condiciones, no puede venir aquí a dar la cara. Cuando hay problemas, hay que también salir a dar la cara. Asskha había dicho que iba a ir al día siguiente a ver el show de Mon Laferte, donde le íbamos a hablar con Karen. Entonces, si iba a estar ahí (en la Quinta Vergara), por favor dirección pongan la cámara sobre ella.

-O sea, si ella hubiese ido, ¿la idea era bajar y decirle algo en plena Quinta?

Claro, si faltó que dijera algo, este es el momento. La llamamos con la Karen antes de Mon Laferte para decirle que ella con la explicación de lo que pasó en su show le hizo honor a la verdad, en relación a las responsabilidades individuales o grupales. Pero finalmente no fue (a la Quinta), dijo que estaba cansada. Y si hubiese ido, habríamos actuado con total transparencia.

-¿Y cuál es ese honor a la verdad de lo que pasó?

Ella fue cambiando su rutina, porque lo empezó a pasar bien, la gente lo empezó a pasar bien, y entiendo que su equipo no sabía en qué parte estaba de la estructura que habían desarrollado. Y una vez que corría el tiempo, se lanzó la música, se lanzaron los confetis y fuimos al corte, porque había cosas que ya habían sido narradas y que parece que iban después. Ahí se perdió. Yo por formación, no me gusta ver los libretos que nos muestran, me gusta sorprenderme, entonces tampoco tenía el conocimiento si estaba en dónde o en qué punto estaba.

-Pese a ello, ¿por qué no se le dejó hacer el bis o despedirse?

Yo creo que eso se vio feo y por eso había que ofrecerle una disculpa, porque se vio feo.

-Porque a todos los comediantes se les permitió un bis

Al parecer aquí había cosas del bis que habían sido utilizadas antes en su rutina. Siempre supimos que terminaba con la autocoronación y esa fue la confusión. Pero te digo nuevamente que se vio mal, se podría haber hecho mejor.

-¿Y ahí usted no tiene la autonomía de hacer algo y decidir igual pasarle el micrófono para que no se viera tan feo el corte?

Es que ya estábamos fuera del aire.

-¿Qué le pareció su rutina? ¿Que se haya reído de las marcas que auspician el Festival y de los jurados?

Es una rutina que instala una forma distinta, que no se había visto. Es la primera mujer que viene desde el transformismo, que trae esta improvisación, que se realiza en espacios a veces más reducidos, más íntimos, y que la llevó a un escenario enorme, donde ella misma estaba sorprendida de la inmensidad de este gran pub. Ahí hay un valor importante. El resto, creo que todos han nombrado marcas y se han reído.

-¿No le pareció ofensiva con los propios dueños de casa, con el lugar en que se estaba desarrollando?

No voy a entrar en esa dinámica. Lo que a mí me parezca… somos un grupo, aquí hablamos como colectivo.

-¿Qué le parece que exista gente que haya alegado censura?

Es que se vio de una manera que se podía interpretar así, pero no lo fue, y ella fue clara en decirlo y las redes sociales deberían aprender también, al igual que el periodismo, ir a la fuente. En este caso, ella dijo lo que dijo y dio la respuesta. No voy a hacer una columna de opinión de esto. Cuando una persona dice la verdad, yo le tengo mucho respeto.

Su estilo

-En diez años animado Viña, ¿hace alguna autocrítica o algo que pudiera haber hecho mejor?

Todo siempre se puede hacer mejor; creo que empezar a escudriñar, a buscar en la culpa, no está en mi estilo hoy día, ni en lo que me hace bien. Siempre hay cosas a mejorar, siempre se dice ‘esto será un motivo de evaluación con el equipo en su momento´. Así como no hago negociaciones por la prensa, tampoco hago reuniones de pauta por la prensa. Los equipos analizan el trabajo y por algo uno ha estado diez años.

-Dijo una frase que denota cierto orgullo propio: “por algo uno ha estado diez años”

Sí, pero no me nace decir yo cuál es mi estilo o cosas así, quizás sea un error, pero no me nace. Quizás mi estilo es la prudencia. Los protagonistas del espectáculo están en otro lado.

-Precisamente acerca de su estilo, ¿le importa lo que dicen las redes sociales? Que grita mucho, que es destemplado…

Claro que hay que recogerlo, hay que recoger todo, pero no hay que reaccionar a todo. Yo no podría reaccionar a todo lo que dicen las redes sociales. No las leo, no al menos en estos días, hay un equipo que después me hará llegar un informe y lo veremos.

“El ruido externo te puede pulverizar la cabeza, el espíritu y el alma. Todo. Y no creo que esta semana sea una semana para andar con el teléfono prendido en términos de redes sociales, porque el foco está en otra cosa, en la energía, porque son cosas que te pueden quitar la energía, te pueden drenar la energía”.

“Yo intento en cada día de Festival dar la mejor versión de mí mismo, pero yo no puedo cambiar. Puedo intentar dar la mejor versión de mi mismo. Si grito y soy destemplado, bueno, lo intentaré cambiar. También me lo dice mi mujer, que grito, entonces lo intentaré (cambiar), y tiene razón a veces. Lo siento así”.

Su futuro en el Festival

-¿A qué se refirió en la conferencia cuando habló de “fin de ciclo”?

Evidentemente yo tengo un contrato que finalizó anoche (viernes 27), entonces no puedo hablar de otra cosa. Para mí, esto es un cierre en términos contractuales, profesionales y lo que suceda en el futuro, me parece que Bizarro y Mega tendrán que analizar para ver cuál es su proyecto en el futuro y en ese sentido yo no puedo decirte otra cosa, sería ridículo.

-Pero sonó a despedida de Viña

No, sonó a verdad. Qué quieres que te diga, si esa es la verdad. No puedo inventar, sería feo. (Sería feo decir) “nos vemos el próximo año”, si yo no tengo contrato. Y hay ejecutivos, está la alcaldesa, está Bizarro y el mismo Daniel (Merino) me dijo ‘queremos que sigas’ en la misma conferencia. Pero depende de lo que venga, cuál es la propuesta con este equipo, pero siempre hay cambios…

-¿Pero a usted le gustaría seguir? Partamos de esa base

En la intimidad de una reunión muy bonita que tuvimos hablamos con el equipo y a muchos yo les dije “queridos, ha sido un placer, no sé si volvemos a trabajar aquí, y si nos toca en otra parte, nos vemos”. Y muchos de los que estaban ahí dijeron lo mismo, porque uno nunca sabe y en la vida en general. Yo también tengo que ver qué es lo que va a pasar con mi vida profesional y personal, yo mañana mismo viajo a Estados Unidos a trabajar.

“Tengo que ver mi vida, entonces prefiero decir ‘gracias’ y veré mañana lo que pasará, pero desde la tranquilidad, desde la felicidad, desde lo positivo”.

-Pero lo que usted dijo sigue sonando a punto final en su relación con Viña

Es más bien a no meterse en un lugar donde yo todavía no he sido invitado. Yo soy muy respetuoso de los espacios de terceros, si a mí no me dices que vaya, yo no voy, no corresponde, no me voy a autoinvitar.

-Pero si se lo ofrecieran y es un proyecto que lo motiva, ¿pordría volver?

Yo no le cierro la puerta, pero tampoco estoy pidiendo un espacio. Si me lo dan, genial. Si tiene las características que ha tenido en estos dos años, yo feliz con este equipo, con esta gente, con esta forma. Eso es lo que puedo decir hoy.

-¿Los ejecutivos ya le comunicaron algo de su futuro en Viña?

No converso de eso, no abro esa puerta. Yo por la prensa no abro jamás esa puerta, no negocio por la prensa, no intento mandar mensajes por la prensa en ese sentido. No va conmigo.

-¿Le molestó que incluso antes de que empezara Viña 2026 empezaran a sonar otros nombres, tanto de Mega como de otros canales, para el próximo año? ¿Lo complicó?

Yo ahí tomé el teléfono, llamé y pregunté: ‘oye, ¿hay alguna disconformidad?’. Porque aparece, no sé, la amiga de mi hija y me dice ‘oye me apareció esto aquí, esto allá’. Me preguntan en la radio: ‘oye Rafita, salió esto (en la prensa)’. Y me dijeron (los ejecutivos) ‘aquí hay hay cosas que son falsas’. Me lo dijeron gente que toma decisiones.

-¿Qué cosas son falsas?

Lo que estás preguntando. Yo les dije: ¿hay alguna disconformidad? No, se conversaron de otros temas, pero de Viña no se ha hablado.

-¿Algún ejecutivo le dijo que usted ya no animaría el próximo año?

Para nada. Yo pregunto a los ejecutivos no desde el punto de vista de hasta dónde llega mi contrato, yo sé hasta dónde lega mi contrato, Yo pregunto: ‘¿hay algo que no les guste? ¿Hay incomodidad?’ No sabemos de dónde sale todo eso, me dicen. Hay mucha agenda propia.

-¿De quién?

No tengo idea. Cada uno se hará cargo de esos temas.

-Pero igual se preocupó

No, me preocupé porque yo no pretendo estar en un lugar donde, si yo no soy invitado, no me voy a meter.

Araneda dice que esta semana viajará a Estados Unidos -donde reside- para retomar sus labores en el canal Univisión, aunque con un ojo en dirección hacia Chile: dos de sus hijas, Martina y Florencia, se quedarán a vivir en el país.

Por ello, no descarta volver a Santiago para siempre: “Para mí, lo familiar es muy importante en esta ecuación. Es lo esencial. Entonces sí, lo he barajado (volver a Chile). Puede ser. Cuando dos integrantes de la familia no están, no sé si voy a ser tan feliz. Hay que evaluar. En eso estaremos”.

El proceso de evaluación apunta hacia asuntos personales y también profesionales, lo que resume en una máxima: “No sé lo que va a pasar. Estamos abiertos a muchas cosas. Puede que también sea el inicio de un ciclo positivo”.