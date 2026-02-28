Karen Doggenweiler y Rafael Araneda hacen mea culpa por polémico corte a Asskha Sumathra: “Podríamos haberlo hecho mejor”

El Festival de Viña 2026 llega a su fin y, con ello, comienzan las primeras evaluaciones de lo que dejaron sus seis jornadas. Los balances iniciales estuvieron a cargo de los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, el director ejecutivo del certamen Daniel Merino (Bizarro), el director del evento por parte de Mega, Juan Pablo González, y la alcaldesa de la Ciudad Jardín, Macarena Ripamonti.

Durante el encuentro abordaron los hitos que marcaron esta versión, los momentos que podrían quedar en la historia del certamen, la controversia en torno a la rutina de Asskha Sumathra, las cifras de audiencia —en la primera edición medida bajo el nuevo sistema de medición—, la posibilidad de un nuevo número de k-pop en Viña tras el fervor con NMIXX y también la continuidad de Rafael Araneda en la conducción.

Sin grandes brechas: bloques de humor y música anotaron cifras similares de sintonía

En las distintas ediciones del Festival de Viña del Mar, el humor se ha consolidado históricamente como uno de los segmentos de mayor sintonía, incluso por sobre varios números musicales. Sin embargo, según las cifras de esta versión entregadas por Mega, esa brecha logró acortarse hasta equipararse.

22 DE FEBRERO DEL 2026 RAFAEL ARANEDA Y KAREN DOGGENWEILER, ANIMADORES DEL FESTIVAL DE VIÑA DURANTE LA PRIMERA NOCHE. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

De hecho, Mon Laferte se ubicó entre los momentos más vistos del certamen y firmó el espectáculo televisivo con mayor audiencia desde la implementación del nuevo sistema de medición de rating. En la misma línea, Jesse y Joy también entraron en el ranking de los cinco números con más sintonía de esta edición. Los demás lugares del listado fueron ocupados por las rutinas de humor.

Así lo explicó el director de Mega, Juan Pablo González, al entregar los números de espectadores: “Mon Laferte” estuvo en los 2.366.000; Piare en 2.300.000; Asskha, 2.200.000; Jesse y Joy 2.200.000 y Stefan Kramer 2.100.000”.

“La música empató al humor. Generalmente, el humor era el que se disparaba por sobre la música. Hoy día tenemos que cada capítulo fue muy parejo, de un alto rating. Lo que quiere decir que estuvimos muy acertados en la selección de los artistas que tuvimos”, comentó.

Gaviota de Platino para Mon Laferte y el abrupto cierre de Asskha Sumatra

Entre los momentos más comentados de esta edición se encuentran en emocionante show de la artista nacional de Mon Laferte en la quinta noche de Festival, momento donde además recibió la Gaviota de Platino. “Nosotros estábamos con el Rafa al lado de ella y estaba emocionada, lloraba. Fue un momento espectacular”, contó Karen Doggenweiler.

Por otro lado, también se refirieron a la presentación de Asskha Sumathra, quien optó por improvisar sobre el escenario, lo que la llevó a perder el hilo del libreto previamente entregado a producción. La situación derivó en un cierre abrupto de la rutina, marcado además por el apagado de su micrófono.

26 DE FEBRERO DEL 2026 LA ARTISTA MON LAFERTE RECIBE ANTORCHA DE PLATINO EN EL FESTIVAL DE VIÑA 2026. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

“Más que complicado fue un momento que creo que todos, lo ha dicho Juan Pablo (González), lo dijo Daniel (Merino) en la prensa, lo dijo Asskha también en esta misma conferencia de prensa, podríamos todos haberlo hecho mejor y que se hubiese visto mejor”, declaró Araneda.

Vina del Mar, 25 de febrero 2026 La comediante Asskha Sumathra se presenta en la cuarta noche del Festival de Vina del Mar 2026 Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“Lo que a mí me da la tranquilidad es que, a diferencia de otros festivales que me ha tocado estar, el protagonista contó lo que realmente ahí sucedió y no pasó como en otras oportunidades donde el protagonista o la protagonista interpretaban o cambiaban las versiones de lo que realmente sucedió”, añadió el animador.

¿Vuelve el k-pop al Festival de Viña?

Otro de los temas abordados fue el fervor que causó el debut de las surcoreanas NMIXX y la llegada del k-pop a la Quinta Vergara con una exitosa recepción por parte del público nacional.

NMIXX en el Festival de Viña FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

“Creo que el k-pop llegó porque es un sonido masivo y es masivo en Chile y Viña es un festival evidentemente masivo. Cuando hay un ritmo que se transforma en masivo, que cruza generaciones, estratos socioeconómicos, evidentemente tiene que formar parte de Viña del Mar”, expresó Rafael Araneda.

“Además tenemos una alcaldesa kawaii, tenemos al tío Daniel. Somos todos kawaii”, bromeó al respecto Doggenweiler.

La continuidad de Rafael Araneda en la animación del Festival

También se consultó sobre la posibilidad de que el animador de las últimas dos ediciones del Festival continuará en el rol. Al respecto, Araneda dijo: “No es mi estilo negociar con la prensa”.

“Son temas que van a depender de quienes tengan que tomar decisiones, armar un proyecto. Yo también tengo que evaluar cuáles van a ser mis proyectos para adelante. Yo me quedo hoy con cerrar un ciclo, por el momento, de 10 años maravillosos para mí en lo personal y profesional”, sentenció el animador.

Daniel Merino y Juan Pablo Gonzalez se deshicieron en elogios para el trabajo realizado por Araneda y desde Mega, González expresó “Me encantaría que siguiéramos trabajando juntos”.