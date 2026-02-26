Asskha Sumathra olvidó parte de su rutina, cambió el guión y desató las primeras pifias en Viña 2026

Había sido una gran noche para Asskha Sumathra, la encargada del humor en la cuarta noche en el Festival de Viña del Mar. Desde los primeros minutos de rutina se ganó los aplausos del monstruo con una rutina vertiginosa, marcada por saltos de un tema a otro pero que lejos de complicar la respuesta del público, los espectadores seguían atentos.

Con pasajes que abordaron el transformismo y sus vivencias personales y referencias a la cultura pop, la comediante se echó el público al bolsillo y triunfo de parecía asegurado.

Pese a que el público seguía la rutina atentamente, por momentos Sumathra se desviaba o interrumpía sus relatos con menciones de lo que veía en el público o silencios largos que el público acompañó con aplausos y vítores.

De hecho en algún momento deslizó que había olvidado lo que seguía en su rutina, pero de inmediato aseguró que “esto era parte del show”.

Ya se había ganado el público y la Gaviota de Plata y Oro estaban aseguradas. Cuando parecía que la primera parte de su rutina había terminado, los animadores salieron al escenario y los premios fueron entregados por pedido del público.

Pero lo que nadie vio venir fue el aparente corte de la rutina tras un show exitoso. Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, despidieron el segmento y se fueron a comerciales. Sin entender qué había sucedido, el monstruo despertó y las pifias comenzaron.

De acuerdo a información a la que pudo acceder Culto, el motivo habría sido que Asskha Sumathra se traspapeló en el orden de su rutina, confundiendo los pasajes que tenía preparado para el Festival y terminó siendo un show distinto al guion que había recibido la organización del certamen.

Las pifias siguieron durante el segmento de la competencia y se extendieron hasta el anuncio de Ke Personajes.

Las mismas fuentes consultadas asumen que el “corte” que se le dio a la rutina de Sumathra fue demasiado abrupto y algo torpe, “no bien hecho”, según califican.

En conferencia de prensa, la comediante dijo: “No hay un corte” y que el final estuvo “perfecto”.