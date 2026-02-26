Asskha Sumathra triunfa con su improvisación, pero olvida su rutina, sufre abrupto final y el “Monstruo” despierta

En la cuarta noche del Festival de Viña del Mar, el bloque de humor tuvo como protagonista a Asskha Sumathra. La comediante llegó a la Quinta Vergara respaldada por su triunfo en el programa Coliseo de Mega, asumiendo el desafío de su debut en el certamen y, al mismo tiempo, marcando un precedente como la primera artista transformista en el evento viñamarino.

Para buena parte del público era un nombre nuevo. Aunque cuenta con 20 años de trayectoria en bares, circos y escenarios de menor formato, Viña es otra dimensión.

Así también lo entendió la comediante y lo manifestó en su conferencia de prensa previa donde comentó la diferencia entre la intimidad de un pub y la amplitud de la Quinta, resaltando la diferencia entre los públicos y las dimensiones masivas que entrega el certamen. “Lo vamos a pasar bien”, aseguró en esa misma instancia, mostrándose confiada.

En el circuito del transformismo, su figura fue ganando notoriedad tras su paso por el reality Amigas y Rivales, donde compartió pantalla con referentes como Janin Day y la fallecida Katiuska Molotov. Con ese recorrido a cuestas, llegó a la noche viñamarina con un humor filoso y una ironía que se convertirían en el sello de su propuesta.

Un rápido enganche con el público y reivindicación LGBTIQ+

Justo a la medianoche, irrumpió en el escenario con Fue difícil de María José Quintanilla como telón de fondo. La puesta en escena, inspirada en la estética del café-concert, buscó trasladar esa sensación de cercanía e intimidad a la amplitud de la Quinta Vergara.

Tras el show del colombiano Juanes y antes de la cumbia de los argentinos Ke Personajes, la rutina tenía la tarea de sostener el pulso de una noche marcada por la fusión de estilos, donde el rock y la cumbia latina convivieron ante una Quinta Vergara encendida.

Sin la presión de un público que reclamara el regreso del número anterior, el ambiente se mostró favorable desde el arranque. De hecho, los asistentes lejos de abandonar la Quinta tras el primer show, se quedó para esperar el número de humor.

Con un vestido negro, abrió su rutina exclamando “Soy la pieza del puzzle que faltaba para estar en este escenario. Ya con esto estamos absolutamente todos los artistas”. Rápidamente llegaron los aplausos y ovación del público, que siguió atentamente la rutina.

Pronto vino la reinvindación LGBTIQ+ y es que al tratarse de la primera transformista en el Festival, la alusión al hito no podía estar ausente. “Acá estoy, representando a una comunidad grande”, manifestó.

A eso le siguieron comentarios que reforzaron la conexión con el público, sobre todo el de la galería. “Quiero brindar un aplauso acá a la gente de abajo, que está llena de entradas gratis que me encanta”. “Hay que decirlo, asumirlo, no omitirlo. Está toda la familia de la producción, está toca la gente de Mega aquí sentada”, lanzó.

“Yo soy de allá“yo soy de allá, soy de ustedes”, señalando a la galería y citando la frase acuñada por Raquel Argandoña en el Festival de Viña de 1981. “No de la galería de Reñaca Alto”, remató, sacando carcajadas.

Un triunfo empañado por el corte de la rutina

En su presentación, Asskha Sumathra recorrió múltiples temas a gran velocidad, enlazando uno tras otro con la dinámica de una conversación directa con la audiencia. El monstruo debía mantenerse atento: el ritmo era acelerado y su humor, cargado de ironía y giros inesperados.

Entre anécdotas vinculadas a la comunidad transformista, sumó carcajadas con frases como: “Somos como una cajita feliz. Tú la compras y viene con sorpresa”. Ese tono lúdico y deslenguado le permitió consolidar la conexión el público.

Con la audiencia completamente de su lado, el triunfo parecía indiscutido. El público pidió por la Gaviota de Plata y Oro y los animadores aparecieron para entregárselos.

Todo indicaba que vendría un bis para coronar la noche. Sin embargo, el anuncio del fin definitivo y el paso a comerciales sorprendió a la Quinta. El desenlace abrupto descolocó a los asistentes. Las pifias no tardaron en escucharse, en medio de la confusión por un cierre distinto al de otros humoristas que han tenido la posibilidad de continuar tras recibir sus premios.