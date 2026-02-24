SUSCRÍBETE
    “Lo vamos a pasar todos bien”: Asskha Sumathra desdramatiza la presión por su debut en Viña

    La ganadora de Coliseo de Mega se presentará el miércoles 25 de febrero en el Festival de Viña 2026. La artista apreció la visibilidad de la ocasión, contó que ha tenido libertad creativa y descartó que su show sea una reivindicación.

    Por 
    Daniel Cañete
    24 DE FEBRERO DEL 2026 / VIÑA DEL MAR

    Asskha Sumathra será la primera transformista en presentarse en el Festival de Viña del Mar en su edición número 65. La comediante hizo una conferencia de prensa en la antesala de su rutina para el miércoles 25 de febrero.

    En ella, la artista desdramatizó sobre la presión del escenario, descartó su participación como una reivindicación y mandó un mensaje a las próximas generaciones.

    FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

    Con un vestido negro, un cinturón, zapatos de tacón y accesorios entró Asskha Sumathra a la conferencia de prensa. La comediante estaba enérgica y bromeó con la prensa. Una previa al gran evento que arrancó risas, e incluso aplausos. “Pidan gaviota al tiro”, “hagamos un Arsmate”, “voy a ir con peluca de payaso”: son algunas de los chistes que dijo la humorista.

    Para empezar, la artista habló que su presencia en el Festival de Viña 2026, más que un avance, era un gesto amable. Apreció que el transformismo pasara de una escena underground a un espacio tan visible. “Salir de este espacio tan oscuro donde muchos de nosotros vivimos, ahora estar en la luz y en la palestra. Finalmente que todos el mundo puedan opinar, hablar y disfrutar del show lo encuentro maravilloso”.

    La artista también abordó los temas que tratará en su rutina. En ese sentido, explicó que no se pueden tratar los mismos temas que un escenario más íntimo como un pub. Sin embargo, señaló que no le han impuesto barreras desde Mega. “Tengo la facilidad de poder ser libre y expresar mi trabajo tal cual es, en esta línea editorial que ha existido toda la vida”, detalló.

    24 DE FEBRERO DEL 2026 / VIÑA DEL MAR

    “Tenemos una situación, en el cual hay que modificar ciertas cosas (...) es que hay cosas que tampoco se pueden modificar. Me han dejado hacer todo y lo encuentro maravilloso. Lo que ustedes van a ver sobre el escenario del Festival de Viña del Mar es lo que he sido siempre, siempre, siempre”, adelantó.

    Sobre el miedo al Monstruo, Asskha Sumathra exteriorizó que la experiencia en el rubro la tranquiliza. Asimismo, expresó que está feliz con la instancia y que no siente prejuicios o limitaciones. “Cuando hablas de monstruo, si alguien me quiere comer, bienvenido sea. (...) Lo vamos a pasar todos bien, ¿quién no quiere pasarlo bien con alguien que se maquilla?”, expresó entre risas.

    24 DE FEBRERO DEL 2026 / VIÑA DEL MAR

    La artista también aprovechó para mandar mensajes hacia el pasado y el futuro. Por un lado, le envió un recado a sí misma cuando joven: “Lo hizo perfecto, si ya llegó al Festival pues”. A las próximas generaciones les dijo: “Disfruten, vivan la vida, no prejuicien tanto. (...) Porque la vida es tan corta, entonces hay que pasarla bien. Hay que plantearse objetivos claros a la edad que corresponda también”

    También, la comediante abordó la presión de reivindicar las diversidades sexuales. Para responder, realizó una contra-pregunta: “¿Tu crees que uno tiene que, a estas alturas de la vida, reivindicar la comunidad?”

    24 DE FEBRERO DEL 2026 / VIÑA DEL MAR

    Asskha Sumathra se explayó sobre el tema: “Yo sé que llama mucho la atención que un transformista llegue al Festival de Viña porque tiene una caracterización hecha. Pero, por ejemplo, hay humoristas que también se caracterizan. Imagino que Bombo Fica no anda de Bombo comprando el pan (...) Por más que yo tenga una lucha compleja e intensa, no depende de mí que la gente cambie el estigma del transformismo y la homosexualidad”.

    Por último, abordó su participación como candidata a la reina de Viña del Mar. Sobre eso, criticó el morbo mediático respecto de cómo se tiraría un transformista a la piscina (por la tradición del “piscinazo”). “Me hubiera tirado con traje de baño, regia. Con esos trajes de baño del año cuando ganó la Bolocco”, precisó.

