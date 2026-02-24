La batalla de Mega y CHV en Viña 2026 y cómo incluso ha generado un gallito con los ejecutivos del Festival

La batalla de Mega y CHV en Viña 2026 y cómo incluso ha generado un gallito entre los ejecutivos

Este año Chilevisión ha desafiado lo que parecía un axioma de la época estival: que el Festival de Viña permitirá a su canal oficial dominar la sintonía ocurra lo que ocurra y que, por lo tanto, no se justifica que los otros actores de la industria inviertan esfuerzos en una propuesta que aspire a arrebatarle público al certamen nacido en 1960.

Convencidos de que es posible contraprogramar y pelear puntos de rating incluso en esta época del año, los ejecutivos de la estación domiciliada en Machasa idearon el Festival de Comedia, un espacio de humor concebido para comenzar antes y terminar después del evento viñamarino, y disputarle audiencia durante tres jornadas: domingo 22, lunes 23 y viernes 27 de febrero.

Así lo explicó a Culto Julio César Rodríguez: “¡Mi idea como programador de Chilevisión es competir cada minuto de todos los días del año! No vamos a entregar nuestra pantalla ningún segundo del día, sea a Viña u otro contenido. Lo relevante para nosotros no es solo ganar, sino estar presentes y conectando con la gente en todo momento”.

El balance ha sido mixto: aunque CHV ha sumado buenos números de audiencia, no ha podido arrebatarle el primer lugar a Viña. Nada demasiado sorpresivo si se considera que históricamente sólo ha perdido ese sitial en dos ocasiones, ambas en 2012, cuando el evento era transmitido por Chilevisión y cedió ante el reality Mundos Opuestos (Canal 13) y el Festival Viva Dichato (Mega), en específico durante la rutina de Los Atletas de la Risa.

El mejor rendimiento del Festival de Comedia se registró este domingo: ese día (entre las 22:15 y las 23:47, mientras se presentaba Gloria Estefan) Mega sumó 1.777.989 televidentes y Chilevisión llegó a 792.613.

La diferencia se redujo levemente en el rango en que Estefan y Bombo Fica compitieron directamente (entre las 22:25 y las 23:45 horas): Mega promedio 1.782.000 personas y Chilevisión rozó las 852 mil.

Para este lunes el Festival de Comedia apostó por arrancar su transmisión con Bodoque (exmiembro de Fusión Humor), guardando su artillería mayor y carta de más larga trayectoria (Dino Gordillo) para el segundo turno. Eso produjo que Rodrigo Villegas y Gordillo coincidieran durante cerca de 20 minutos, y que el resto de la rutina del exintegrante de Morandé con Compañía topara con la presentación de la actriz y comediante Gaby del Río.

Pese a ese ajuste en la estrategia, la brecha entre ambos canales se volvió más amplia. En el horario en que se presentó Pet Shop Boys (21:42 a 23:05 horas) Mega registró 1.724.753 personas, ante las 527.476 que sumó Chilevisión mientras terminaba su noticiero y comenzaba el Festival de Comedia con Bodoque.

En tanto, durante la presentación de Villegas (23:56 a 01:00 horas) Mega registró 1.926.877 televidentes y Chilevisión, 444.256. Es decir, si bien se adueñó de la segunda posición, el objetivo de pelear el número uno quedó muy lejos.

La polémica

Si hay algo que ha quedado claro durante estos días de competencia entre Mega y Chilevisión es que el ambiente es de cierta tensión.

Daniel Merino, director ejecutivo del Festival de Viña, cuestionó la decisión en entrevista con Culto realizada antes del inicio de ambas instancias. “Creo que es una muy mala idea de Julio César Rodríguez, a quien estimo mucho y quiero mucho. Pero creo que es una muy mala idea porque el Festival de Viña es el festival de todos los chilenos, el festival latino más grande del mundo. Pese a todas las críticas que pueda haber, la gente lo siente como propio. Creo que la gente nos va a acompañar, por eso mismo, y vamos a tener un gran festival”, aseguró, junto con indicar que el certamen cumple con ese carácter transversal “independiente del canal donde se esté transmitiendo”.

En una tecla cordial, Bombo Fica al despedirse del público del Festival de Comedia le dedicó “toda la buena energía” a los y las humoristas que se subirán al escenario de Viña. “Que les vaya increíble”, enfatizó. Como si no hubieran rivalidades.

La situación adquirió otro color este lunes. Rodríguez introdujo la tercera noche con un breve monólogo en que lanzó dardos a la competencia, asegurando que el público de la Quinta Vergara era “fome”.

“Si en algo ayer le ganamos a Viña, y le sacamos la cresta, es en el público. ¡El mejor público de la televisión chilena!”, exclamó ante quienes llenaron un set de televisión en sus instalaciones en Machasa. “Se veía pelado, no había nadie. En cambio, aquí, se peleaban los asientos, se acuchillaron allí, hubo que llamar a los pacos”.

Luego contó que el día anterior había llegado tarde a su casa y que sufrió una mordida de su “perro chico”, a quien presentó como “Merino” y describió como “muy bizarro”.

El comentario –un dardo sin anestesia a Daniel Merino y a Bizarro, la productora encargada del certamen– causó risas en el público y lo obligó a reconocer que “me estoy metiendo en un problema entre ejecutivos”.

Créditos a Chilevisión

Sin embargo, luego continuó: “Me mordió la pata, estaba enrabiado. Le quitamos cualquier gente, estaba enrabiado. Mi perro chico, Merino, es choro. No va a la plaza a pasear, va a patrullar. Se cree guardaespaldas de narco colombiano, se cree sicario con prepago. Disculpen, no me quiero meter ahí, porque están pasando muchas cosas en la actualidad. No quiero seguir, porque los humoristas son otros”.

Luego, cuando despidió a Gaby del Río, el conductor afirmo que todo se había tratado de una broma. Al final, después de la presentación de Nico Pontigo, confirmó que las últimas tres noches del Festival de Comedia (viernes 27 y sábado 28 de febrero, y domingo 1 de marzo) serán animadas por Cristian Riquelme.