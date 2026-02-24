Rodrigo Villegas y Viña superan en rating al Festival de Comedia de CHV

Hoy se produjo el segundo round entre el Festival de Viña (Mega) y el Festival de Comedia (Chilevisión). Luego de que el certamen realizado en la Quinta Vergara mantuviera su hegemonía en la jornada de domingo, ambas instancias se enfrentaron por el dominio del horario prime de este lunes.

El programa conducido por Julio César Rodríguez tomó nota y reservó su número más destacado para el segundo turno, a diferencia de lo que ocurrió el día anterior, en que Bombo Fica coincidió con Gloria Estefan y no topó con Stefan Kramer.

Bodoque, el exintegrante de Fusión Humor, fue el seleccionado para inaugurar la noche. Comenzó su rutina cuando Pet Shop Boys ya despachaba sus principales éxitos en la Quinta Vergara.

Luego Dino Gordillo arrancó su show mientras Viña estaba en una pausa comercial. Su rutina alcanzó a coincidir con la Competencia Internacional y con la primera parte del show de Rodrigo Villegas, el número del humor de la segunda noche viñamarina.

La imagen fue particular: mientras en un set de televisión Gordillo sacaba risas con sus anécdotas personales y su inconfundible estilo, Villegas apelaba a las canciones de antaño para hacer bailar y remover los recuerdos del público presente en la Quinta.

Luego, pasadas las 00:20 horas, fue el turno de Gaby del Río, la primera mujer de la primera edición del Festival de Comedia. Actriz y comediante, fue recibida con tibieza con una presentación que giró principalmente en torno a sus andanzas como soltera. Curiosamente fue parte de Coliseo, el programa que entregó un boleto para integrar el Festival de Viña este año.

También vivió esa experiencia Nico Pontigo, el encargado de cerrar la noche. El más joven del grupo inició su rutina justo cuando Villegas se retiraba con dos gaviotas.

En tanto, Villegas se impuso con 1.926.877 televidentes y dejó en el segundo lugar a Chilevisión, que entre 23:56 y 01:00 promedió 444.256. En el tercer y cuarto puesto quedaron Canal 13 (259.406) y TVN (174.116).

En tanto, Pet Shop Boys se anotó con 1.724.753 televidentes entre las 21:42 y 23:05. Chilevisión promedió 527.476, mientras que en el tercer y cuarto puesto quedaron Canal 13 (342.734) y TVN (247.865).

En resumen, el evento viñamarino volvió a prevalecer sobre la competencia.

La noche final

El último episodio de este duelo inédito se materializará este viernes 27. El Festival de Comedia contará con Los Atletas de la Risa, Sr. Kampos y Angelo Soul, mientras que la programación de Viña de ese día la compondrán Paulo Londra, Pastor Rocha, Pablo Chill-E y Milo J.

El programa de CHV concluirá con su primera versión el sábado 28 y el domingo 1 de marzo, cuando el certamen de la Ciudad Jardín ya haya finalizado su edición número 65.