Cifras del INE revelan que los nacimientos en Chile disminuyeron un 46,9% en los últimos 32 años

Están naciendo menos bebés y las mujeres están siendo madres a una edad más adulta. Eso es parte del escenario de la natalidad en Chile, de acuerdo a datos revelados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Este miércoles, el INE presentó el estudio Panorama demográfico en Chile, a partir de los nacimientos y defunciones con las cifras de estadísticas vitales, elaborado sobre la base de los datos del Boletín Demográfico Anual Provisional de Estadísticas Vitales 2025 y el Anuario 2023, fruto del trabajo mancomunado entre este organismo, el Servicio de Registro Civil e Identificación y el Ministerio de Salud.

Las cifras revelan una disminución de nacimientos en el país, esto considerando que en 1993 los nacimientos en Chile alcanzaron a los 275.916 casos, y treinta años más tarde, en 2023, la cifra llegó 174.057 nacidos vivos. Lo anterior, representa una caída en 101.859 (36,9%) nacimientos.

Si esos datos se comparan con 2025, cuando nacieron 146.446 personas, la diferencia es de 129.470 nacimientos, reflejando un descenso de 46,9% en 32 años.

Los datos muestran que en todo el período 1993-2025 la caída de la Tasa Global de Fecundidad (TGF) (cifra que indica el promedio de hijos que una mujer tendría durante su vida fértil) cayó un 59,4%. Esto refleja que por primera vez la TGF se encuentra por debajo de un hijo por mujer (0,99 nacidos vivos promedio por mujer).

Por otra parte, la edad media de la fecundidad en Chile ha aumentado, pasando de los 27 años en 1993 a los 30 años en 2025.