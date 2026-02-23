Bombo Fica no pudo con Gloria Estefan: el Festival de Viña vence en sintonía al Festival de Comedia de CHV

La noche de este domingo se produjo el primer round de un enfrentamiento inédito: el Festival de Viña versus el Festival de Comedia, el nuevo programa de humor de Chilevisión, que comenzó ayer y se extenderá hasta este domingo 1 de marzo.

A las 22:12 horas el animador Julio César Rodríguez –también director de programación del canal– dio la bienvenida al espacio con un breve monólogo en que destacó que la jornada empezaría con Bombo Fica, a su juicio, “el mejor humorista de Chile”.

Bombo-Fica-890 la-cuarta

Al mismo tiempo, en la Quinta Vergara, Gloria Estefan arrancaba con su espectáculo, abriendo la primera noche de la edición número 65 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

En Santiago, en las instalaciones que ocupa Chilevisión en Machasa, Bombo Fica comenzó su rutina con un video de estética futurista en que se le presentaba como “una leyenda del humor nacional” y se recorrían sus triunfales pasos por el Festival de Viña, incluyendo la última, en 2018, cuando el certamen aún era transmitido por Chilevisión y animado por Rafael Araneda y Carolina de Moras.

Vestido con su característico traje y sombreros blancos, Fica irrumpió en el escenario y expresó su entusiasmo de ser parte de un “nuevo programa que espero sea una tradición”. Partió bromeando con que repetiría los chistes que dijo en el Festival de Las Condes 2025, certamen también transmitido por Chilevisión.

Su primer foco de bromas fue su propia familia, un clan con tres hijas y un hijo, y una dinámica en que sus retoños se niegan a abandonar el hogar. Desesperados, él y su esposo decidieron organizar un asado que no produjo los resultados esperados. Todo en contraste con su propia experiencia, que se fue de su casa a los 24 años.

El humorista también dedicó largos minutos a la gira que realizó por Europa, Oceanía y Asia. Un recorrido marcado por la barrera idiomática, el exceso de empanadas y un fallido emprendimiento de poleras en que se asoció con su hijo. También recordó, siempre con abundante humor, los problemas de salud que sufrió en Barcelona en 2024.

Además, dedicó parte de su rutina a la crisis migratoria y realizó guiños a su postura política y al presidente electo José Antonio Kast. “Le deseo lo mejor, que le vaya bien y que cumpla con todo lo que prometió, porque a la hora que no lo hace, conchetumare, ahí…”, señaló.

22 de febrero de 2026 / VIÑA DEL MAR La cantante cubana, Gloria Estefan, se presenta en la Quinta Vergara, durante la primera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO VICTOR HUENANTE

Viña se impone

Según la medición de la audiencia, el Festival de Viña se impuso al espacio de Chilevisión. El certamen llegó a 1.777.989 personas y alcanzó un peak de 1.861.129 personas. En tanto, el Festival de Comedia se ubicó en el segundo lugar con 792.613 personas. En tercera posición figuró Canal 13 (253.209) y en cuarto se instaló TVN (196.592).

Chilevisión buscará revancha este lunes 23 y el viernes 27. Si bien su programa también se emitirá el sábado 28 y el lunes 1, Viña termina antes.