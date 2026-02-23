SUSCRÍBETE
    José Antonio Neme se subió a bailar con Gloria Estefan en Festival de Viña

    El presentador de Mega bailó efusivamente al ritmo de Cuba Libre, sorprendiendo a los espectadores y aportando una cuota más de intensidad al show de Gloria Estefan.

    Por 
    Vicente Fontecilla

    La presentación de Gloria Estefan en el Festival de Viña tuvo un vuelco inesperado durante la interpretación de Cuba Libre.

    Mientras la legendaria cantante cubanoestadounidense cantaba la bailable canción, el presentador José Antonio Neme de Mega irrumpió en el escenario a bailar frenéticamente a su lado.

    La inesperada escena mostró al animador del canal organizador con un baile apasionado que fue acompañado por Gloria Estefan, quien no se descolocó. Se desconoce si esta acción estuvo planeada o no.

    Al menos, cuando el fin de semana la artista fue invitada como entrevistada a Only Viña, espacio que conduce Neme, lo dejó invitado para subirse al escenario.

