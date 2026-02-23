Minuto a minuto|Comienza el Festival de Viña 2026

Este domingo comienza la edición 65° del Festival de la Canción de Viña del Mar, que contará con una reñida competencia folclórica e internacional, además de diversos artistas invitados.

En la Quinta Vergara, los animadores del certamen, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, se encargarán de dirigir las seis noches del evento, que finalizará el próximo viernes 27 de febrero.

La encargada de abrir la jornada inaugural es la cantante cubanaestadounidense Gloria Estefan, que se sube al escenario de la Quinta Vergara tras más de 40 años, luego de su debut en 1983.

La noche también tendrá espacio para el humor de la mano del querido imitador y comediante Stefan Kramer, quien se enfrenta por cuarta vez al “Monstruo”, tras sus exitosos pasos en 2008, 2018 y 2020.

La noche cerrará con todo el romanticismo del italiano Matteo Bocelli, quien conquistó al público en 2024, cuando se presentó en el festival acompañando a su padre Andrea Bocelli.