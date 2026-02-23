“Si somos americanos”: El orgullo latino se tomó la obertura del Festival de Viña 2026

22 de febrero de 2026 / VIÑA DEL MAR En la Quinta Vergara se realiza la obertura del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

Si hace unas semanas Bad Bunny proclamaba en el Super Bowl "Together we are America", el Festival de Viña del Mar exclamó esta noche con Si somos americanos, reivindicando la fraternidad del continente con la canción del chileno Sergio Ortega.

La LXV edición del certamen dio el vamos a las 21:40 horas con una obertura que mezclo la historia del Festival y la celebración de la cultura latina. Sumándose a la reivindicación de la identidad del continente que ha explotado tras el show del medio tiempo de Bad Bunny.

Los primeros minutos estuvieron impregnados de nostalgia. El espectáculo comenzó con un emblema del cancionero nacional y la historia del Festival: El tiempo en las bastillas.

La composición de Fernando Ubiergo, ganadora del certamen en 1978, resonó en la Quinta Vergara en la voz del chileno Nico Ruiz.

El viaje musical continuó con interpretación de Si somos americanos de Rolando Alarcón. Una canción que invoca la hermandad continental. Cami fue la encargada de la interpretación ademas de homenajear la unidad entre quienes habitan este lado del planeta.

La cantante, incluyó dentro de la canción un mensaje en esa misma línea: “En este lugar recibimos a todos sin excepción. Desde el fin del mundo nace una canción”.

“Porque el canto de ustedes es mi propio canto. Es el mismo latido sonando muy alto. Legado latino, historia en la piel. América es un continente y no una frontera. Qué viva Latinoamérica y su voz viajera", expreso la cantante.

Para cerrar el bloque, la obertura rindió tributo a la gran invitada de la noche: Gloria Estefan.

22 de febrero de 2026 / VIÑA DEL MAR En la Quinta Vergara se realiza la obertura del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO VICTOR HUENANTE

La encargada de encender la fiesta fue Princesa Alba, quien al ritmo de Conga —el éxito global de Miami Sound Machine, banda con la que Estefan saltó a la fama mundial. Una versión donde la chilena elementos del pop actual y que incluyó una perfomance de baile de la animadora Karen Doggenweiler.

Mira aquí la obertura del Festival de Viña 2026