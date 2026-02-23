SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    “Si somos americanos”: El orgullo latino se tomó la obertura del Festival de Viña 2026

    La Quinta Vergara se sumó al homenaje a la latinidad que se ha tomado la conversación desde el show de Bad Bunny en el Super Bowl. Nico Ruiz, Cami y Princesa Alba fueron los artistas nacionales que estuvieron a cargo del show que da inicio a esta edición del Festival de Viña. Mírala aquí.

    Por 
    Equipo de Culto
    22 de febrero de 2026 / VIÑA DEL MAR En la Quinta Vergara se realiza la obertura del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO VICTOR HUENANTE

    Si hace unas semanas Bad Bunny proclamaba en el Super Bowl "Together we are America", el Festival de Viña del Mar exclamó esta noche con Si somos americanos, reivindicando la fraternidad del continente con la canción del chileno Sergio Ortega.

    La LXV edición del certamen dio el vamos a las 21:40 horas con una obertura que mezclo la historia del Festival y la celebración de la cultura latina. Sumándose a la reivindicación de la identidad del continente que ha explotado tras el show del medio tiempo de Bad Bunny.

    Los primeros minutos estuvieron impregnados de nostalgia. El espectáculo comenzó con un emblema del cancionero nacional y la historia del Festival: El tiempo en las bastillas.

    La composición de Fernando Ubiergo, ganadora del certamen en 1978, resonó en la Quinta Vergara en la voz del chileno Nico Ruiz.

    El viaje musical continuó con interpretación de Si somos americanos de Rolando Alarcón. Una canción que invoca la hermandad continental. Cami fue la encargada de la interpretación ademas de homenajear la unidad entre quienes habitan este lado del planeta.

    La cantante, incluyó dentro de la canción un mensaje en esa misma línea: “En este lugar recibimos a todos sin excepción. Desde el fin del mundo nace una canción”.

    “Porque el canto de ustedes es mi propio canto. Es el mismo latido sonando muy alto. Legado latino, historia en la piel. América es un continente y no una frontera. Qué viva Latinoamérica y su voz viajera", expreso la cantante.

    Para cerrar el bloque, la obertura rindió tributo a la gran invitada de la noche: Gloria Estefan.

    22 de febrero de 2026 / VIÑA DEL MAR En la Quinta Vergara se realiza la obertura del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO VICTOR HUENANTE

    La encargada de encender la fiesta fue Princesa Alba, quien al ritmo de Conga —el éxito global de Miami Sound Machine, banda con la que Estefan saltó a la fama mundial. Una versión donde la chilena elementos del pop actual y que incluyó una perfomance de baile de la animadora Karen Doggenweiler.

    Mira aquí la obertura del Festival de Viña 2026

    Más sobre:Festival de Viña del MarGloria EstefanCamiNico RuizKaren DoggenweilerRolando AlarcónPrincesa Alba

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gloria Estefan y Don Francisco: la profunda amistad que cruzó enojos, despedidas y canciones

    Nuevo grupo liderado por militares estadounidenses ayudó en la búsqueda de “El Mencho” en México

    Con coreografía y al ritmo de “Conga”: así debutó Karen Doggenweiler en su segundo año en la animación del Festival de Viña

    Quién es Emily Estefan, la hija de Gloria que está en su show en el Festival de Viña 2026

    “Él ha sido mi primera y única pareja”: la historia de amor de cinco décadas de Gloria y Emilio Estefan

    Putin dice que el desarrollo de las fuerzas nucleares de Rusia es una “prioridad absoluta”

    Lo más leído

    1.
    “Me asusta mucho lo que estoy viendo”: Gloria Estefan aborda la situación de la comunidad latina en EE.UU.

    “Me asusta mucho lo que estoy viendo”: Gloria Estefan aborda la situación de la comunidad latina en EE.UU.

    2.
    “Él ha sido mi primera y única pareja”: la historia de amor de cinco décadas de Gloria y Emilio Estefan

    “Él ha sido mi primera y única pareja”: la historia de amor de cinco décadas de Gloria y Emilio Estefan

    3.
    Minuto a minuto | Gloria Estefan canta en el Festival de Viña 2026 y dedica una canción a Chile

    Minuto a minuto | Gloria Estefan canta en el Festival de Viña 2026 y dedica una canción a Chile

    4.
    Quién es Emily Estefan, la hija de Gloria que está en su show en el Festival de Viña 2026

    Quién es Emily Estefan, la hija de Gloria que está en su show en el Festival de Viña 2026

    5.
    Festival de Viña 2026: los seis artistas a los que hay que poner atención

    Festival de Viña 2026: los seis artistas a los que hay que poner atención

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    Dónde y a qué hora ver en vivo la transmisión del Festival de Viña 2026

    Dónde y a qué hora ver en vivo la transmisión del Festival de Viña 2026

    Homicidio en San Bernardo: atacante persiguió y remató a la víctima dentro de su domicilio
    Chile

    Homicidio en San Bernardo: atacante persiguió y remató a la víctima dentro de su domicilio

    Incendio forestal afecta a la Quebrada de Macul y moviliza despliegue aéreo y terrestre en Peñalolén

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    Oposición cuestiona defensa de Marcel a herencia fiscal y acusa gasto público “inflado” en gobierno de Boric
    Negocios

    Oposición cuestiona defensa de Marcel a herencia fiscal y acusa gasto público “inflado” en gobierno de Boric

    Andes Iron aborda fallo de la Corte de Apelaciones por Dominga: “Uno de los casos icónicos de la permisología en Chile”

    Ernesto Erdmann, de ZeroQ: “Tener un buen producto no es suficiente para expandirse fuera de Chile”

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?
    Tendencias

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?

    Un estudio sugiere que los simios también pueden “jugar a fingir”

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    La resignación de Meneghini tras la racha sin triunfos de la U: “El equipo mostró cosas buenas, pero tampoco se pudo”
    El Deportivo

    La resignación de Meneghini tras la racha sin triunfos de la U: “El equipo mostró cosas buenas, pero tampoco se pudo”

    La U de Paqui sigue bloqueada: Limache le saca un empate y llegará al Superclásico sin triunfos en 2026

    Fuegos artificiales y un lienzo contra Colo Colo: la hinchada de la U vuelve a protagonizar incidentes en el Estadio Nacional

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Con coreografía y al ritmo de “Conga”: así debutó Karen Doggenweiler en su segundo año en la animación del Festival de Viña
    Cultura y entretención

    Con coreografía y al ritmo de “Conga”: así debutó Karen Doggenweiler en su segundo año en la animación del Festival de Viña

    Quién es Emily Estefan, la hija de Gloria que está en su show en el Festival de Viña 2026

    “Él ha sido mi primera y única pareja”: la historia de amor de cinco décadas de Gloria y Emilio Estefan

    Nuevo grupo liderado por militares estadounidenses ayudó en la búsqueda de “El Mencho” en México
    Mundo

    Nuevo grupo liderado por militares estadounidenses ayudó en la búsqueda de “El Mencho” en México

    Putin dice que el desarrollo de las fuerzas nucleares de Rusia es una “prioridad absoluta”

    Quiénes podrían suceder a “El Mencho”: los nombres que emergen tras la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio