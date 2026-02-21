Festival de Viña 2026: los seis artistas a los que hay que poner atención

Gloria Estefan

Gloria Estefan CHEPE JOSE

Tal como sucedió en Viña 2025, con la presentación de Marc Anthony, este año el Festival arrancará con una estrella. Y si hay un nombre que por años fue el rostro de la música latina en Estados Unidos, es Gloria Estefan. La cubana-estadounidense había estado en Viña como parte del Miami Sound Machine en 1983. A su debut en Viña arriba con un bagaje de éxitos como Mi tierra, Abriendo puertas, Oye mi canto, Conga, entre otras. Llega en un gran momento, pues este año acaba de ganar el Grammy en la categoría Mejor álbum latino tropical por su celebrado álbum Raíces, el primero completamente en español en 18 años, coincidiendo con la celebración de sus 50 años de carrera. El mismo álbum le dio el Grammy Latino en 2025, ceremonia en la que además destacó con una comentada presentación. Y a tono con los tiempos, en octubre del año pasado se participó en las afamadas sesiones Tiny Desk con un set que combinó sus clásicos con su nuevo material. De alguna forma, su presentación en Viña viene a coronar su revisión a medio siglo de música.

Pet Shop Boys

El número anglo de esta temporada promete estar entre lo mejor de Viña 2026. El dúo de Neil Tennant y Chris Lowe tiene una larga historia con el país desde su primera visita en 1994, de hecho, en 2023 se presentaron en un multitudinario show ante un repleto Movistar Arena. Por ello, era hora de dar el siguiente paso. Debutarán en el Festival de Viña con su show Dreamworld, en que repasan sus grandes éxitos. Se espera que interpreten temas como Domino dancing, It’s a sin, Go west, entre otros con los que hicieron historia en el synthpop. Además, haciendo gala de su conocido gusto por los vestuarios estrafalarios, los británicos preparan sus outfits de escenario especialmente para la ocasión. La expectativa es tal, que las entradas para su presentación, agendada para la noche del lunes 23 de febrero, se agotaron en menos de 72 horas. En charla con Culto, Neil Tennant señaló conocer la Gaviota de Plata: “Sabemos que ese es el premio, lo cual es genial ¿lo entrega el público? Eso no lo sabía”.

NMIXX

En estos días los animadores del Festival, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, están aprendiendo palabras y fórmulas de saludo en el idioma coreano. Todo para lograr comunicarse con las integrantes del sexteto NMIXX, quienes harán historia como el primer grupo de K-pop en presentarse en el Festival de Viña. Un hito que comenzó a tejerse en 2025, tras una invitación a conocer el evento que se gestó a través de un mensaje dirigido por la plataforma Linkedin al Director ejecutivo del Festival, Daniel Merino. Así se gestó la chance del debut del grupo integrado por seis jóvenes veinteañeras, que son parte del gigante JYP Entertainment, el conglomerado clave en la expansión del K-pop. En Viña presentarán un show de 45 minutos concentrado en lo mejor de su material, con una ambiciosa puesta en escena de inspiración Kawaii y afinadas coreografías. También se espera una colaboración con un artista chileno, pues en su repertorio figura una versión para un tema local. Todo para dejar huella en Viña.

Mon Laferte

La viñamarina Mon Laferte, la mayor estrella chilena a nivel internacional, vuelve al terruño para abrir la quinta noche del Festival, el 26 de febrero. Será su tercera vez en el evento, marcando presencia en diferentes momentos de su carrera; el debut de 2017, con sabor a consagración; y el regreso en 2020, marcado por la contingencia. En esta ocasión, la artista llega con su nuevo disco Femme Fatale, un trabajo en que inicialmente quiso explorar el jazz, pero que fue mutando hacia un trabajo muy personal que se asienta en una propuesta musical sosegada. Su puesta en escena tiene su habitual ambición, acompañada de su buena banda de apoyo (donde destaca el guitarrista Sebastián Aracena) y los guiños a la estética vodevil. Ademas, ha publicado 4 discos desde su última participación (Seis, 1940 Carmen, Autopoiética y Femme Fatale), por lo que es una buena chance para escuchar algo de ese material. La artista está preparando un show especial para Viña con sorpresas e invitados, y por cierto, no se pueden obviar los grandes éxitos como Amor Completo, Tu falta de querer, entre otros.

Milo J

Tal como en 2025, la que estaba programada como última jornada se reservó para la presencia de artistas urbanos. En ese concepto se enmarca la participación del argentino Milo J, el alias de Camilo Joaquín Villarruel (Morón, Argentina, 2006). Además de integrar el jurado del Festival (donde también participa la estrella chilena Pablo Chill-E), el trasandino llega a la Quinta Vergara como un nuevo talento para descubrir. Se ha hecho merecedor de elogios gracias a su buen tercer disco, La vida era más corta (2025), en el que propone una curiosa, pero bien lograda mezcla de estilos, en que el trap conversa con el folklore, incluyendo colaboraciones de la talla de Silvio Rodríguez, Soledad, y hasta contemporáneos como Trueno y la chilena Akriila. Incluso la señera Rolling Stone lo incluyó entre los 100 mejores discos del 2025 (en el puesto 72), por lo que llega a Viña en un momento de expansión regional. Si aprovecha bien la vitrina que tendrá el viernes 27 de febrero (en que también estarán Paulo Londra y Pablo Chill-E), podría funcionar como un salto.

Yandel Sinfónico

Yandel oscarmena

El reggaetón ha consolidado su presencia en el Festival, desde aquella memorable visita de Daddy Yankee en 2006. Para esta edición tendrá presencia con uno de sus nombres clásicos, el puertorriqueño Yandel, quien presentará un llamativo show que combina el ritmo inclemente del género y el poderoso sonido de una orquesta sinfónica. Una mezcla poco habitual. Se trata de la puesta en escena del disco que el artista grabó junto a la Orquesta Sinfónica de la Florida International University en que repasa lo mejor de su material solista como Encantadora o Nunca me olvides, y por cierto, temas del afamado “dúo de la historia” que integró junto a Wisin, como Mírala bien y Rakata. Un trabajo ambicioso con el que salió de gira por EE.UU., latinoamericano y hasta España. Ya pasó por Chile en octubre con una exitosa presentación en el Movistar Arena y se alista a hacer bailar a la Quinta Vergara al cierre de la jornada del jueves 26 con un show que exige alta complejidad técnica, pero que no escatima en “perreo”.