Pet Shop Boys llegan a Viña y marcan posición: “No compararía a Bad Bunny con Michael Jackson, son diferentes”

Hace una década los ingleses Pet Shop Boys sorprendieron al sumar el reggaetón a su universo de pop electrónico. Aunque toda su carrera se construyó sobre beats para las discotecas, no pudieron eludir al “perreo”. Fue en una canción que se llamaba Twenty-something y se incluyó en el álbum Super (2016). Incluso tuvo un dramático videoclip en blanco y negro con la historia de un latino que intenta salir adelante tras salir de prisión. Una historia de marginalidad que puede ocurrir en cualquier lugar del mundo.

Hay que reconocer que escuchar un reggaetón completamente en inglés es toda una rareza. Pero la historia de los Pet Shop Boys está cruzada por ese tipo de riesgos. “Esa canción se compuso hace unos 12 años”, comenta el cantante Neil Tennant (North Tyneside, Reino Unido, 1954), al teléfono con Culto. “A Chris Lowe le gusta mucho el reggaetón. De hecho, nos aficionamos a este género hace bastante tiempo. En Latinoamérica siempre se escuchan ritmos diferentes. A veces ni siquiera se pueden entender del todo, y eso es interesante”.

No fue la primera vez que el dúo de Tennant y Lowe miró hacia Latinoamérica. En la medianía de los años 90, cuando eran una referencia absoluta del synthpop británico, sorprendieron con el álbum Bilingual (1996), en que incluyeron arreglos de sonoridad latina además de frases en español y portugués, en tres de los temas. Incluso el trepidante sencillo Se a vida é (that’s the way life is), en el que suenan los tambores brasileños, logró entrar en el Top 10 del UK Singles Charts. “Ese álbum surgió de nuestra primera gira por Latinoamérica, que fue en 1994”, recuerda Tennant. “Nos gustaron mucho los tambores de samba brasileños. De hecho, también habíamos escuchado a un grupo tocándolos. Entonces nos pusimos manos a la obra, decidimos ver qué pasaría si mezclábamos el sonido de los tambores con música electrónica”.

En esa primera gira latinoamericana de Pet Shop Boys, en la primavera del 94′, no solo conocieron las bondades de Brasil, también pasaron por primera vez por el país, con una presentación en el entonces Estadio Chile. Desde entonces se han presentado en seis ocasiones; la última fue en un multitudinario show en el Movistar Arena en noviembre de 2023. Una presentación en que el dúo mostró su vigencia y tuvo tal interés que incluso hubo gente que debió ver el show desde el vestíbulo del recinto. “Hemos estado en Santiago y una vez fuimos a Valparaíso -apunta Tennant-. Nos gusta mucho Chile, nos gusta el clima, es un poco más fresco que en gran parte de Latinoamérica. Nos gusta el casco antiguo, por el que hemos paseado muchas veces. Tiene mucha historia. Además, nos gusta mucho la comida”.

Pet Shop Boys: Chris Lowe y Neil Tennant. Se presentan el lunes 23 de febrero en el Festival de Viña.

Este verano los Pet Shop Boys darán un paso adelante en su vínculo con el país. Se alistan para ser el número anglo del Festival de Viña 2026, donde se presentarán la noche del lunes 23 de febrero. Además se quedarán algunos días, pues también tienen en agenda un concierto para el viernes 27 de febrero en el Movistar Arena. Por su trayectoria y cantidad de hits, bien pueden aspirar a entrar en la discusión de los mejores shows anglo que han pasado por la Quinta Vergara.

Cuando se le menciona al Festival de Viña, Tennant reconoce no conocer mucho al respecto. Pero, sorpresivamente, conoce a su principal símbolo, la Gaviota de Plata. “Sabemos que ese es el premio, lo cual es genial ¿lo entrega el público? Eso no lo sabía, esa es la mejor manera de conseguir un premio. Es un reconocimiento muy significativo cuando llega, no solo por haber sido nominado por la industria, sino porque realmente lo concede o lo desea el público”.

-Antes de esta visita al Festival de Viña ¿alguna vez el festival intentó traerlos en otra ocasión?

Creo que sí, pero no fue posible. Nos lo pidieron hace dos años o el año pasado, ahora no lo recuerdo, y esa vez no pudimos hacerlo. Cuando nos lo volvieron a pedir, dijimos: «Bueno, está claro que nos quieren, así que deberíamos hacerlo». Porque no es un día único, ya que estamos haciendo Santiago y luego, de vuelta, vamos a São Paulo, Brasil ¿que las entradas para vernos se agotaron rápido? Bueno, venir aquí, especialmente para este festival, lo hacemos porque parece que nos quieren mucho. Se lo agradecemos.

Para esta visita al país, Pet Shop Boys llega con la gira Dreamworld, en que repasan sus grandes éxitos. Básicamente son presentaciones de poco más de dos horas en que interpretan una veintena de hits. “Normalmente, en una gira, tocas algunos éxitos y algunas canciones nuevas. Nos preguntábamos cómo sería si el público conociera todas las canciones, cómo sería la energía del público, y por eso nos lanzamos a ello -explica Tennant-. Hay singles que no tocamos, porque tenemos demasiados para tocar. Así que hemos elegido las más importantes. Y luego tenemos una canción cerca del final del espectáculo, Vocal, que fue un single pero no fue realmente un éxito”.

Lanzada en 2013, Vocal es de esos temas que son conocidos por su base más devota. Neil Tennant toma un respiro y recuerda una historia que liga a esa canción con Chile. “La primera vez que la tocamos fue en Santiago de Chile. En 2013, estábamos de gira y ni siquiera habíamos sacado el álbum Electric, donde la incluimos. Chris me dijo: «Deberíamos tocar Vocal como último bis». Le dije: «Nadie se la sabrá». Él respondió: «Creo que, de todos modos, tendrá buena acogida». Estaba muy preocupado por eso. Y cuando lo tocamos, tuvo efectivamente una muy buena acogida. Simplemente formaba parte del espectáculo”.

29 DE NOVIEMBRE 2023 PET SHOP BOYS EN MOVISTAR ARENA FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Quien haya estado en un show de Pet Shop Boys, sabe que, además de los hits, el dúo suele echar mano a su afición por la moda, con cambios de vestuario. Tennant asegura que ya está preparando sus outfits para Viña. “Tengo un par de trajes para mí en el espectáculo de Viña del Mar. De hecho, la semana que viene tenemos que ver a gente por eso, pero me gusta lo que llevo puesto de todos modos. Tengo un abrigo plateado estupendo que le gusta a todo el mundo, pero puede que haya un par de abrigos nuevos, sí. Y la banda ya lleva abrigos nuevos. Quiero decir, es un traje que es genial llevarlo a una gran audiencia, también en la televisión.

-¿Tiene alguna rutina, algún ritual antes de salir a cantar en cada espectáculo?

Canto los ejercicios de voz durante media hora. Me maquillo, más o menos tres cuartos, aproximadamente dos horas y media antes, y me cambio para ponerme lo que voy a llevar puesto. Eso es todo. Chris siempre duerme antes del espectáculo y lo despiertan media hora antes.

-Lleva muchos años junto a Chris como dúo, prácticamente desde 1981 ¿cuál es el secreto para mantenerse unidos por tanto tiempo?

El verdadero secreto es que disfrutamos con lo que hacemos. Siempre nos ha gustado componer música nueva y preparar los espectáculos, los conciertos. También nos lo pasamos muy bien juntos componiendo música. Hemos pasado por muchas cosas juntos. Son más de 40 años, lo cual es realmente asombroso. Seguimos teniendo la misma energía creativa, eso nos mantiene.

-Pet Shop Boys tocan el lunes 23 en el Festival de Viña y el viernes 27 en el Movistar. Estarán varios días en Chile ¿tienen algunos planes?

Bueno, lo que esperamos es ver algo de sol, porque en Gran Bretaña lleva lloviendo dos semanas seguidas. Y además acabo de pasar tres semanas en Berlín, donde hacía mucho frío, nevaba y había hielo en el suelo. Así que lo que más deseo es sentir un poco de sol.

-Usted ya tiene 71 años ¿le gustaría seguir de gira a los 80, como Paul McCartney o los Rolling Stones, por ejemplo?

Bueno, ¿quién sabe? Quiero decir, esperemos y veamos, ¿no? Porque no sé la respuesta a esa pregunta. Pero hasta ahora tengo 71 años, aunque nunca puedo creer que tenga 71, la verdad. Pero ¿quién sabe? Posiblemente, tal vez. No lo sé. No estoy en contra de la idea.

¿Bad Bunny el nuevo rey del pop?

Siempre decidido en sus opiniones, Neil Tennant no elude referirse al escenario del pop mundial. Al fin y al cabo, Pet Shop Boys surgieron en una época dorada para el género, coincidiendo con la aparición de estrellas como Madonna, Michael Jackson, Wham!, entre muchos otros. Hace algún tiempo, en una charla con The Guardian se refirió a la estrella Taylor Swift, de quien comentó que le encantaba como fenómeno que vende entradas para sus shows, pero que “ante un fenómeno tan grande…¿dónde están las canciones famosas? ¿Cuál es el Billie Jean de Taylor Swift?”.

Esas palabras levantaron una polvareda que Tennant ha debido aclarar una y otra vez. Sin embargo, en cuanto a fenómenos pop mundiales, admite que conoce a un nombre capital en nuestros días, el puertorriqueño Bad Bunny. “Lo he escuchado en streaming, pero no tengo ninguno de sus álbumes”, dice. Por ello, el inglés fue uno de entre las 128 millones de personas que vieron el pasado show de medio tiempo de la estrella en el Super Bowl. Un hito absoluto, pues es la primera vez que se presentaba un show completamente en español en ese espacio. “Me pareció genial -dice, sin ocultar entusiasmo en sus palabras-. Fue genial en muchos sentidos. El espectáculo en sí fue asombroso. No sé cómo lo hicieron. Quiero decir, fue increíble lo que lograron poner en escena, toda la gente interpretando la hierba, la coreografía, la participación de Lady Gaga. Los cámaras filmando en directo. Es impresionante cómo funciona. Fue una hazaña técnica y interpretativa notable. Fue realmente escalofriante”.

Pet Shop Boys: Neil Tennant y Chris Lowe.

Para Neil Tennant, lo del “Conejo Malo” también tuvo un componente social. “En una época en la que Estados Unidos tiene un presidente que es racista, creo que el tener un impacto tan poderoso en todo Estados Unidos por cantar en español…la única persona que se quejó de eso fue Donald Trump. Nadie más se quejó. Fue el comienzo de la lucha contra Trump, así lo sentí. Sentí que el presidente, durante ese espectáculo, era irrelevante, y eso fue una sensación maravillosa”.

-¿Cree que Bad Bunny es actualmente el rey del pop, como lo fue Michael Jackson?

No lo compararía con Michael Jackson. Creo que son artistas muy diferentes. Así que no hay un punto de comparación.