The Chemical Brothers y su vínculo con Noel Gallagher: “Vimos a Oasis en su reunión, fue fantástico”

“¿Y podré cantar con ustedes en alguna canción?”, fue la pregunta que le lanzó Noel Gallagher al dúo The Chemical Brothers. Por entonces unos debutantes que comenzaban a hacerse de un nombre como un referente de la electrónica y la música dance.

Gallagher, vivía su momento de gloria como líder y compositor de Oasis. Melómano consumado, había escuchado Exit Planet Dust (1995) el disco debut de la dupla. Se los encontró durante la edición 95’ del Festival Glastonbury y les comentó lo mucho que le había gustado el disco. Y ahí, henchido de entusiasmo, les propuso hacer algo juntos.

Oasis Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera. Pedro Rodríguez

Aun no explotaban a nivel masivo, pero en esa medianía de los 90’, The Chemical Brothers, que se presentan este viernes 13 con un Dj set en Espacio Riesco, comenzaban a volverse un referente de la electrónica. Más con el ascenso de nombres como Orbital, Carl Cox, entre otros, que trazaban el camino para el género.

Paisanos de Manchester, al igual que Gallagher, al dúo de Tom Rowlands y Ed Simons no se les olvidó la pregunta de Noel. De cara a su segundo disco, trabajaban en una pieza de clara influencia psicodélica, con percusiones a lo Tomorrow Never Knows, la fantasía de John Lennon que cierra el monumental Revolver de The Beatles.

Sabiendo que Gallagher es un entusiasta fan de la banda de Liverpool, le enviaron una cinta con la música. La idea era que Noel aportara con una letra y la voz. Cuando la escuchó, alucinó. Trabajó durante la noche y decidió sin más ir al estudio. "La hice en unos 20 minutos”, recordó a la revista Mojo. “Incluso dejé el taxi esperando afuera”.

Tom Rowlands y Ed Simons, The Chemical Brothers.

Setting Sun fue un éxito absoluto. En su primera semana vendió sobre las 100.000 copias y se empinó hasta el número 1 de la lista de sencillos del Reino Unido, el 12 de octubre de 1996. En el libro 1000 UK #1 Hits de Jon Kutner y Spencer Leigh, Tom Rowlands recordó ese triunfo extraño, para una canción que estaba lejos de las convenciones.

“Creo que tuvo la menor cantidad de reproducciones en radio de la historia para un éxito número uno. Fue genial, sorteando todo el conservadurismo, y hasta llegar al número uno con un disco espectacular. Nuestro objetivo era hacer un disco que destacara. Queríamos hacer discos que la gente no pudiera evitar recordar”.

“Era muy fácil trabajar con Noel”

Las ganas de colaborar con Gallagher no amainaron. Mientras trabajaban en la música del imprescindible álbum Surrender (1999), volvieron sobre una pista de música que tenían guardada. Ahí pensaron que había una chance para Noel.

Lo recuerda Ed Simons, la mitad del dúo, en charla con Culto. “Teníamos esta pieza musical que nos gustaba mucho. Recuerdo que tenía un aire psicodélico moderno de finales de los 60, y pensamos: «Oh, quizá podríamos volver a llamar a Noel». Era muy fácil trabajar con él".

Noel Gallagher

Fue así que Simons tomó el teléfono y llamó a Gallagher. “Lo llamamos y dijo: «Oh, ustedes otra vez». Luego escribió algunas de las letras y una melodía en casa, vino al estudio y ahí estábamos", rememora Simons. Ahí dieron forma a Let Forever Be, uno de los buenos cortes de Surrender.

Con la habilidad pulida para escribir canciones, Noel Gallagher escribió 6 versos, cada uno encabezados por la línea “How does it feel like”, los que remata con la frase “Scream a symphony”. A diferencia de la explosión dance de Setting Sun, esta tema ya suena más parecido a una canción convencional. Los beats saltarines de batería, la persistente frase de bajo, los teclados que van y vienen, le dan una marcada personalidad.

The Chemical Brothers Foto: Cem Gültepe

“Me gusta mucho Let Forever Be -dice Simons-. Porque la música de la canción se compuso hace mucho tiempo. Las canciones aparecen y desaparecen cuando lo consideran oportuno. Es una sensación agradable”.

Para Simons, esa canción efectivamente va y viene, un poco como el vínculo que se ha trazado entre ellos y Gallagher. “El otro día estaba escuchando una mezcla de un DJ, alguien puso una versión de Let Forever Be, y esos instrumentos de cuerda sonaban enormes ¿si los vimos en su gira de regreso? Los dos, Tom y yo, fuimos a ver a Oasis en algún lugar durante la reunión, fue un espectáculo fantástico”.