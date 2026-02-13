SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    The Chemical Brothers y su vínculo con Noel Gallagher: “Vimos a Oasis en su reunión, fue fantástico”

    A mediados de los 90, en pleno auge del britpop y la electrónica, Noel Gallagher selló una inesperada alianza con The Chemical Brothers que dio origen a dos clásicos: Setting Sun y Let Forever Be, hits que desafiaron la radio y redefinieron los cruces entre guitarras y beats. "Era muy fácil trabajar con él", dice Ed Simons a Culto.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    “¿Y podré cantar con ustedes en alguna canción?”, fue la pregunta que le lanzó Noel Gallagher al dúo The Chemical Brothers. Por entonces unos debutantes que comenzaban a hacerse de un nombre como un referente de la electrónica y la música dance.

    Gallagher, vivía su momento de gloria como líder y compositor de Oasis. Melómano consumado, había escuchado Exit Planet Dust (1995) el disco debut de la dupla. Se los encontró durante la edición 95’ del Festival Glastonbury y les comentó lo mucho que le había gustado el disco. Y ahí, henchido de entusiasmo, les propuso hacer algo juntos.

    Oasis Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera. Pedro Rodríguez

    Aun no explotaban a nivel masivo, pero en esa medianía de los 90’, The Chemical Brothers, que se presentan este viernes 13 con un Dj set en Espacio Riesco, comenzaban a volverse un referente de la electrónica. Más con el ascenso de nombres como Orbital, Carl Cox, entre otros, que trazaban el camino para el género.

    Paisanos de Manchester, al igual que Gallagher, al dúo de Tom Rowlands y Ed Simons no se les olvidó la pregunta de Noel. De cara a su segundo disco, trabajaban en una pieza de clara influencia psicodélica, con percusiones a lo Tomorrow Never Knows, la fantasía de John Lennon que cierra el monumental Revolver de The Beatles.

    Sabiendo que Gallagher es un entusiasta fan de la banda de Liverpool, le enviaron una cinta con la música. La idea era que Noel aportara con una letra y la voz. Cuando la escuchó, alucinó. Trabajó durante la noche y decidió sin más ir al estudio. "La hice en unos 20 minutos”, recordó a la revista Mojo. “Incluso dejé el taxi esperando afuera”.

    Tom Rowlands y Ed Simons, The Chemical Brothers.

    Setting Sun fue un éxito absoluto. En su primera semana vendió sobre las 100.000 copias y se empinó hasta el número 1 de la lista de sencillos del Reino Unido, el 12 de octubre de 1996. En el libro 1000 UK #1 Hits de Jon Kutner y Spencer Leigh, Tom Rowlands recordó ese triunfo extraño, para una canción que estaba lejos de las convenciones.

    “Creo que tuvo la menor cantidad de reproducciones en radio de la historia para un éxito número uno. Fue genial, sorteando todo el conservadurismo, y hasta llegar al número uno con un disco espectacular. Nuestro objetivo era hacer un disco que destacara. Queríamos hacer discos que la gente no pudiera evitar recordar”.

    “Era muy fácil trabajar con Noel”

    Las ganas de colaborar con Gallagher no amainaron. Mientras trabajaban en la música del imprescindible álbum Surrender (1999), volvieron sobre una pista de música que tenían guardada. Ahí pensaron que había una chance para Noel.

    Lo recuerda Ed Simons, la mitad del dúo, en charla con Culto. “Teníamos esta pieza musical que nos gustaba mucho. Recuerdo que tenía un aire psicodélico moderno de finales de los 60, y pensamos: «Oh, quizá podríamos volver a llamar a Noel». Era muy fácil trabajar con él".

    Noel Gallagher

    Fue así que Simons tomó el teléfono y llamó a Gallagher. “Lo llamamos y dijo: «Oh, ustedes otra vez». Luego escribió algunas de las letras y una melodía en casa, vino al estudio y ahí estábamos", rememora Simons. Ahí dieron forma a Let Forever Be, uno de los buenos cortes de Surrender.

    Con la habilidad pulida para escribir canciones, Noel Gallagher escribió 6 versos, cada uno encabezados por la línea “How does it feel like”, los que remata con la frase “Scream a symphony”. A diferencia de la explosión dance de Setting Sun, esta tema ya suena más parecido a una canción convencional. Los beats saltarines de batería, la persistente frase de bajo, los teclados que van y vienen, le dan una marcada personalidad.

    The Chemical Brothers Foto: Cem Gültepe

    “Me gusta mucho Let Forever Be -dice Simons-. Porque la música de la canción se compuso hace mucho tiempo. Las canciones aparecen y desaparecen cuando lo consideran oportuno. Es una sensación agradable”.

    Para Simons, esa canción efectivamente va y viene, un poco como el vínculo que se ha trazado entre ellos y Gallagher. “El otro día estaba escuchando una mezcla de un DJ, alguien puso una versión de Let Forever Be, y esos instrumentos de cuerda sonaban enormes ¿si los vimos en su gira de regreso? Los dos, Tom y yo, fuimos a ver a Oasis en algún lugar durante la reunión, fue un espectáculo fantástico”.

    Lee también:

    Más sobre:The Chemical BrothersNoel GallagherOasisSetting SunLet Forever BeSurrenderExit Planet DustMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Violento robo a domicilio en Independencia: Alrededor de 10 sujetos ingresaron armados

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Guía romántica: qué ver en cines y streaming este 14 de febrero

    Zelenski dice que Trump “no podría obtener una mayor victoria” que “detener la guerra” entre Ucrania y Rusia

    Trump considera que el presidente israelí debería estar “avergonzado” por no indultar a Netanyahu

    Lo más leído

    1.
    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    2.
    Mieko Kawakami, escritora japonesa: “2666 de Bolaño todavía me abruma completamente”

    Mieko Kawakami, escritora japonesa: “2666 de Bolaño todavía me abruma completamente”

    3.
    Guía romántica: qué ver en cines y streaming este 14 de febrero

    Guía romántica: qué ver en cines y streaming este 14 de febrero

    4.
    Please Please Me, The Beatles y el disco grabado en un día que inventó la figura de la banda de rock moderna

    Please Please Me, The Beatles y el disco grabado en un día que inventó la figura de la banda de rock moderna

    5.
    “Te amo”: la historia de amistad y cariño que une a Bad Bunny y Lady Gaga

    “Te amo”: la historia de amistad y cariño que une a Bad Bunny y Lady Gaga

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Violento robo a domicilio en Independencia: Alrededor de 10 sujetos ingresaron armados
    Chile

    Violento robo a domicilio en Independencia: Alrededor de 10 sujetos ingresaron armados

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Entre ellos un menor de edad: Cuatro personas resultan heridas luego de balacera en población de Puente Alto

    Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos
    Negocios

    Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos

    Desde el comercio a los viajes: cómo la baja del dólar se está traduciendo en los precios

    Expertos discrepan sobre la fórmula del proyecto eléctrico que el gobierno busca heredar a la administración de Kast

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso
    Tendencias

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos

    Cuarta valla invicta en cinco fechas: Brayan Cortés celebra el triunfo de Argentinos Juniors sobre un River muy pobre
    El Deportivo

    Cuarta valla invicta en cinco fechas: Brayan Cortés celebra el triunfo de Argentinos Juniors sobre un River muy pobre

    Un Sudamericano para el olvido: la Roja Sub 20 femenina se despide de Paraguay última en su grupo y sin hacer un gol

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Guía romántica: qué ver en cines y streaming este 14 de febrero
    Cultura y entretención

    Guía romántica: qué ver en cines y streaming este 14 de febrero

    The Chemical Brothers y su vínculo con Noel Gallagher: “Vimos a Oasis en su reunión, fue fantástico”

    Goat: La Cabra que Cambió el Juego, la cinta animada de básquetbol inspirada en el caso real de un deportista

    Zelenski dice que Trump “no podría obtener una mayor victoria” que “detener la guerra” entre Ucrania y Rusia
    Mundo

    Zelenski dice que Trump “no podría obtener una mayor victoria” que “detener la guerra” entre Ucrania y Rusia

    Trump considera que el presidente israelí debería estar “avergonzado” por no indultar a Netanyahu

    La principal abogada de Goldman Sachs y exasesora de Obama dimite tras revelarse su relación con Epstein

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles