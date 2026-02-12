SUSCRÍBETE POR $1100
    James Van Der Beek: cómo Dawson’s Creek cambió su vida y su denuncia de abuso que impactó en la industria

    La estrella de Dawson’s Creek marcó la televisión de finales de los años 90 y principios de los 2000 con su carisma y vulnerabilidad. A lo largo de una biografía definida por su éxito en la influyente serie juvenil, el recientemente fallecido actor también supo reinventarse en distintos papeles y luchar contra un violento cáncer colorrectal.

    Por 
    Vicente Fontecilla
    Dawson’s Creek

    Hoy falleció el actor James Van Der Beek tras una lucha contra un cáncer de colon, aunque todavía no se confirma exactamente la causa de su muerte. El intérprete había pasado los últimos años de su vida haciendo activismo para concientizar sobre la enfermedad, luego de una carrera actoral en que alcanzó el estrellato televisivo y el respeto de sus pares en el cine.

    En Culto repasamos su trayectoria y los hitos que marcaron sus 48 años de vida.

    Juventud y Dawson’s Creek

    James Van Der Beek nació el 8 de marzo de 1977 en Cheshire, Connecticut. De niño quería ser atleta, pero sufrió una conmoción cerebral mientras jugaba fútbol americano a los 13 años que lo alejó del deporte. Desde ese momento se acercó cada vez más a la actuación.

    Tras entrar a una comunidad de teatro en su ciudad, le pidió a su madre que lo acompañara a Nueva York a buscar un agente y empezó a presentarse en audiciones en Nueva York. Esto tuvo retribución a sus 17 años, cuando obtuvo su primer papel profesional en el musical Shenandoah, en el Goodspeed Opera House. Ese mismo año debutó en cine con un rol en la película Angus (1995).

    Extraída de Telecinco

    Lo que le cambió la vida a los 20 años fue el papel de Dawson Leery en Dawson’s Creek, la serie de televisión creada por el guionista Kevin Williamson, conocido en esos años como el escritor tras las dos primeras películas de Scream y la cinta Sé lo que hiciste el verano pasado (1997). Con un bagaje en las historias protagonizadas por adolescentes, Williamson armó los cimientos de lo que sería uno de los programas de culto más recordados.

    Van Der Beek interpretó al protagonista de la serie, un adolescente soñador y aspirante a cineasta. Acompañado por Katie Holmes, Joshua Jackson y Michelle Williams en el reparto, el proyecto se consolidó en el público juvenil, desarrollando triángulos amorosos, deconstruyendo tropos del cine adolescente y referenciando a la cultura pop de la época.

    Extraída de IMDb

    La historia estaba ambientada en el idílico y ficticio pueblo costero de Capeside, Massachusetts, siguiendo las vidas de un grupo muy unido de adolescentes desde sus primeros años de secundaria hasta la universidad y sus primeros pasos en la vida adulta. Muchos jóvenes crecieron con el show y sus personajes, lo que aumentó la posibilidad de que se identificaran con ellos.

    La serie comenzó su emisión en 1998 y terminó en 2003, con 128 episodios repartidos en seis temporadas. En Chile fue transmitida por Mega. Fue uno de los programas insignia de la ya extinta cadena The WB.

    Extraída de TV Tropes

    Más allá de la serie

    Aunque Michelle Williams y Katie Holmes han construido una destacada carrera cinematográfica, James Van Der Beek no se quedó muy atrás y supo reinventarse en diversas películas, demostrando que podía ir más allá del chico cineasta y carismático de Dawson’s Creek.

    En 1999 protagonizó el éxito de taquilla Juego de campeones junto a Jon Voight, cinta en la que interpretó a un mariscal de campo rebelde. Por su actuación recibió durante ese mismo año el MTV Movie Award como Actor Revelación. También protagonizó Las reglas de la atracción (2002) e hizo un cameo cómico (como el propio Dawson Leery) en Scary Movie (2000).

    En julio de 2003, James Van Der Beek contrajo matrimonio con la actriz Heather McComb, aunque se separaron en abril de 2009 y el divorcio se finalizó en 2010. El 1 de agosto de ese mismo año se casó con la productora Kimberly Brook y siguieron juntos hasta la muerte del actor. La pareja tiene seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel Leah, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.

    El resto de su carrera estuvo marcado por roles menos predominantes en series y películas, con una aparición paródica en Don’t Trust the B– in Apartment 23 y roles secundarios en How I Met Your Mother, CSI: Cyber, Pequeña gran vida (2017) y otros proyectos, además de una participación en el programa Dancing with the Stars.

    Lucha

    En octubre de 2017, en pleno apogeo del movimiento #MeToo en Hollywood, Van Der Beek admitió que al inicio de su carrera fue abusado sexualmente por “hombres poderosos de la industria”. Aseguró comprender la vergüenza y la sensación de impotencia que atraviesan muchas víctimas, lo que potenció el movimiento en un acto poco común en hombres de la industria.

    Extraída de BBC

    Entre 2019 y 2020, Kimberly Brook atravesó por dos abortos espontáneos, lo que, sumado a la muerte de la madre del actor y la pandemia de COVID-19, los motivó a dejar su casa en Beverly Hills y mudarse a un rancho cerca de Texas.

    La lucha más mediática del intérprete fue anunciada por él mismo en noviembre de 2024, cuando reveló en una entrevista con People que le habían diagnosticado cáncer colorrectal en estado 3. Contó que, durante el verano de 2023, comenzó a notar cambios en su tránsito intestinal, que inicialmente atribuyó a su consumo de café, pero, tras someterse a una colonoscopía, recibió el diagnóstico.

    Pese a la dureza del momento, Van Der Beek se mostró optimista y explicó que se encontraba en tratamiento con el apoyo incondicional de su esposa y sus hijos. Calificó la enfermedad como “un trabajo de tiempo completo” y convirtió su experiencia en una plataforma para concientizar sobre la afección.

    Extraída de People.com

    En diciembre de 2024 participó en The Real Full Monty, un especial de Fox en el que seis celebridades masculinas se quitaron casi toda su ropa en un strip‑tease colectivo para promover la detección temprana de cáncer de próstata, testicular y colorrectal.

    Además, se convirtió en portavoz de Guardant Health para concientizar sobre el test sanguíneo Shield, aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para detección de cáncer de colon en personas de 45 años o más.

    Sus últimos años fueron definidos por pocas apariciones públicas más allá de su activismo y un enfoque poco mediático en su recuperación. Su familia reportó hoy que falleció en paz.

