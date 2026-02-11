The Cardigans en Santiago: una noche entre el homenaje a Violeta Parra y sus hits

“It’s great to see you”, comentó Nina Persson, la cantante de The Cardigans al saludar al entusiasta público chileno que llenó el Teatro Caupolicán. Una noche en que el fundamental grupo noventero presentó su pop sofisticado ante la audiencia local.

Tras la presentación de los locales Dënver como número de apertura (incluyendo nuevos temas de cara a su nuevo disco), los Cardigans salieron a escena puntuales a las 21:00 horas, mientras el sonido de canto de los pájaros sonaba claro para la audiencia.

Siguiendo la tendencia de sus últimos años, los suecos desplegaron un show en que revisaron lo mejor de su material. Un show pensado para su fanaticada local, que repletó el recinto de calle San Diego, arrancando con Your new Cuckoo, de First band on the moon (1996).

The Cardigans en Santiago Foto: Pedro Rodríguez

Siguiendo con temas como Sick&Tired, y And Then You Kissed Me, el grupo sueco dejó en claro su capacidad para reproducir con precisión los arreglos de los temas. Por ejemplo, en su juego con los arreglos de You’re the Storm y Live and Learn, mezclando entre su habitual lectura del jazz con el pop.

Además, destaca la voz de la cantante Nina Persson, muy en forma, pese a los años. No mostró fisuras, ni dificultad para llegar a las notas altas. También podía acomodarse sin problemas a las notas largas, propias de su fraseo. Sin ser una showoman demasiado carismática, pone la interpretación en el centro de su presentación.

Ya cerca la hora de show, los Cardigans sorprendieron a los más distraídos. Después de su interpretación para For What It’s Worth propusieron una jugada algo más audaz, una lectura en sueco y castellano de Gracias a la vida, acaso la más universal de las canciones chilenas. La canción de Violeta Parra se ha consolidado como una embajadora de la música local.

Primero en sueco, luego en español, fue un gran momento para The Cardigans. La gente conectó con la interpretación del tema, una lectura desde los paisajes nórdicos. Con un sencillo acompañamiento de guitarra, la interpretación sonó cargada de respeto.

The Cardigans en Santiago Foto: Pedro Rodríguez

También pasó su habitual versión para Iron Man, el clásico de Black Sabbath, para luego acometer con Lovefool y Carnival, dos de los temas más clásicos de la banda, lo que generaron el momento de mayor conexión con el público. El encore remató con Paralyzed, Erase/Rewind y My Favourite Game, dejando la energía en alto. Un show que se sintió breve, con una banda que mantiene intacto su toque personal. Probablemente esa energía del directo pueda ser una clave para reactivar su discografía.