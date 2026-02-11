Please Please Me, The Beatles y el disco grabado en un día que inventó la figura de la banda de rock moderna

Era el natural paso siguiente. Después de que The Beatles alcanzaron un moderado lugar 17 con su primer single Love Me Do, y luego sí dieran en el blanco con su primer número 1, el single Please Please Me, la idea del grupo y del productor George Martin era grabar y publicar un álbum. Sería su debut en el formato largaduración.

“Había estado en The Cavern [el club en Liverpool donde los Beatles solían tocar] y sabía lo que eran capaces de hacer -dice Martin en el documental The Beatles Anthology-. Conocía su repertorio, sabía lo que podían presentar y les dije ‘Grabemos todas las canciones que tengan. Vengan al estudio y seleccionaremos el material en un día".

Y literalmente fue así. En las primeras horas del 11 de febrero de 1963 John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr entraron a los estudios Abbey Road para grabar su primer álbum en una sola jornada. Todo un mérito pensando en que en la actualidad, un álbum toma meses para ser grabado.

Photo by Tom Hanley/Redferns Tom Hanley

Pero el ejercicio no tomó desprevenido al grupo. Con mucho bagaje de tocar en vivo en el cuerpo, el conjunto abordó la grabación casi como un registro en vivo pero en estudio. “Conocíamos esas canciones porque las tocábamos por todo el país”, recuerda Ringo Starr en el Anthology.

En el repertorio de 14 canciones -el standard británico por entonces para los discos-, The Beatles incluyeron ocho composiciones de la dupla Lennon - McCartney y el resto canciones de rock n’ roll de viejo cuño que tanto les gustaban. “Siempre tuvieron mucha influencia del blues y del ritmo americano. Creo que probablemente ese era el ‘sonido Beatle’, porque quizás ellos escucharon los discos antes que nosotros”, rememora Martin en el citado documental. “Pero ellos sabían mucho más del Motown y de la música negra, mucho más que nadie, y fue una gran influencia”.

Así, en el álbum pasan sendas versiones de cantantes estadounidenses, como Anna (Go to Him) (de Arthur Alexander); Chains (de la dupla Goffin—King); Boys (del binomio Dixon—Farrell), cantada por Ringo; Baby It’s You (de David—Williams—Bacharach); A Taste of Honey (de Scott—Marlow) y la temperamental Twist and Shout (Medley—Russell).

El productor George Martin junto a Paul McCartney y John Lennon

Por aquellos años lo habitual era que los cantantes recurrieran a compositores profesionales que les entregaban canciones, sin embargo, The Beatles fueron de los primeros en crear una nueva forma de hacer las cosas, componiendo ellos mismos sus temas. “la idea de un grupo de música rock hecho a sí mismo, escribiendo sus propios éxitos y tocando sus propios instrumentos musicales", afirmó la revista Rolling Stone de forma posterior. Sin saberlo, los del Liverpool estaban dando uno de sus tantos pasos hacia adelante.

Como ya tenían cuatro temas registrados, correspondientes a las caras A y B de sus dos discos singles, Love Me Do/P.S. I Love You y Please Please Me/Ask Me Why faltaban diez por grabar. Entonces, a las 10 de la mañana del 11 de febrero de 1963 comenzó la extenuante jornada de grabación. “Comenzamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 11 de la noche, así se hizo el disco”, señala Martin en el Anthology.

“Todos decíamos, ‘Bueno, ¿qué tal esto? porque básicamente este álbum era lo que hacíamos en vivo en los clubes", recuerda George Harrison en el Anthology.

El álbum abre con I saw her standing there, un rock and roll frenético compuesto por Paul. Su temática es sencilla, un chico ve a una chica que le gusta durante una fiesta, bailan y se enamoran. La frase original de McCartney era: “Solo tenía 17 años, nunca había sido una reina de belleza”, pero él y Lennon decidieron que funcionaba mejor como: “Solo tenía 17 años, ya sabes a qué me refiero”.

”Tiene más sentido, aunque no me entiendas", declaró McCartney a GQ en 2018. “No nos gustó la frase sobre la reina de belleza porque era cursi y porque sugería que la mujer no era hermosa, lo cual no era la intención de la canción”.

Otro momento estelar del disco es Boys. Cantada por Ringo Starr, quien firma una interpretación intensa, fue grabada originalmente por el conjunto vocal estadounidense The Shirelles, y fue compuesta por la dupla de Luther Dixon y Wes Farrell. El primero fue miembro del club Brill Building, creando canciones para grupos de chicas en la cima de su popularidad, y también produjo canciones para Elvis, BB King, The Jackson 5 y otros artistas de éxito.

Sobre el tema, McCartney declaró a la revista Rolling Stone en 2005: “Si lo piensas, aquí estamos nosotros haciendo una canción y en realidad era una canción de chicas...O era una canción gay. Pero ni siquiera la escuchamos. Es simplemente una canción genial. Creo que eso es una de las cosas de la juventud: simplemente te importa un bledo. Me encanta la inocencia de aquellos tiempos”.

George Harrison también tuvo su momento en el álbum. John Lennon le pasó Do you want to know a secret? para que él la cantase. Años después, Lennon afirmó que esta canción surgió gracias a la melodía I’m Wishing que su madre le cantaba de la película de Disney Blancanieves . Al principio de la canción, Blancanieves canta a las palomas: “¿Quieres saber un secreto? ¿Prometes no contarlo? Estamos junto a un pozo de los deseos”.

Lennon dijo en entrevistas en 1971 y 1980 que escribió esta canción a tiempo para su boda en agosto de 1962. Su manager, Brian Epstein, estaba muy disgustado, pues su idea comercial era presentar al grupo enfocándose en las seguidoras, las teenagers, por ello, era fundamental que fueran cuatro chicos ingleses, guapos y sin compromiso. Un beatle debía estar soltero y disponible, alimentando las fantasías de las chicas.

Pero convencer a Lennon de cancelar su boda con su novia Cynthia Powell era otra cosa, y el manager fracasó. Sin embargo, de acuerdo al sitio Songfacts, Epstein le ofreció un trato: ya que la joven pareja no podía permitirse una luna de miel ni tenían casa propia, Epstein les dejaría usar su apartamento durante dos semanas, con la promesa de que no le dirían a nadie que estaban casados. Aceptaron.

Ya, en el apartamento, durante la improvisada luna de miel, Lennon dio cuenta de su espíritu rebelde y provocador y escribió: “Oigan, ¿quieren saber un secreto?“. Ahí tuvo una canción.

El álbum incluía el single Please, please me, que fue el primer número uno del grupo. Un poco homenaje a Roy Orbison usando las notas largas marca de la casa del hombre de Pretty woman. “Recuerdo el día en que la escribí (...) Oía a Roy Orbison cantar Only the Lonely, o algo así. Y siempre había estado intrigado por el juego de palabras de una canción de Bing Crosby que era: ‘Please lend a little ear to my please’, lo que me interesó en ella fue el doble uso de la palabra please. Así que fue una combinación musical entre Roy Orbison y Bing Crosby", declaró Lennon años después.​

En 2006, George Martin declaró a The Observer Music Monthly: “Las primeras canciones que me dieron los Beatles eran una porquería. Era 1962 y tocaron una versión pésima de Please, Please Me como balada al estilo de Roy Orbison. Pero los fiché porque me hacían sentir bien estar con ellos, y si podían transmitir eso en un escenario, todo el público también se sentiría bien."

“Así que cogí Love Me Do y le añadí algo de armónica, pero no fue rentable, aunque Brian Epstein compró unas 2.000 copias. Después trabajamos mucho tiempo en su nueva versión de Please, Please Me y les dije: ‘Caballeros, van a tener su primer número 1′“.

John Lennon y Paul McCartney

Y el disco cierra con un cover, Twist and shout, una canción enérgica que los Beatles usaban para abrir sus conciertos cantada por John Lennon. Fue la última en grabarse y tras haber cantado todo el día, a Lennon apenas le dio la voz para registrarla. Pero esa cantada rasposa terminó por darle una identidad a la canción.

“Casi me aniquila. Se nota al escucharla. Yo soy solo un tipo frenético. Ya saben, doy lo mejor, pero es lo que mejor describe para que sepan cómo sonábamos antes de convertirnos en los Beatles listos”, señala Lennon en el Anthology.

“John tuvo que dejar Twist and shout para el final, y estuvo chupando Zubes todo el día, esas pastillas para la garganta, y finalmente tuvo que Twist and shout sabiendo que era la última porque le destrozaría la garganta cantarla. Quedó buenísima, todavía se escucha en el disco", acota Paul en el Anthology.

Registrado entonces, en un solo día, el álbum Please, please me se publicó el 22 de marzo de 1963, y alcanzó el número 1 del UK Albums Chart. El fenómeno conocido como beatlemanía solo estaba dando sus primeros zarpazos antes de amanecer con todo en 1964.